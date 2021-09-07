https://ru.sputnik.md/20210907/minzdrav-o-vaktsinatsii-detey-v-moldove-privivaem-ot-covid-19-tolko-vzroslykh-44568440.html
Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых
Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых
Минздрав комментирует решение о вакцинации детей
2021-09-07T18:25+0300
2021-09-07T18:25+0300
2021-09-07T18:29+0300
коронавирус
дети
минздрав молдовы
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1d/34926297_0:81:3184:1872_1920x0_80_0_0_c9f4cc4b312515c7a0d88d82d24b5570.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы выступило во вторник с разъяснениями относительно обсуждаемой в обществе информации о возможной кампании по вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет.Напомним, в конце августа Национальный экспертный комитет по иммунизации провел совещание, на котором большинство его членов высказались за вакцинацию детей. "Принимая во внимание, что мнения членов комитета носят сугубо рекомендательный характер, Министерство здравоохранения Молдовы придерживается своей прежней позиции: в стране прививаются от коронавируса только взрослые", - отметили в ведомстве.
https://ru.sputnik.md/20210907/vaktsinirovat-detey-koronavirus-44556453.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1d/34926297_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_80d4d2bd4f25a8897c6387b89e87bfe2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
дети, минздрав молдовы, вакцинация
Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых
18:25 07.09.2021 (обновлено: 18:29 07.09.2021)
Ведомство высказалось по теме прививок от коронавируса для несовершеннолетних.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы выступило во вторник с разъяснениями относительно обсуждаемой в обществе информации о возможной кампании по вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет.
Напомним, в конце августа Национальный экспертный комитет по иммунизации провел совещание, на котором большинство его членов высказались за вакцинацию детей.
"Принимая во внимание, что мнения членов комитета носят сугубо рекомендательный характер, Министерство здравоохранения Молдовы придерживается своей прежней позиции: в стране прививаются от коронавируса только взрослые", - отметили в ведомстве.