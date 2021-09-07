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https://ru.sputnik.md/20210907/leonkov-chem-tsentralnoy-azii-grozit-vzyatie-pandzhshera--44559993.html
Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
2021-09-07T20:50+0300
2021-09-07T20:50+0300
политика
в мире
афганистан
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Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид 6 сентября заявил, что единственный район Афганистана, сопротивлявшийся контролю талибов, Панджшер, сломлен. Повстанцы под руководством Ахмада Масуда, называющие себя Фронтом национального сопротивления Афганистана, утверждают, что борьба продолжается.Что же происходит в Панджершском ущелье на самом деле? Каким источникам можно верить? Как будет развиваться военная ситуация в ущелье в ближайшее время и чем она грозит странам Центральной Азии и Европы? Об этом в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" рассказывает военный эксперт Алексей Леонков.Талибы мечтают о реваншеМуджахид и Масуд заявляют абсолютно противоположные вещи, подтвердить или опровергнуть которые пока невозможно. По словам Алексея Леонкова, ни одна из сторон сейчас не признается в потере контроля.В реальности захватить Панджшерское ущелье нелегко из-за его географического положения, считает Леонков.Алексей Леонков напоминает: "Талибан" пытается захватить Панджшерское ущелье второй раз, и этот факт может мотивировать бойцов организации, ведь они хотят взять реванш."Талибан"* так и остается террористической организацией, официально никто отношения к нему не изменил – ни ООН, ни страны Запада, ни Россия, - говорит Леонков. - К тому же, несмотря на то что талибы объявили амнистию, расправа над противниками идет – какие-то кадры попадают в Сеть. Получается, дела "Талибана" расходится со словами, и страны, граничащие с Афганистаном, занимают осторожную позицию".Как прокормить 37 миллионов человек?Перспективы Афганистана осложняются еще и тем, что экономики как таковой в стране нет, подчеркивает Алексей Леонков."Даже если талибы заблокируют Панджшер, местные жили там столетиями найдут чем пропитаться, как выжить. Сложно будет лишь тем, кто попытается зайти, не зная особенности долины. У них возникнут проблемы с продовольствием", - поясняет он.Впрочем, проблемы с продовольствием рискуют стать общеафганской проблемой, говорит Леонков.Леонков задается вопросом: как страна прокормит 37 миллионов человек, учитывая, что средства заработка у талибов исчезли с уходом США с территории Афганистана."Благодаря транзиту через свою территорию талибы получали деньги от американцев – до $2 млрд в год, - рассуждает он. - А сейчас эти источники исчезли".Европа в опасностиЕдинственный вариант, который остается талибам в ближайшее время, – перепродать тяжелое вооружение, оставленное в стране американскими военными. Однако тогда "Талибану" предстоит целая логистическая операция, ведь доставка танка, например в Йемен или Ливию, требует затрат.А вот оставленные американцами ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) талибы, скорее всего, продавать не будут, и этот вид вооружения представляет для мирового сообщества наибольшую опасность, полагает Алексей Леонков.Возможно, поэтому Европа и США дистанцировались от Афганистана, вывезя из страны всех послов. Что касается граничащих с Афганистаном государств, они не понимают, что даст им потенциальное сотрудничество с талибами."Что "Талибан"* может дать странам? – говорит Леонков. – Промышленного производства там нет. Месторождения встречаются, но они настолько мелкие, что не представляют интереса. Да и с кем сотрудничать? А вдруг талибы не удержатся во власти? Вдруг придет "Аль-Каида"? По опыту Сирии мы все знаем: разговаривать с террористами нельзя".Инклюзия или режим?Не менее спорны заявления "Талибана" о создании инклюзивного правительства, полагает Алексей Леонков.По мнению Леонкова, в состав инклюзивного правительства должны войти представители пуштунов, хазарийцев, таджиков, узбеков, а также члены местных турецких общин.Международное сообщество не доверяет "Талибану"*, даже несмотря на выступление талибов в ООН, потому что растет число людей, желающих покинуть страну, считает Леонков."По оценкам ООН, бежать сейчас готовы 500 тысяч человек, - заявил военный эксперт. – Люди же бегут не от хорошей жизни. Поэтому они на местах показывают ситуацию лучше, чем пропаганда талибов".Полностью интервью Алесея Леонкова смотрите на YouTube-канале "Sputnik на русском" * Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран
https://ru.sputnik.md/20210906/taliby-pandzhsher-44515427.html
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в мире, афганистан

Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера

20:50 07.09.2021
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© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman Движение афганского сопротивления на страже в провинции Панджшер
Движение афганского сопротивления на страже в провинции Панджшер - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
Военный эксперт Алексей Леонков специально для Sputnik – о вариантах развития событий в Панджшере и о том, какие дополнительные угрозы "Талибан"* несет для стран ближнего зарубежья.
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид 6 сентября заявил, что единственный район Афганистана, сопротивлявшийся контролю талибов, Панджшер, сломлен. Повстанцы под руководством Ахмада Масуда, называющие себя Фронтом национального сопротивления Афганистана, утверждают, что борьба продолжается.
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Что же происходит в Панджершском ущелье на самом деле? Каким источникам можно верить? Как будет развиваться военная ситуация в ущелье в ближайшее время и чем она грозит странам Центральной Азии и Европы? Об этом в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" рассказывает военный эксперт Алексей Леонков.

Талибы мечтают о реванше

Муджахид и Масуд заявляют абсолютно противоположные вещи, подтвердить или опровергнуть которые пока невозможно. По словам Алексея Леонкова, ни одна из сторон сейчас не признается в потере контроля.

"В любом конфликте достоверность информации нужно делить на десять, - говорит он в интервью Sputnik. - Стороны либо преуменьшают свои потери и преувеличивают потери врага, либо заявляют, что фактически контролируют ту или иную территорию. С третьего сентября мы с вами получаем информацию, что Панджер пал, потом ее опровергают. Затем говорят, что Ахмад Масуд бежал, но это не соответствует действительности".

В реальности захватить Панджшерское ущелье нелегко из-за его географического положения, считает Леонков.

"Там множество ответвлений, откуда можно до бесконечности вести вооруженную борьбу – при условии, что у вас достаточно боеприпасов и людских ресурсов, - объясняет эксперт. - А отследить все козьи тропы, по которым снабжение будет происходить, сложно".

Алексей Леонков напоминает: "Талибан" пытается захватить Панджшерское ущелье второй раз, и этот факт может мотивировать бойцов организации, ведь они хотят взять реванш.
"Это взятие для "Талибана" знаково и важно, потому что Панджшер является знаменем неповиновения", - говорит он и добавляет, что мировая общественность наблюдает за разворачивающимися событиями, но не вмешивается в них.
"Талибан"* так и остается террористической организацией, официально никто отношения к нему не изменил – ни ООН, ни страны Запада, ни Россия, - говорит Леонков. - К тому же, несмотря на то что талибы объявили амнистию, расправа над противниками идет – какие-то кадры попадают в Сеть. Получается, дела "Талибана" расходится со словами, и страны, граничащие с Афганистаном, занимают осторожную позицию".

Как прокормить 37 миллионов человек?

Перспективы Афганистана осложняются еще и тем, что экономики как таковой в стране нет, подчеркивает Алексей Леонков.
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"Даже если талибы заблокируют Панджшер, местные жили там столетиями найдут чем пропитаться, как выжить. Сложно будет лишь тем, кто попытается зайти, не зная особенности долины. У них возникнут проблемы с продовольствием", - поясняет он.
Впрочем, проблемы с продовольствием рискуют стать общеафганской проблемой, говорит Леонков.

"Американцы, когда уходили, заблокировали все финансовые счета, которыми пользовалось правительство Гани, - отмечает эксперт. - "Талибану" они недоступны. А страна жила за счет завоза продовольствия, вооружения и горюче-смазочных материалов. То есть та техника, на которой талибы ездят, встанет. И кто завезет им нефтепродукты? Я об обычных продуктах не говорю".

Леонков задается вопросом: как страна прокормит 37 миллионов человек, учитывая, что средства заработка у талибов исчезли с уходом США с территории Афганистана.
"Благодаря транзиту через свою территорию талибы получали деньги от американцев – до $2 млрд в год, - рассуждает он. - А сейчас эти источники исчезли".

Европа в опасности

Единственный вариант, который остается талибам в ближайшее время, – перепродать тяжелое вооружение, оставленное в стране американскими военными. Однако тогда "Талибану" предстоит целая логистическая операция, ведь доставка танка, например в Йемен или Ливию, требует затрат.
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А вот оставленные американцами ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) талибы, скорее всего, продавать не будут, и этот вид вооружения представляет для мирового сообщества наибольшую опасность, полагает Алексей Леонков.

"Это может быть козырной картой, которой "Талибан"* начнет шантажировать всех, - говорит военный эксперт. - Не хотите договариваться? Тогда познайте ПЗРК. Он может оказаться даже в благополучной Европе, где-нибудь около гражданского аэропорта. Что, если террорист выпустит ракет по обычному самолету?"

Возможно, поэтому Европа и США дистанцировались от Афганистана, вывезя из страны всех послов. Что касается граничащих с Афганистаном государств, они не понимают, что даст им потенциальное сотрудничество с талибами.
"Что "Талибан"* может дать странам? – говорит Леонков. – Промышленного производства там нет. Месторождения встречаются, но они настолько мелкие, что не представляют интереса. Да и с кем сотрудничать? А вдруг талибы не удержатся во власти? Вдруг придет "Аль-Каида"? По опыту Сирии мы все знаем: разговаривать с террористами нельзя".

Инклюзия или режим?

Не менее спорны заявления "Талибана" о создании инклюзивного правительства, полагает Алексей Леонков.

"Ни одной экономической программы, ни одной программы политического устройства – одни лозунги, – перечисляет эксперт. – Если же мы говорим об инклюзивном правительстве, в нем должны быть представители всех этнических групп, проживающих на территории Афганистана".

По мнению Леонкова, в состав инклюзивного правительства должны войти представители пуштунов, хазарийцев, таджиков, узбеков, а также члены местных турецких общин.

"Но не слышно, чтобы они получили приглашение, - говорит Алексей Леонков. – Получается, талибы единолично взяли власть в стране, формируют правительство по своему усмотрению. Тогда они не учитывают интересов остальных жителей Афганистана, а значит, это не инклюзивное правительство – это режим".

Международное сообщество не доверяет "Талибану"*, даже несмотря на выступление талибов в ООН, потому что растет число людей, желающих покинуть страну, считает Леонков.
"По оценкам ООН, бежать сейчас готовы 500 тысяч человек, - заявил военный эксперт. – Люди же бегут не от хорошей жизни. Поэтому они на местах показывают ситуацию лучше, чем пропаганда талибов".
Полностью интервью Алесея Леонкова смотрите на YouTube-канале "Sputnik на русском"
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран
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