https://ru.sputnik.md/20210907/moratoriy-zastroyka-44553213.html
Мэр Кишинева вводит мораторий на застройку в центре столицы
Мэр Кишинева вводит мораторий на застройку в центре столицы
Мэр Кишинева вводит мораторий на застройку в центре столицы
2021-09-07T11:55+0300
2021-09-07T11:55+0300
2021-09-07T12:18+0300
новости кишинева
ион чебан
архитектура
застройка
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что в исторической зоне столицы до 1 апреля 2022 года вводится мораторий на строительство. Причиной стала хаотическая застройка в центре города.Об этом мэр заявил во время прямой трансляции со стройки на перекрестке улиц Дософтей и C. Лазо. Он подчеркнул, что одним из приоритетов мэрии является сохранение архитектурного наследия и исторического облика центра Кишинева. Однако даже мэру не удалось получить информацию о том, что планируется построить на этом месте, в исторической зоне столицы.По словам Чебана, еще до того, как он занял пост градоначальника, мэрией была выдана авторизация на строительство на этом месте 6-этажного дома. Однако, по данным градоначальника, на самом деле тут возводится 13-этажная высотка.По словам мэра, будет введен запрет на выдачу всех новых авторизаций, будь это новое строительство или перестройка уже существующих зданий. По словам Чебана, запрет будет касаться объектов в периметре улиц А. Матеевич – Измаил – М. Витязул – Албишоара.Чебан сообщил, что мораторий на выдачу авторизаций на строительство в исторической зоне будет действовать до принятия зональных градостроительных планов, которые разрабатывает мэрия. Кроме того, мэр намерен встретиться с министром культуры, чтобы обсудить планы по сохранению кишиневских архитектурных памятников национального и местного значения.
https://ru.sputnik.md/20210419/Mer-Kishineva-potreboval-peredat-gorodu-neskolko-izvestnykh-zdaniy-34446817.html
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ион чебан, архитектура, застройка
Мэр Кишинева вводит мораторий на застройку в центре столицы
11:55 07.09.2021 (обновлено: 12:18 07.09.2021)
Ион Чебан отметил, что в исторической зоне в центре Кишинева продолжается хаотическая застройка, и он намерен это прекратить.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что в исторической зоне столицы до 1 апреля 2022 года вводится мораторий на строительство. Причиной стала хаотическая застройка в центре города.
Об этом мэр заявил во время прямой трансляции со стройки на перекрестке улиц Дософтей и C. Лазо. Он подчеркнул, что одним из приоритетов мэрии является сохранение архитектурного наследия и исторического облика центра Кишинева. Однако даже мэру не удалось получить информацию о том, что планируется построить на этом месте, в исторической зоне столицы.
По словам Чебана, еще до того, как он занял пост градоначальника, мэрией была выдана авторизация на строительство на этом месте 6-этажного дома. Однако, по данным градоначальника, на самом деле тут возводится 13-этажная высотка.
По словам мэра, будет введен запрет на выдачу всех новых авторизаций, будь это новое строительство или перестройка уже существующих зданий. По словам Чебана, запрет будет касаться объектов в периметре улиц А. Матеевич – Измаил – М. Витязул – Албишоара.
Чебан сообщил, что мораторий на выдачу авторизаций на строительство в исторической зоне будет действовать до принятия зональных градостроительных планов, которые разрабатывает мэрия. Кроме того, мэр намерен встретиться с министром культуры, чтобы обсудить планы по сохранению кишиневских архитектурных памятников национального и местного значения.