https://ru.sputnik.md/20210907/glava-missii-obse-44554486.html

Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ

Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ

Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ

2021-09-07T12:22+0300

2021-09-07T12:22+0300

2021-09-07T12:22+0300

политика

приднестровье

украина

запрет

в молдове

молдова

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретились в Тирасполе.Главной темой дискуссии стала свобода передвижения в регионе, отмечает пресс-служба приднестровского лидера. Вадим Красносельский подчеркнул, что эти аспекты носят сугубо гуманитарный характер, а значит, поиск выхода из сложившейся ситуации находится в компетенции ОБСЕ.По заявлению пресс-службы Красносельского, глава миссии ОБСЕ поддержал эту позицию. Приднестровский лидер призвал европейских участников переговорного процесса "быть последовательными в своих действиях", подчеркнув, что ОБСЕ традиционно ратует за обеспечение свободы передвижения.Встреча главы миссии ОБСЕ и лидера Приднестровья состоялась на фоне запрета на передвижение автомобилей с приднестровскими номерами по территории Украины. Запрет был введен Киевом с 1 сентября, несмотря на обращение официальных властей в Кишиневе с просьбой отложить это решение до 10 января 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20210906/avto-pridnestrvoskie-nomera-44523683.html

приднестровье

украина

молдова

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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приднестровье, украина, запрет, в молдове, молдова, вадим красносельский