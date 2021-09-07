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Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"
Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"
По словам спикера Совета Федерации, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом. 07.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-07T17:15+0300
2021-09-07T17:19+0300
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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Россия столкнулась с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией предложенной ею вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.По словам Матвиенко, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом, тогда как для России - попыткой спасти людей."К чему приводят эти попытки навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций, культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане, где разворачивается трагедия. Все это, безусловно, результат произвольного обращения с нормами международными права, ведущий к подмене понимания содержания мультилатерализма", - сказала спикер, подчеркнув, что попытки навязать мировому сообществу концепцию своего миропорядка на кому-то выгодных правилах не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью."Я убеждена, что в основе истинного сотрудничества должны лежать уважение и взаимодействие на основе единых принципов, закрепленных в уставе ООН. Их коллективная разработка стала следствием испытаний Второй мировой войны. И действия, направленные на подрыв авторитета ООН, создают риски повторения трагедии прошлого", - заявила Матвиенко.
https://ru.sputnik.md/20210907/priznaniye-vaktsina-44561722.html
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в мире, россия

Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"

17:15 07.09.2021 (обновлено: 17:19 07.09.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaПрепарат "Спутник V”
Препарат Спутник V” - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
По словам спикера Совета Федерации, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Россия столкнулась с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией предложенной ею вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

"Мы предложили всем заинтересованным государствам не только поставку этой вакцины, но и технологии ее производства. Сегодня "Спутник (V)" одобрен 75 государствами мира с захватом 4,5 миллиарда человек, то есть более 50% населения. При этом мы столкнулись с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией такого, казалось бы, гуманитарного акта", - сказала она в своем выступлении на Всемирной конференции спикеров парламентов мира.

По словам Матвиенко, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом, тогда как для России - попыткой спасти людей.

"К чему приводят эти попытки навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций, культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане, где разворачивается трагедия. Все это, безусловно, результат произвольного обращения с нормами международными права, ведущий к подмене понимания содержания мультилатерализма", - сказала спикер, подчеркнув, что попытки навязать мировому сообществу концепцию своего миропорядка на кому-то выгодных правилах не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью.
Вакцина Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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"Я убеждена, что в основе истинного сотрудничества должны лежать уважение и взаимодействие на основе единых принципов, закрепленных в уставе ООН. Их коллективная разработка стала следствием испытаний Второй мировой войны. И действия, направленные на подрыв авторитета ООН, создают риски повторения трагедии прошлого", - заявила Матвиенко.
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