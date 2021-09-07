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Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией
Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией
Эксперт оценил силу желания правящей партии Молдовы выстроить грамотные отношения с РФ и обозначил главные вопросы молдо-российской повестки.
2021-09-07T08:00+0300
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Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией
Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией
Сегодня очевидно, что партия PAS не заинтересована в развитии и углублении отношений с Российской Федерацией. Если говорить о сохранении отношений, то PAS заинтересована в этом лишь косметически, для создания видимости, но действующая партия не собирается наполнять эти отношения смыслом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.В вопросе экспорта молдавской продукции, продолжил Манастырлы, госпожа Санду, по крайней мере, заявила о работе в этом направлении, но к данному моменту результатов этой работы нет.
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Валентина Топоривская
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Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией

08:00 07.09.2021
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Радио
Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт оценил силу желания правящей партии Молдовы выстроить грамотные отношения с РФ и обозначил главные вопросы молдавско-российской повестки.
Сегодня очевидно, что партия PAS не заинтересована в развитии и углублении отношений с Российской Федерацией. Если говорить о сохранении отношений, то PAS заинтересована в этом лишь косметически, для создания видимости, но действующая партия не собирается наполнять эти отношения смыслом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.
"Главными вопросами в повестке российско-молдавских отношений остаются либерализация экспорта молдавской продукции на рынок России и решение газового вопроса – урегулирование контракта по газу и определение цен", - считает эксперт.
В вопросе экспорта молдавской продукции, продолжил Манастырлы, госпожа Санду, по крайней мере, заявила о работе в этом направлении, но к данному моменту результатов этой работы нет.

"В вопросе цены на газ, который с приближением отопительного сезона становится все более актуальным, ясности тоже не видно. Конечно, от PAS хотелось бы больше ясности. Я не думаю, что участие Майи Санду в "Крымской платформе" добавит ясности в подписании нового контракта с "Газпромом", - заключил собеседник.

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