https://ru.sputnik.md/20210907/moldove-rezko-vyrosli-tseny-nedvizhimost-44540546.html

Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало

Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало

Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало

2021-09-07T07:30+0300

2021-09-07T07:30+0300

2021-09-07T08:12+0300

экономика

в молдове

кишинев

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0a/35070732_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_65122bb0794a3068bac7954793a72e4d.jpg

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В Молдове цены на квартиры выросли, начиная со второй половины 2020 года, слишком резко (почти на 20%) после 12 лет спада, что напугало потенциальных покупателей, такую информацию представил экономист Вячеслав Ионицэ.По его данным, самые низкие цены на квартиры были в 2019 и 2020 годах. Со второй половины 2020 года наблюдается рост как минимум на 20%, самый высокий за последние 14 лет. Таким образом, в Кишиневе цена новых квартир превысила 800 евро за квадратный метр, а вторичных - 670 евро.Как отметил эксперт, в связи с этим во втором квартале этого года было зарегистрировано наименьшее количество сделок с недвижимостью за последние пять лет как в стране, так и в Кишиневе.Как полагает Ионицэ, такая тенденция сохранится в ближайшие месяцы. В долгосрочной перспективе количество сделок с недвижимостью будет большим в Кишиневе, где квартиры станут покупать в инвестиционных целях.Как уточнил экономист, несмотря на временный спад, в республике практически удвоилось количество сделок с недвижимостью: до 2015 года было 14-15 тысяч сделок (в основном квартиры), а начиная с 2019 года таковых стало 28 тысяч."Рынок недвижимости пережил взрывной рост за последние три года, количество сделок с недвижимостью увеличилось втрое. В то же время второй квартал дает нам сигналы о том, что происходит "ценовая коррекция"", - полагает специалист.Помимо этого, Ионицэ приводит статистику, согласно которой в стране вырос объем кредитов на недвижимость: с 2005 по 2017 год общий объем кредитов на недвижимость в банковской системе достиг 2,6 миллиарда, а в настоящее время эта сумма 10 миллиардов леев.Как считает Ионицэ, это произошло благодаря низким процентным ставкам и льготным условиям кредитования, предлагаемым банками, а также росту доходов граждан.Более того, статистика указывает на то, что люди стали мигрировать из крупногабаритных квартир в малогабаритные, что может быть обусловлено появлением небольшим семей и более поздним вступлением в брак. Также молдавские граждане стали покупать квартиры в инвестиционных целях, то есть с намерением сдавать их в аренду.Ионицэ подчеркнул переход жителей Кишинева на жизнь в ренту, то есть если 15 лет назад лишь 6% жителей столицы арендовали жилье, то теперь 13%. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 40%.По данным эксперта, в Молдове выросла доступность жилья - на покупку квартиры нужно 9,8 года труда в нашей стране, а в Европе - 6,9 года.

https://ru.sputnik.md/20210728/moldova-nedvizhimosti-43338607.html

https://ru.sputnik.md/20210609/kvartiry-v-kishineve-prognozy-i-sovety-spetsialistov-35059879.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова