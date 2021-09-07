Коронавирус
Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"
17:15 07.09.2021 (обновлено: 17:19 07.09.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaПрепарат "Спутник V”
© Sputnik / Sorokopud Julia
По словам спикера Совета Федерации, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Россия столкнулась с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией предложенной ею вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.
"Мы предложили всем заинтересованным государствам не только поставку этой вакцины, но и технологии ее производства. Сегодня "Спутник (V)" одобрен 75 государствами мира с захватом 4,5 миллиарда человек, то есть более 50% населения. При этом мы столкнулись с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией такого, казалось бы, гуманитарного акта", - сказала она в своем выступлении на Всемирной конференции спикеров парламентов мира.
По словам Матвиенко, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом, тогда как для России - попыткой спасти людей.
"К чему приводят эти попытки навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций, культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане, где разворачивается трагедия. Все это, безусловно, результат произвольного обращения с нормами международными права, ведущий к подмене понимания содержания мультилатерализма", - сказала спикер, подчеркнув, что попытки навязать мировому сообществу концепцию своего миропорядка на кому-то выгодных правилах не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью.
"К чему приводят эти попытки навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций, культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане, где разворачивается трагедия. Все это, безусловно, результат произвольного обращения с нормами международными права, ведущий к подмене понимания содержания мультилатерализма", - сказала спикер, подчеркнув, что попытки навязать мировому сообществу концепцию своего миропорядка на кому-то выгодных правилах не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью.
"Я убеждена, что в основе истинного сотрудничества должны лежать уважение и взаимодействие на основе единых принципов, закрепленных в уставе ООН. Их коллективная разработка стала следствием испытаний Второй мировой войны. И действия, направленные на подрыв авторитета ООН, создают риски повторения трагедии прошлого", - заявила Матвиенко.