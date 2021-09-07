https://ru.sputnik.md/20210907/moldove-rezko-vyrosli-tseny-nedvizhimost-44540546.html
Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало
Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало
Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало
2021-09-07T07:30+0300
2021-09-07T07:30+0300
2021-09-07T08:12+0300
экономика
в молдове
кишинев
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0a/35070732_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_65122bb0794a3068bac7954793a72e4d.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В Молдове цены на квартиры выросли, начиная со второй половины 2020 года, слишком резко (почти на 20%) после 12 лет спада, что напугало потенциальных покупателей, такую информацию представил экономист Вячеслав Ионицэ.По его данным, самые низкие цены на квартиры были в 2019 и 2020 годах. Со второй половины 2020 года наблюдается рост как минимум на 20%, самый высокий за последние 14 лет. Таким образом, в Кишиневе цена новых квартир превысила 800 евро за квадратный метр, а вторичных - 670 евро.Как отметил эксперт, в связи с этим во втором квартале этого года было зарегистрировано наименьшее количество сделок с недвижимостью за последние пять лет как в стране, так и в Кишиневе.Как полагает Ионицэ, такая тенденция сохранится в ближайшие месяцы. В долгосрочной перспективе количество сделок с недвижимостью будет большим в Кишиневе, где квартиры станут покупать в инвестиционных целях.Как уточнил экономист, несмотря на временный спад, в республике практически удвоилось количество сделок с недвижимостью: до 2015 года было 14-15 тысяч сделок (в основном квартиры), а начиная с 2019 года таковых стало 28 тысяч."Рынок недвижимости пережил взрывной рост за последние три года, количество сделок с недвижимостью увеличилось втрое. В то же время второй квартал дает нам сигналы о том, что происходит "ценовая коррекция"", - полагает специалист.Помимо этого, Ионицэ приводит статистику, согласно которой в стране вырос объем кредитов на недвижимость: с 2005 по 2017 год общий объем кредитов на недвижимость в банковской системе достиг 2,6 миллиарда, а в настоящее время эта сумма 10 миллиардов леев.Как считает Ионицэ, это произошло благодаря низким процентным ставкам и льготным условиям кредитования, предлагаемым банками, а также росту доходов граждан.Более того, статистика указывает на то, что люди стали мигрировать из крупногабаритных квартир в малогабаритные, что может быть обусловлено появлением небольшим семей и более поздним вступлением в брак. Также молдавские граждане стали покупать квартиры в инвестиционных целях, то есть с намерением сдавать их в аренду.Ионицэ подчеркнул переход жителей Кишинева на жизнь в ренту, то есть если 15 лет назад лишь 6% жителей столицы арендовали жилье, то теперь 13%. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 40%.По данным эксперта, в Молдове выросла доступность жилья - на покупку квартиры нужно 9,8 года труда в нашей стране, а в Европе - 6,9 года.
https://ru.sputnik.md/20210728/moldova-nedvizhimosti-43338607.html
https://ru.sputnik.md/20210609/kvartiry-v-kishineve-prognozy-i-sovety-spetsialistov-35059879.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0a/35070732_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_a313f3f8e734ace3bd6f44b738e828fe.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова
Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало
07:30 07.09.2021 (обновлено: 08:12 07.09.2021)
После резкого роста цен более чем на 20% рынок недвижимости взял небольшую паузу. Операции во втором квартале достигли самого низкого уровня за пять лет.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В Молдове цены на квартиры выросли, начиная со второй половины 2020 года, слишком резко (почти на 20%) после 12 лет спада, что напугало потенциальных покупателей, такую информацию представил экономист Вячеслав Ионицэ.
По его данным, самые низкие цены на квартиры были в 2019 и 2020 годах. Со второй половины 2020 года наблюдается рост как минимум на 20%, самый высокий за последние 14 лет. Таким образом, в Кишиневе цена новых квартир превысила 800 евро за квадратный метр, а вторичных - 670 евро.
Как отметил эксперт, в связи с этим во втором квартале этого года было зарегистрировано наименьшее количество сделок с недвижимостью за последние пять лет как в стране, так и в Кишиневе.
Как полагает Ионицэ, такая тенденция сохранится в ближайшие месяцы. В долгосрочной перспективе количество сделок с недвижимостью будет большим в Кишиневе, где квартиры станут покупать в инвестиционных целях.
В Молдове рынок недвижимости сосредоточен только в Кишиневе. За пределами столицы движения с недвижимостью практически отсутствуют.
Как уточнил экономист, несмотря на временный спад, в республике практически удвоилось количество сделок с недвижимостью: до 2015 года было 14-15 тысяч сделок (в основном квартиры), а начиная с 2019 года таковых стало 28 тысяч.
"Рынок недвижимости пережил взрывной рост за последние три года, количество сделок с недвижимостью увеличилось втрое. В то же время второй квартал дает нам сигналы о том, что происходит "ценовая коррекция"", - полагает специалист.
Помимо этого, Ионицэ приводит статистику, согласно которой в стране вырос объем кредитов на недвижимость: с 2005 по 2017 год общий объем кредитов на недвижимость в банковской системе достиг 2,6 миллиарда, а в настоящее время эта сумма 10 миллиардов леев.
Как считает Ионицэ, это произошло благодаря низким процентным ставкам и льготным условиям кредитования, предлагаемым банками, а также росту доходов граждан.
Более того, статистика указывает на то, что люди стали мигрировать из крупногабаритных квартир в малогабаритные, что может быть обусловлено появлением небольшим семей и более поздним вступлением в брак. Также молдавские граждане стали покупать квартиры в инвестиционных целях, то есть с намерением сдавать их в аренду.
Ионицэ подчеркнул переход жителей Кишинева на жизнь в ренту, то есть если 15 лет назад лишь 6% жителей столицы арендовали жилье, то теперь 13%. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 40%.
По данным эксперта, в Молдове выросла доступность жилья - на покупку квартиры нужно 9,8 года труда в нашей стране, а в Европе - 6,9 года.