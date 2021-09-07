Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210907/kandidaty-tsentrizbirkom-44545784.html
Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
2021-09-07T09:15+0300
2021-09-07T09:15+0300
в молдове
молдова
центральная избирательная комиссия
политика
олеся стамате
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35581024_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d76307d5f613cfbdcc45d59bc6e88402.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Несколько человек уже отобраны в качестве кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате. Глава комиссии не стала называть имена, но рассказала, что эти кандидаты были отобраны на основе конкурса резюме. По ее словам, эти специалисты прошли предварительный отбор и их кандидатуры обсудят на заседании фракции "Действие и солидарность" (PAS). Как добавила Стамате, юркомиссия также запросит мнение о кандидатах от Службы информации и безопасности, Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Национального органа по неподкупности (НОН). Глава парламентской комиссии подчеркнула, что после получения оценки будет составлен отчет со списком имен, которые будут предложены к рассмотрению парламенту. Напомним, по закону восьмерых членов ЦИК назначает парламент, а одного – президент страны. Срок мандата нынешнего состава Центризбиркома истек 17 июня 2021 года и согласно регламенту был продлен на 90 дней.
https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-naznachat-novykh-chlenov-tsentrizbirkoma-43876401.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35581024_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e1b25d31ef7e768ea8ac02f0ac6a8f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия, олеся стамате

Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы

09:15 07.09.2021
195
© Sputnik / Mihai CarausЦентральная избирательная комиссия Молдовы
Центральная избирательная комиссия Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутат парламентского большинства и глава одной из парламентских комиссий рассказала, на каком этапе находится назначение нового состава ЦИК.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Несколько человек уже отобраны в качестве кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.
Глава комиссии не стала называть имена, но рассказала, что эти кандидаты были отобраны на основе конкурса резюме.

"Мы собрали ряд резюме людей из разных сфер: тех, кто работал или работает в Центризбиркоме, представителей гражданского общества, экспертов в избирательной сфере", – пояснила Стамате.

По ее словам, эти специалисты прошли предварительный отбор и их кандидатуры обсудят на заседании фракции "Действие и солидарность" (PAS).
Как добавила Стамате, юркомиссия также запросит мнение о кандидатах от Службы информации и безопасности, Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Национального органа по неподкупности (НОН).
Глава парламентской комиссии подчеркнула, что после получения оценки будет составлен отчет со списком имен, которые будут предложены к рассмотрению парламенту.
Центральная избирательная комиссия Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Общество
В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
13 августа, 13:37
182
Напомним, по закону восьмерых членов ЦИК назначает парламент, а одного – президент страны. Срок мандата нынешнего состава Центризбиркома истек 17 июня 2021 года и согласно регламенту был продлен на 90 дней.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:30Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет
09:58Где в Кишиневе 7 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Стамате: деятельность главы НАЦ будет проверена
09:15Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
09:00Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
08:45Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19
08:30Когда ждать в Молдове афганских беженцев
08:00Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией
07:30Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало
07:00Самый точный прогноз погоды: по Молдове ударят заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 7 сентября
ВчераС молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе
ВчераОлеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"
ВчераФедор Емельяненко займется садоводством
ВчераЗарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов
ВчераКурс валют на вторник: основные игроки сдают позиции
ВчераДелон - о смерти Бельмондо: "Я абсолютно подавлен"
ВчераКак решить проблему с приднестровскими номерами
ВчераКишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
ВчераВ Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение