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"Локдаун не переживем": рестораторы Гагаузии – о предстоящих ковид-ограничениях

"Локдаун не переживем": рестораторы Гагаузии – о предстоящих ковид-ограничениях

Пандемия коронавируса больно ударила по сфере общепита и развлечений – ее представители понесли серьезные убытки. 07.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-07T12:50+0300

2021-09-07T12:50+0300

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коронавирус

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молдова

гагауз-ери

ресторан

horeca

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КОМРАТ, 7 сен – Sputnik, Максим Топал. В правительстве страны вновь заговорили об ограничениях в местах общепита.На встрече представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и Минэкономики Молдовы обсуждались возможные запреты, которые могут быть введены в республике в случае ухудшения ковид-обстановки. Среди них – допуск к работе вакцинированного персонала и тех, кто готов регулярно сдавать тесты на коронавирус.Еще одним возможным новшеством может стать допуск в залы только тех посетителей, которые имеют справку о вакцинации либо отрицательный ковид-тест.Введение таких правил недопустимо, считает владелец одного из ресторанов Комрата Валентина Думанская. Хотя вместе с родственниками и практически всем персоналом она прошла вакцинацию."Чтобы человек делал тест, если хочет сходить на вечеринку, – полный бред и издевательство над народом. Да простит меня наше правительство – подумайте о людях", – говорит Валентина Думанская.Шеф-повар Евгений Капсамун в начале этого года вернулся в Молдову и все заработанные в Европе деньги вложил в открытие террасы в Комрате. Новые ковид-ограничения могут поставить под удар весь бизнес, переживает предприниматель.Информацией о том, какое именно количество сотрудников сферы HoReCa в Гагаузии были вакцинированы, в Центре общественного здоровья Комрата не обладают. Директор учреждения Иван Хаста считает, что официанты, бармены и другой персонал увеселительных заведений, равно как и представители государственных органов власти обязательно должны вакцинироваться.На сегодняшний день предлагаемые ковид-ограничения находятся только на стадии обсуждения. Они могут вступить в силу в случае роста количества новых случаев заражения COVID-19.На недовольство со стороны предпринимателей отреагировал министр экономики Гагаузии Сергей Гайбу – он заверил, что министерство не станет требовать антиковид-документы у сотрудников HoReCa. Тем не менее такое решение может принять Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

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в молдове, молдова, гагауз-ери, ресторан, horeca