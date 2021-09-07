https://ru.sputnik.md/20210907/matvienko-zayavila-o-politizatsii-situatsii-s-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v-44565657.html

Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"

Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"

По словам спикера Совета Федерации, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом. 07.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-07T17:15+0300

2021-09-07T17:15+0300

2021-09-07T17:19+0300

коронавирус

в мире

россия

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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Россия столкнулась с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией предложенной ею вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.По словам Матвиенко, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом, тогда как для России - попыткой спасти людей."К чему приводят эти попытки навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций, культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане, где разворачивается трагедия. Все это, безусловно, результат произвольного обращения с нормами международными права, ведущий к подмене понимания содержания мультилатерализма", - сказала спикер, подчеркнув, что попытки навязать мировому сообществу концепцию своего миропорядка на кому-то выгодных правилах не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью."Я убеждена, что в основе истинного сотрудничества должны лежать уважение и взаимодействие на основе единых принципов, закрепленных в уставе ООН. Их коллективная разработка стала следствием испытаний Второй мировой войны. И действия, направленные на подрыв авторитета ООН, создают риски повторения трагедии прошлого", - заявила Матвиенко.

https://ru.sputnik.md/20210907/priznaniye-vaktsina-44561722.html

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