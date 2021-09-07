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Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют
Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют
Курс валют на 8 сентября
2021-09-07T22:30+0300
2021-09-07T22:30+0300
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, восьмое сентября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро подешеевет на два бана и закрепится на уровне 20.9080 лея.Доллар упадет почти на три бана и будет стоить в среду 17.6075 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то восьмого сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2403 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0.6601 лея. Румынский лей подешевеет до 4.2241 в пересчете на национальную валюту.
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в молдове, курс валют, рубль, доллар, евро

Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют

22:30 07.09.2021
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© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, восьмое сентября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Евро подешеевет на два бана и закрепится на уровне 20.9080 лея.
Доллар упадет почти на три бана и будет стоить в среду 17.6075 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.
Что касается остальных валют, то восьмого сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2403 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0.6601 лея. Румынский лей подешевеет до 4.2241 в пересчете на национальную валюту.
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