Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210907/lokdaun-gagauzia-44555510.html
"Локдаун не переживем": рестораторы Гагаузии – о предстоящих ковид-ограничениях
"Локдаун не переживем": рестораторы Гагаузии – о предстоящих ковид-ограничениях
Пандемия коронавируса больно ударила по сфере общепита и развлечений – ее представители понесли серьезные убытки. 07.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-07T12:50+0300
2021-09-07T12:53+0300
коронавирус
в молдове
молдова
гагауз-ери
ресторан
horeca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44531709_0:1:1300:732_1920x0_80_0_0_7fbe1a315450a78db02e9a1668951bbe.jpg
КОМРАТ, 7 сен – Sputnik, Максим Топал. В правительстве страны вновь заговорили об ограничениях в местах общепита.На встрече представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и Минэкономики Молдовы обсуждались возможные запреты, которые могут быть введены в республике в случае ухудшения ковид-обстановки. Среди них – допуск к работе вакцинированного персонала и тех, кто готов регулярно сдавать тесты на коронавирус.Еще одним возможным новшеством может стать допуск в залы только тех посетителей, которые имеют справку о вакцинации либо отрицательный ковид-тест.Введение таких правил недопустимо, считает владелец одного из ресторанов Комрата Валентина Думанская. Хотя вместе с родственниками и практически всем персоналом она прошла вакцинацию."Чтобы человек делал тест, если хочет сходить на вечеринку, – полный бред и издевательство над народом. Да простит меня наше правительство – подумайте о людях", – говорит Валентина Думанская.Шеф-повар Евгений Капсамун в начале этого года вернулся в Молдову и все заработанные в Европе деньги вложил в открытие террасы в Комрате. Новые ковид-ограничения могут поставить под удар весь бизнес, переживает предприниматель.Информацией о том, какое именно количество сотрудников сферы HoReCa в Гагаузии были вакцинированы, в Центре общественного здоровья Комрата не обладают. Директор учреждения Иван Хаста считает, что официанты, бармены и другой персонал увеселительных заведений, равно как и представители государственных органов власти обязательно должны вакцинироваться.На сегодняшний день предлагаемые ковид-ограничения находятся только на стадии обсуждения. Они могут вступить в силу в случае роста количества новых случаев заражения COVID-19.На недовольство со стороны предпринимателей отреагировал министр экономики Гагаузии Сергей Гайбу – он заверил, что министерство не станет требовать антиковид-документы у сотрудников HoReCa. Тем не менее такое решение может принять Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
молдова
гагауз-ери
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44531709_162:0:1138:732_1920x0_80_0_0_31217bb99e0b21615d649532580c922e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, гагауз-ери, ресторан, horeca

"Локдаун не переживем": рестораторы Гагаузии – о предстоящих ковид-ограничениях

12:50 07.09.2021 (обновлено: 12:53 07.09.2021)
255
© Photo : Maxim TopalТерраса в Комрате
Терраса в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Photo : Maxim Topal
Пандемия коронавируса больно ударила по сфере общепита и развлечений – ее представители понесли серьезные убытки.
КОМРАТ, 7 сен – Sputnik, Максим Топал. В правительстве страны вновь заговорили об ограничениях в местах общепита.
На встрече представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и Минэкономики Молдовы обсуждались возможные запреты, которые могут быть введены в республике в случае ухудшения ковид-обстановки. Среди них – допуск к работе вакцинированного персонала и тех, кто готов регулярно сдавать тесты на коронавирус.
"Восстановить работу, набрать компетентный персонал было очень сложно. Сейчас все только-только встало на свои места. Думаю, еще один локдаун мы просто не переживем", – говорит администратор банкетного зала села Конгаз Ольга Пачи.
© Photo : Maxim TopalАдминистратор банкетного зала в Конгазе Ольга Пачи
Администратор банкетного зала в Конгазе Ольга Пачи - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Администратор банкетного зала в Конгазе Ольга Пачи
© Photo : Maxim Topal
Еще одним возможным новшеством может стать допуск в залы только тех посетителей, которые имеют справку о вакцинации либо отрицательный ковид-тест.
Введение таких правил недопустимо, считает владелец одного из ресторанов Комрата Валентина Думанская. Хотя вместе с родственниками и практически всем персоналом она прошла вакцинацию.
© Photo : Maxim TopalВладелец ресторана в Комрате Валентина Думанская
Владелец ресторана в Комрате Валентина Думанская - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Владелец ресторана в Комрате Валентина Думанская
© Photo : Maxim Topal
"Чтобы человек делал тест, если хочет сходить на вечеринку, – полный бред и издевательство над народом. Да простит меня наше правительство – подумайте о людях", – говорит Валентина Думанская.
Шеф-повар Евгений Капсамун в начале этого года вернулся в Молдову и все заработанные в Европе деньги вложил в открытие террасы в Комрате. Новые ковид-ограничения могут поставить под удар весь бизнес, переживает предприниматель.
© Photo : Maxim TopalШеф-повар и владелец террасы Евгений Капсамун
Шеф-повар и владелец террасы Евгений Капсамун - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Шеф-повар и владелец террасы Евгений Капсамун
© Photo : Maxim Topal

"Когда открывались в начале лета, мы рассчитывали на то, что будем работать. Честно говоря, я даже не представляю, как можно не впускать гостей, желающих отдохнуть, только из-за отсутствия вакцины. У нас, дай бог, чтобы был провакцинирован хотя бы каждый десятый. Если введут ограничения – я не вижу смысла еще вкладываться в бизнес. Потом придется просто закрыться", – считает бизнесмен.

Информацией о том, какое именно количество сотрудников сферы HoReCa в Гагаузии были вакцинированы, в Центре общественного здоровья Комрата не обладают. Директор учреждения Иван Хаста считает, что официанты, бармены и другой персонал увеселительных заведений, равно как и представители государственных органов власти обязательно должны вакцинироваться.
"Все те, кто работает в сфере обслуживания населения, находится в контакте с большим количеством людей, должны вакцинироваться. Таким образом, они не будут подвергать опасности ни себя, ни клиентов", – говорит Хаста.
На сегодняшний день предлагаемые ковид-ограничения находятся только на стадии обсуждения. Они могут вступить в силу в случае роста количества новых случаев заражения COVID-19.
© Photo : Maxim TopalРесторан в Комрате
Ресторан в Комрате.JPG - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Ресторан в Комрате
© Photo : Maxim Topal
На недовольство со стороны предпринимателей отреагировал министр экономики Гагаузии Сергей Гайбу – он заверил, что министерство не станет требовать антиковид-документы у сотрудников HoReCa. Тем не менее такое решение может принять Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:14НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США
13:45"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай
13:18Будут ли в Молдове вакцинировать детей от коронавируса
12:50"Локдаун не переживем": рестораторы Гагаузии – о предстоящих ковид-ограничениях
12:22Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ
11:55Мэр Кишинева вводит мораторий на застройку в центре столицы
11:29Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября
10:56Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга
10:30Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет
09:58Где в Кишиневе 7 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Стамате: деятельность главы НАЦ будет проверена
09:15Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
09:00Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
08:45Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19
08:30Когда ждать в Молдове афганских беженцев
08:00Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией
07:30Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало
07:00Самый точный прогноз погоды: по Молдове ударят заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 7 сентября
ВчераС молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе