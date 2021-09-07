https://ru.sputnik.md/20210907/obeschaniya-i-realnost-zhdut-li-moldovu-v-evrosoyuze-44564016.html
Обещания и реальность: ждут ли Молдову в Евросоюзе
Обещания и реальность: ждут ли Молдову в Евросоюзе
Смотрите на видео, вступит ли Молдова в состав Европейского союза
2021-09-07T16:33+0300
2021-09-07T16:33+0300
2021-09-07T16:43+0300
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в молдове
евроинтеграция
румыния
членство в ес
вступление в ес
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Западные лидеры и чиновники ЕС всячески заверяют президента и народ Молдовы в успешности евроинтеграционного пути и обещают всяческое содействие для вступления страны в Евросоюз. Наполнены ли эти заявления реальным смыслом, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель.По мнению аналитика, подобные заявления могут рассматриваться как политический жест."Ведите себя правильно, объединяйтесь с нами против России, и все будет хорошо. Вот, собственно говоря, и смысл этих заявлений", – считает Кандель.На вопрос о том, удастся ли Молдове запрыгнуть в вагон балканских стран - следующих кандидатов на вступление в Евросоюз, собеседник ответил, что в вероятность этого он не верит.Эксперт обратил внимание на многократно обещанное Северной Македонии начало переговоров о вступлении в ЕС. "Европейская комиссия уже десятки раз рекомендовала это, и Евросовет уже вроде бы принял такое решение, но вето Болгарии – и все, вопрос стоит", – уточнил аналитик.В июне 2014 года страна подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.За последние 10 лет число сторонников евроинтеграции и тех, кто желает сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза, остается примерно равным. Лишь единожды за весь период независимости страны, во время исполнения своего мандата третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным, курс на евроинтеграцию республики поддерживали около 70% населения. Затем, после неудачных попыток реформ, проводимых руководством Альянса за европейскую интеграцию, и крупной банковской кражи доля евроскептиков в Молдове значительно возросла.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
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в молдове, евроинтеграция, румыния, членство в ес, вступление в ес, видео
Обещания и реальность: ждут ли Молдову в Евросоюзе
16:33 07.09.2021 (обновлено: 16:43 07.09.2021)
Политический аналитик, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН прокомментировал, насколько реалистичны заявления со стороны лидеров некоторых европейских государств о поддержке вступления Молдовы в ЕС.
Западные лидеры и чиновники ЕС всячески заверяют президента и народ Молдовы в успешности евроинтеграционного пути и обещают всяческое содействие для вступления страны в Евросоюз. Наполнены ли эти заявления реальным смыслом, в эфире радиостудии Sputnik Молдова
рассказал политический аналитик, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель.
"Что касается Польши и Румынии, то они, безусловно, окажут всяческую поддержку, в этом сомнений нет. Но этого совершенно недостаточно, для того чтобы Молдова была принята в ЕС. Более того, этого недостаточно, чтобы этот вопрос вообще стал рассматриваться", – сказал эксперт.
По мнению аналитика, подобные заявления могут рассматриваться как политический жест.
"Ведите себя правильно, объединяйтесь с нами против России, и все будет хорошо. Вот, собственно говоря, и смысл этих заявлений", – считает Кандель.
На вопрос о том, удастся ли Молдове запрыгнуть в вагон балканских стран - следующих кандидатов на вступление в Евросоюз, собеседник ответил, что в вероятность этого он не верит.
"Если говорить о западно-балканских странах, то там процесс так называемой евроинтеграции, которая им обещана, и у них есть официальные статусы: кто кандидат, кто уже начал переговоры, кто вот-вот должен начать переговоры о вступлении, но в реальности же ничего не происходит. Более того, этот вопрос из-за коронавируса вообще отошел с повестки дня на задний план", – отметил Кандель.
Эксперт обратил внимание на многократно обещанное Северной Македонии начало переговоров о вступлении в ЕС. "Европейская комиссия уже десятки раз рекомендовала это, и Евросовет уже вроде бы принял такое решение, но вето Болгарии – и все, вопрос стоит", – уточнил аналитик.
В июне 2014 года страна подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.
За последние 10 лет число сторонников евроинтеграции и тех, кто желает сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза, остается примерно равным. Лишь единожды за весь период независимости страны, во время исполнения своего мандата третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным, курс на евроинтеграцию республики поддерживали около 70% населения. Затем, после неудачных попыток реформ, проводимых руководством Альянса за европейскую интеграцию, и крупной банковской кражи доля евроскептиков в Молдове значительно возросла.