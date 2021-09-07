https://ru.sputnik.md/20210907/igor-dodon-moldova-fakticheski-prisoedinilas-k-antirossiyskim-sanktsiyam-44572717.html

Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям

Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям

Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям

2021-09-07T20:44+0300

2021-09-07T20:44+0300

2021-09-07T21:57+0300

политика

в молдове

россия

госдума россии

выборы

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Комментируя во вторник в эфире одного из молдавских телеканалов отказ руководства парламента РМ отправить делегацию наблюдателей на выборы в Государственную Думу Российской Федерации, глава Партии социалистов Игорь Додон отметил, что видит в этом поступке недружественный России умысел.Додон сообщил, что по этому поводу официально обратился к руководству молдавского законодательного органа за объяснениями."Я понимаю, почему руководство нашего парламента поступило именно так. Некоторые западные страны, проводящие антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей в Россию. И Молдова сейчас фактически присоединяется к антироссийским санкциям. И это, с моей точки зрения, ошибка", - сказал Игорь Додон.Глава ПСРМ убежден, что стратегическое партнерство с Россией надо "защищать и развивать".Говоря о возможном визите президента Санду в Российскую Федерацию, Додон отметил, что "ехать нужно с конкретной повесткой".Додон утверждает, что ему не очень понятна подобная позиция, и что глава молдавского государства должна в первую очередь защищать интересы собственных граждан."Президент должна думать о наших производителях, о наших экспортерах, а не идти слепо по повестке, диктуемой из Вашингтона или Брюсселя", – подытожил лидер социалистов.

https://ru.sputnik.md/20210813/dodon-raskryl-detali-vstrechi-bloka-pkrm-psrm-s-dmitriem-kozakom-43871505.html

https://ru.sputnik.md/20210829/otnosheniya-moldova-rossia-44249184.html

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в молдове, россия, госдума россии, выборы, майя санду, игорь додон