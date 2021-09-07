https://ru.sputnik.md/20210907/manastryly-uluchshat-li-khoroshie-lyudi-otnosheniya-s-rossiey-44519075.html

Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией

Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией

Эксперт оценил силу желания правящей партии Молдовы выстроить грамотные отношения с РФ и обозначил главные вопросы молдо-российской повестки.

2021-09-07T08:00+0300

2021-09-07T08:00+0300

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Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией

Сегодня очевидно, что партия PAS не заинтересована в развитии и углублении отношений с Российской Федерацией. Если говорить о сохранении отношений, то PAS заинтересована в этом лишь косметически, для создания видимости, но действующая партия не собирается наполнять эти отношения смыслом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.В вопросе экспорта молдавской продукции, продолжил Манастырлы, госпожа Санду, по крайней мере, заявила о работе в этом направлении, но к данному моменту результатов этой работы нет.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио