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https://ru.sputnik.md/20210907/igor-dodon-moldova-fakticheski-prisoedinilas-k-antirossiyskim-sanktsiyam-44572717.html
Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям
Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям
Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям
2021-09-07T20:44+0300
2021-09-07T21:57+0300
политика
в молдове
россия
госдума россии
выборы
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Комментируя во вторник в эфире одного из молдавских телеканалов отказ руководства парламента РМ отправить делегацию наблюдателей на выборы в Государственную Думу Российской Федерации, глава Партии социалистов Игорь Додон отметил, что видит в этом поступке недружественный России умысел.Додон сообщил, что по этому поводу официально обратился к руководству молдавского законодательного органа за объяснениями."Я понимаю, почему руководство нашего парламента поступило именно так. Некоторые западные страны, проводящие антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей в Россию. И Молдова сейчас фактически присоединяется к антироссийским санкциям. И это, с моей точки зрения, ошибка", - сказал Игорь Додон.Глава ПСРМ убежден, что стратегическое партнерство с Россией надо "защищать и развивать".Говоря о возможном визите президента Санду в Российскую Федерацию, Додон отметил, что "ехать нужно с конкретной повесткой".Додон утверждает, что ему не очень понятна подобная позиция, и что глава молдавского государства должна в первую очередь защищать интересы собственных граждан."Президент должна думать о наших производителях, о наших экспортерах, а не идти слепо по повестке, диктуемой из Вашингтона или Брюсселя", – подытожил лидер социалистов.
https://ru.sputnik.md/20210813/dodon-raskryl-detali-vstrechi-bloka-pkrm-psrm-s-dmitriem-kozakom-43871505.html
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в молдове, россия, госдума россии, выборы, майя санду, игорь додон

Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям

20:44 07.09.2021 (обновлено: 21:57 07.09.2021)
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© Photo : Miroslav RotariПредседатель Партии социалистов Игорь Додон
Председатель Партии социалистов Игорь Додон - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Лидер молдавских социалистов считает, что действующая власть совершает серьезную ошибку в отношениях с Россией - стратегическим партнером Молдовы.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Комментируя во вторник в эфире одного из молдавских телеканалов отказ руководства парламента РМ отправить делегацию наблюдателей на выборы в Государственную Думу Российской Федерации, глава Партии социалистов Игорь Додон отметил, что видит в этом поступке недружественный России умысел.
"Конечно, здесь замешана геополитика. Я думаю, они получили задание от западных кураторов не поддерживать контакты с Россией. А как по-другому объяснить? Я не помню случая за последние 20 лет, чтобы молдавские депутаты не участвовали в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Тем более, что никакие затраты не ложатся в этом случае на Молдову, даже билеты за счет российской стороны. Разумеется, это недружественная акция по отношению к нашему стратегическому партнеру. И я возмущен этой ситуацией", - заявил председатель ПСРМ.
Додон сообщил, что по этому поводу официально обратился к руководству молдавского законодательного органа за объяснениями.
"Я понимаю, почему руководство нашего парламента поступило именно так. Некоторые западные страны, проводящие антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей в Россию. И Молдова сейчас фактически присоединяется к антироссийским санкциям. И это, с моей точки зрения, ошибка", - сказал Игорь Додон.
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Глава ПСРМ убежден, что стратегическое партнерство с Россией надо "защищать и развивать".
Говоря о возможном визите президента Санду в Российскую Федерацию, Додон отметил, что "ехать нужно с конкретной повесткой".

"У нас много очень серьезных вопросов, которые нужно обсуждать с российской стороной, – энергетика, торговля, трудовые мигранты. Но для этого должна быть какая-то внятная позиция по отношению к нашему стратегическому партнеру. А не так, когда ты встречаешься с Дмитрием Козаком в Кишиневе, говоришь о дружбе, а через неделю едешь в Киев и заявляешь, что Россия – агрессор", - отметил политик.

Додон утверждает, что ему не очень понятна подобная позиция, и что глава молдавского государства должна в первую очередь защищать интересы собственных граждан.
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"Президент должна думать о наших производителях, о наших экспортерах, а не идти слепо по повестке, диктуемой из Вашингтона или Брюсселя", – подытожил лидер социалистов.
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