https://ru.sputnik.md/20210907/leonkov-chem-tsentralnoy-azii-grozit-vzyatie-pandzhshera--44559993.html

Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера

Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера

Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера

2021-09-07T20:50+0300

2021-09-07T20:50+0300

2021-09-07T20:50+0300

политика

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афганистан

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Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид 6 сентября заявил, что единственный район Афганистана, сопротивлявшийся контролю талибов, Панджшер, сломлен. Повстанцы под руководством Ахмада Масуда, называющие себя Фронтом национального сопротивления Афганистана, утверждают, что борьба продолжается.Что же происходит в Панджершском ущелье на самом деле? Каким источникам можно верить? Как будет развиваться военная ситуация в ущелье в ближайшее время и чем она грозит странам Центральной Азии и Европы? Об этом в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" рассказывает военный эксперт Алексей Леонков.Талибы мечтают о реваншеМуджахид и Масуд заявляют абсолютно противоположные вещи, подтвердить или опровергнуть которые пока невозможно. По словам Алексея Леонкова, ни одна из сторон сейчас не признается в потере контроля.В реальности захватить Панджшерское ущелье нелегко из-за его географического положения, считает Леонков.Алексей Леонков напоминает: "Талибан" пытается захватить Панджшерское ущелье второй раз, и этот факт может мотивировать бойцов организации, ведь они хотят взять реванш."Талибан"* так и остается террористической организацией, официально никто отношения к нему не изменил – ни ООН, ни страны Запада, ни Россия, - говорит Леонков. - К тому же, несмотря на то что талибы объявили амнистию, расправа над противниками идет – какие-то кадры попадают в Сеть. Получается, дела "Талибана" расходится со словами, и страны, граничащие с Афганистаном, занимают осторожную позицию".Как прокормить 37 миллионов человек?Перспективы Афганистана осложняются еще и тем, что экономики как таковой в стране нет, подчеркивает Алексей Леонков."Даже если талибы заблокируют Панджшер, местные жили там столетиями найдут чем пропитаться, как выжить. Сложно будет лишь тем, кто попытается зайти, не зная особенности долины. У них возникнут проблемы с продовольствием", - поясняет он.Впрочем, проблемы с продовольствием рискуют стать общеафганской проблемой, говорит Леонков.Леонков задается вопросом: как страна прокормит 37 миллионов человек, учитывая, что средства заработка у талибов исчезли с уходом США с территории Афганистана."Благодаря транзиту через свою территорию талибы получали деньги от американцев – до $2 млрд в год, - рассуждает он. - А сейчас эти источники исчезли".Европа в опасностиЕдинственный вариант, который остается талибам в ближайшее время, – перепродать тяжелое вооружение, оставленное в стране американскими военными. Однако тогда "Талибану" предстоит целая логистическая операция, ведь доставка танка, например в Йемен или Ливию, требует затрат.А вот оставленные американцами ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) талибы, скорее всего, продавать не будут, и этот вид вооружения представляет для мирового сообщества наибольшую опасность, полагает Алексей Леонков.Возможно, поэтому Европа и США дистанцировались от Афганистана, вывезя из страны всех послов. Что касается граничащих с Афганистаном государств, они не понимают, что даст им потенциальное сотрудничество с талибами."Что "Талибан"* может дать странам? – говорит Леонков. – Промышленного производства там нет. Месторождения встречаются, но они настолько мелкие, что не представляют интереса. Да и с кем сотрудничать? А вдруг талибы не удержатся во власти? Вдруг придет "Аль-Каида"? По опыту Сирии мы все знаем: разговаривать с террористами нельзя".Инклюзия или режим?Не менее спорны заявления "Талибана" о создании инклюзивного правительства, полагает Алексей Леонков.По мнению Леонкова, в состав инклюзивного правительства должны войти представители пуштунов, хазарийцев, таджиков, узбеков, а также члены местных турецких общин.Международное сообщество не доверяет "Талибану"*, даже несмотря на выступление талибов в ООН, потому что растет число людей, желающих покинуть страну, считает Леонков."По оценкам ООН, бежать сейчас готовы 500 тысяч человек, - заявил военный эксперт. – Люди же бегут не от хорошей жизни. Поэтому они на местах показывают ситуацию лучше, чем пропаганда талибов".Полностью интервью Алесея Леонкова смотрите на YouTube-канале "Sputnik на русском" * Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран

https://ru.sputnik.md/20210906/taliby-pandzhsher-44515427.html

https://ru.sputnik.md/20210901/vyvezti-sirot-iz-afganistana-prizvala-kondoliza-rays-44390365.html

https://ru.sputnik.md/20210903/putin-prizval-izmenit-politiku-posle-vyvoda-voysk-ssha-iz-afganistana-44455760.html

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