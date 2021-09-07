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Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ
Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ
Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ
2021-09-07T12:22+0300
2021-09-07T12:22+0300
политика
приднестровье
украина
запрет
в молдове
молдова
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретились в Тирасполе.Главной темой дискуссии стала свобода передвижения в регионе, отмечает пресс-служба приднестровского лидера. Вадим Красносельский подчеркнул, что эти аспекты носят сугубо гуманитарный характер, а значит, поиск выхода из сложившейся ситуации находится в компетенции ОБСЕ.По заявлению пресс-службы Красносельского, глава миссии ОБСЕ поддержал эту позицию. Приднестровский лидер призвал европейских участников переговорного процесса "быть последовательными в своих действиях", подчеркнув, что ОБСЕ традиционно ратует за обеспечение свободы передвижения.Встреча главы миссии ОБСЕ и лидера Приднестровья состоялась на фоне запрета на передвижение автомобилей с приднестровскими номерами по территории Украины. Запрет был введен Киевом с 1 сентября, несмотря на обращение официальных властей в Кишиневе с просьбой отложить это решение до 10 января 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20210906/avto-pridnestrvoskie-nomera-44523683.html
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приднестровье, украина, запрет, в молдове, молдова, вадим красносельский

Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ

12:22 07.09.2021
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CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове
Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Главной темой беседы стала свобода передвижения в регионе, сообщает пресс-служба Вадима Красносельского
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретились в Тирасполе.
Главной темой дискуссии стала свобода передвижения в регионе, отмечает пресс-служба приднестровского лидера. Вадим Красносельский подчеркнул, что эти аспекты носят сугубо гуманитарный характер, а значит, поиск выхода из сложившейся ситуации находится в компетенции ОБСЕ.
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По заявлению пресс-службы Красносельского, глава миссии ОБСЕ поддержал эту позицию. Приднестровский лидер призвал европейских участников переговорного процесса "быть последовательными в своих действиях", подчеркнув, что ОБСЕ традиционно ратует за обеспечение свободы передвижения.
"Эти принципы должны распространяться на всех без исключения, а не носить односторонний либо узконаправленный характер", — отметил Красносельский.
Встреча главы миссии ОБСЕ и лидера Приднестровья состоялась на фоне запрета на передвижение автомобилей с приднестровскими номерами по территории Украины. Запрет был введен Киевом с 1 сентября, несмотря на обращение официальных властей в Кишиневе с просьбой отложить это решение до 10 января 2022 года.
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