https://ru.sputnik.md/20210907/kandidaty-tsentrizbirkom-44545784.html

Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы

Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы

Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы

2021-09-07T09:15+0300

2021-09-07T09:15+0300

2021-09-07T09:15+0300

в молдове

молдова

центральная избирательная комиссия

политика

олеся стамате

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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Несколько человек уже отобраны в качестве кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате. Глава комиссии не стала называть имена, но рассказала, что эти кандидаты были отобраны на основе конкурса резюме. По ее словам, эти специалисты прошли предварительный отбор и их кандидатуры обсудят на заседании фракции "Действие и солидарность" (PAS). Как добавила Стамате, юркомиссия также запросит мнение о кандидатах от Службы информации и безопасности, Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Национального органа по неподкупности (НОН). Глава парламентской комиссии подчеркнула, что после получения оценки будет составлен отчет со списком имен, которые будут предложены к рассмотрению парламенту. Напомним, по закону восьмерых членов ЦИК назначает парламент, а одного – президент страны. Срок мандата нынешнего состава Центризбиркома истек 17 июня 2021 года и согласно регламенту был продлен на 90 дней.

https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-naznachat-novykh-chlenov-tsentrizbirkoma-43876401.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия, олеся стамате