https://ru.sputnik.md/20210907/minzdrav-o-vaktsinatsii-detey-v-moldove-privivaem-ot-covid-19-tolko-vzroslykh-44568440.html

Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых

Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых

Минздрав комментирует решение о вакцинации детей

2021-09-07T18:25+0300

2021-09-07T18:25+0300

2021-09-07T18:29+0300

коронавирус

дети

минздрав молдовы

вакцинация

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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы выступило во вторник с разъяснениями относительно обсуждаемой в обществе информации о возможной кампании по вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет.Напомним, в конце августа Национальный экспертный комитет по иммунизации провел совещание, на котором большинство его членов высказались за вакцинацию детей. "Принимая во внимание, что мнения членов комитета носят сугубо рекомендательный характер, Министерство здравоохранения Молдовы придерживается своей прежней позиции: в стране прививаются от коронавируса только взрослые", - отметили в ведомстве.

https://ru.sputnik.md/20210907/vaktsinirovat-detey-koronavirus-44556453.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

дети, минздрав молдовы, вакцинация