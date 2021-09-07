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Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых
Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых
Минздрав комментирует решение о вакцинации детей
2021-09-07T18:25+0300
2021-09-07T18:29+0300
коронавирус
дети
минздрав молдовы
вакцинация
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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы выступило во вторник с разъяснениями относительно обсуждаемой в обществе информации о возможной кампании по вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет.Напомним, в конце августа Национальный экспертный комитет по иммунизации провел совещание, на котором большинство его членов высказались за вакцинацию детей. "Принимая во внимание, что мнения членов комитета носят сугубо рекомендательный характер, Министерство здравоохранения Молдовы придерживается своей прежней позиции: в стране прививаются от коронавируса только взрослые", - отметили в ведомстве.
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дети, минздрав молдовы, вакцинация

Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых

18:25 07.09.2021 (обновлено: 18:29 07.09.2021)
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© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Ведомство высказалось по теме прививок от коронавируса для несовершеннолетних.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы выступило во вторник с разъяснениями относительно обсуждаемой в обществе информации о возможной кампании по вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Коронавирус
Будут ли в Молдове вакцинировать детей от коронавируса
13:18
442
5
Напомним, в конце августа Национальный экспертный комитет по иммунизации провел совещание, на котором большинство его членов высказались за вакцинацию детей.
"Принимая во внимание, что мнения членов комитета носят сугубо рекомендательный характер, Министерство здравоохранения Молдовы придерживается своей прежней позиции: в стране прививаются от коронавируса только взрослые", - отметили в ведомстве.
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