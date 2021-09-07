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https://ru.sputnik.md/20210907/glava-nats-44545938.html
Стамате: деятельность главы НАЦ будет проверена
Стамате: деятельность главы НАЦ будет проверена
Стамате: деятельность главы НАЦ будет проверена
2021-09-07T09:30+0300
2021-09-07T09:30+0300
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
политика
олеся стамате
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Деятельность директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Руслана Флочи будет проверена, как и в случае с генеральным прокурором. Об этом в эфире телепрограммы заявила депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) и глава парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.По ее словам, "оснований для того, чтобы инициировать оценку руководителя ведомства, более чем достаточно".В то же время Стамате отметила, что по итогам оценки будет решено, останется Флоча на своей должности или же покинет ее. По данным главы парламентской комиссии, к ней на рассмотрение уже поступили резюме нескольких возможных кандидатов на пост главы НАЦ. "Хочу внести предельную ясность: нельзя винить в отсутствии результатов в борьбе с коррупцией исключительно НАЦ , потому что здесь мы имеем дело с конкуренцией двух институтов. Это Антикоррупционная прокуратура и НАЦ. Оценка деятельности этих ведомств может, например, показать, что НАЦ выполнил свою работу и отправил результаты расследований в Антикоррупционную прокуратуру, но там отклонили запросы и не возбудили уголовные дела ", – объяснила Стамате. По данным депутата, эта оценка деятельности главы НАЦ должна показать, была его работала удовлетворительной или нет. Новая процедура назначения главы НАЦНапомним, ранее в парламенте внесли поправки в закон о Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).Авторы законопроекта предложили, чтобы теперь главу НАЦ на пять лет назначал парламент большинством голосов.Предложить кандидата должны не менее 20 депутатов, также необходимо получить положительное заключение юридической комиссии по назначениям и иммунитету.Юридическая комиссия должна будет проверить соответствие кандидатов всем требованиям, установленным парламентом, а также представить заключения о выполнении всех условий для назначения на должность.
https://ru.sputnik.md/20210906/olesya-stamate-rabotu-genprokurora-nelzya-nazvat-udovletvoritelnoy---44545377.html
https://ru.sputnik.md/20210824/nats-raskritikovali-reshenie-parlamenta-44190531.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, олеся стамате

Стамате: деятельность главы НАЦ будет проверена

09:30 07.09.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariНЦБК
НЦБК - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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По мнению главы парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, есть основания для проведения оценки работы директора антикоррупционного центра.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Деятельность директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Руслана Флочи будет проверена, как и в случае с генеральным прокурором. Об этом в эфире телепрограммы заявила депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) и глава парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.

"Деятельность Руслана Флочи будет оцениваться так же, как и деятельность генпрокурора Александра Стояногло. У нас много жалоб от граждан, которые заявляют о бездействии или недостаточной активности НАЦ", – рассказала Стамате.

По ее словам, "оснований для того, чтобы инициировать оценку руководителя ведомства, более чем достаточно".
В то же время Стамате отметила, что по итогам оценки будет решено, останется Флоча на своей должности или же покинет ее. По данным главы парламентской комиссии, к ней на рассмотрение уже поступили резюме нескольких возможных кандидатов на пост главы НАЦ.
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"Хочу внести предельную ясность: нельзя винить в отсутствии результатов в борьбе с коррупцией исключительно НАЦ , потому что здесь мы имеем дело с конкуренцией двух институтов. Это Антикоррупционная прокуратура и НАЦ. Оценка деятельности этих ведомств может, например, показать, что НАЦ выполнил свою работу и отправил результаты расследований в Антикоррупционную прокуратуру, но там отклонили запросы и не возбудили уголовные дела ", – объяснила Стамате.
По данным депутата, эта оценка деятельности главы НАЦ должна показать, была его работала удовлетворительной или нет.

Новая процедура назначения главы НАЦ

Напомним, ранее в парламенте внесли поправки в закон о Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Авторы законопроекта предложили, чтобы теперь главу НАЦ на пять лет назначал парламент большинством голосов.
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Предложить кандидата должны не менее 20 депутатов, также необходимо получить положительное заключение юридической комиссии по назначениям и иммунитету.
Юридическая комиссия должна будет проверить соответствие кандидатов всем требованиям, установленным парламентом, а также представить заключения о выполнении всех условий для назначения на должность.
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