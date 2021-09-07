https://ru.sputnik.md/20210907/kandidaty-tsentrizbirkom-44545784.html
Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
2021-09-07T09:15+0300
2021-09-07T09:15+0300
2021-09-07T09:15+0300
в молдове
молдова
центральная избирательная комиссия
политика
олеся стамате
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Несколько человек уже отобраны в качестве кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате. Глава комиссии не стала называть имена, но рассказала, что эти кандидаты были отобраны на основе конкурса резюме. По ее словам, эти специалисты прошли предварительный отбор и их кандидатуры обсудят на заседании фракции "Действие и солидарность" (PAS). Как добавила Стамате, юркомиссия также запросит мнение о кандидатах от Службы информации и безопасности, Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Национального органа по неподкупности (НОН). Глава парламентской комиссии подчеркнула, что после получения оценки будет составлен отчет со списком имен, которые будут предложены к рассмотрению парламенту. Напомним, по закону восьмерых членов ЦИК назначает парламент, а одного – президент страны. Срок мандата нынешнего состава Центризбиркома истек 17 июня 2021 года и согласно регламенту был продлен на 90 дней.
https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-naznachat-novykh-chlenov-tsentrizbirkoma-43876401.html
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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия, олеся стамате
Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
Депутат парламентского большинства и глава одной из парламентских комиссий рассказала, на каком этапе находится назначение нового состава ЦИК.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Несколько человек уже отобраны в качестве кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате.
Глава комиссии не стала называть имена, но рассказала, что эти кандидаты были отобраны на основе конкурса резюме.
"Мы собрали ряд резюме людей из разных сфер: тех, кто работал или работает в Центризбиркоме, представителей гражданского общества, экспертов в избирательной сфере", – пояснила Стамате.
По ее словам, эти специалисты прошли предварительный отбор и их кандидатуры обсудят на заседании фракции "Действие и солидарность" (PAS).
Как добавила Стамате, юркомиссия также запросит мнение о кандидатах от Службы информации и безопасности, Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Национального органа по неподкупности (НОН).
Глава парламентской комиссии подчеркнула, что после получения оценки будет составлен отчет со списком имен, которые будут предложены к рассмотрению парламенту.
Напомним, по закону восьмерых членов ЦИК назначает парламент, а одного – президент страны. Срок мандата нынешнего состава Центризбиркома истек 17 июня 2021 года и согласно регламенту был продлен на 90 дней.