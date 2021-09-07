Коронавирус
"Локдаун не переживем": рестораторы Гагаузии – о предстоящих ковид-ограничениях
12:50 07.09.2021 (обновлено: 12:53 07.09.2021)
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© Photo : Maxim TopalТерраса в Комрате
© Photo : Maxim Topal
Пандемия коронавируса больно ударила по сфере общепита и развлечений – ее представители понесли серьезные убытки.
КОМРАТ, 7 сен – Sputnik, Максим Топал. В правительстве страны вновь заговорили об ограничениях в местах общепита.
На встрече представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и Минэкономики Молдовы обсуждались возможные запреты, которые могут быть введены в республике в случае ухудшения ковид-обстановки. Среди них – допуск к работе вакцинированного персонала и тех, кто готов регулярно сдавать тесты на коронавирус.
"Восстановить работу, набрать компетентный персонал было очень сложно. Сейчас все только-только встало на свои места. Думаю, еще один локдаун мы просто не переживем", – говорит администратор банкетного зала села Конгаз Ольга Пачи.
© Photo : Maxim TopalАдминистратор банкетного зала в Конгазе Ольга Пачи
Администратор банкетного зала в Конгазе Ольга Пачи
© Photo : Maxim Topal
Еще одним возможным новшеством может стать допуск в залы только тех посетителей, которые имеют справку о вакцинации либо отрицательный ковид-тест.
Введение таких правил недопустимо, считает владелец одного из ресторанов Комрата Валентина Думанская. Хотя вместе с родственниками и практически всем персоналом она прошла вакцинацию.
© Photo : Maxim TopalВладелец ресторана в Комрате Валентина Думанская
Владелец ресторана в Комрате Валентина Думанская
© Photo : Maxim Topal
"Чтобы человек делал тест, если хочет сходить на вечеринку, – полный бред и издевательство над народом. Да простит меня наше правительство – подумайте о людях", – говорит Валентина Думанская.
Шеф-повар Евгений Капсамун в начале этого года вернулся в Молдову и все заработанные в Европе деньги вложил в открытие террасы в Комрате. Новые ковид-ограничения могут поставить под удар весь бизнес, переживает предприниматель.
© Photo : Maxim TopalШеф-повар и владелец террасы Евгений Капсамун
Шеф-повар и владелец террасы Евгений Капсамун
© Photo : Maxim Topal
"Когда открывались в начале лета, мы рассчитывали на то, что будем работать. Честно говоря, я даже не представляю, как можно не впускать гостей, желающих отдохнуть, только из-за отсутствия вакцины. У нас, дай бог, чтобы был провакцинирован хотя бы каждый десятый. Если введут ограничения – я не вижу смысла еще вкладываться в бизнес. Потом придется просто закрыться", – считает бизнесмен.
Информацией о том, какое именно количество сотрудников сферы HoReCa в Гагаузии были вакцинированы, в Центре общественного здоровья Комрата не обладают. Директор учреждения Иван Хаста считает, что официанты, бармены и другой персонал увеселительных заведений, равно как и представители государственных органов власти обязательно должны вакцинироваться.
"Все те, кто работает в сфере обслуживания населения, находится в контакте с большим количеством людей, должны вакцинироваться. Таким образом, они не будут подвергать опасности ни себя, ни клиентов", – говорит Хаста.
На сегодняшний день предлагаемые ковид-ограничения находятся только на стадии обсуждения. Они могут вступить в силу в случае роста количества новых случаев заражения COVID-19.
© Photo : Maxim TopalРесторан в Комрате
Ресторан в Комрате
© Photo : Maxim Topal
На недовольство со стороны предпринимателей отреагировал министр экономики Гагаузии Сергей Гайбу – он заверил, что министерство не станет требовать антиковид-документы у сотрудников HoReCa. Тем не менее такое решение может принять Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.