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Объявлен новый состав правительства Афганистана
Объявлен новый состав правительства Афганистана
Объявлен новый состав правительства Афганистана
2021-09-07T19:15+0300
2021-09-07T19:15+0300
политика
в мире
правительство
афганистан
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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана, передает РИА Новости.Ключевые посты заняли:Мохаммад Хасан Ахунд возглавлял совет руководства Талибана и был главой МИД в правительстве талибов с 1996 по 2001 год.Объявленный состав правительства Афганистана является временным, а не постоянным, заявил на пресс-конференции представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, правительство, афганистан

Объявлен новый состав правительства Афганистана

19:15 07.09.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкП/к запрещенного в РФ движения "Талибан" / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации "Талибан"
П/к запрещенного в РФ движения Талибан / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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Состав кабинета министров огласил представитель "Талибана"* Муджахид.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана, передает РИА Новости.
Ключевые посты заняли:
и. о. премьер-министра — Хасан Ахунд (глава совета руководства "Талибана"*, глава МИД с 1996 по 2001 год);
и. о. вице-премьера — мулла Абдул Гани Барадар (глава политофиса движения);
и. о. второго вице-премьера — Абдул Салам Ханафи (замглавы политофиса);
и. о. министра обороны — Мохаммад Якуб (заместитель лидера талибов);
и. о. главы МВД — Сараджуддин Хаккани;
и. о. главы разведки — Абдул Хак Васик;
и. о. главы МИД — Амир Хан Мутаки;
и. о. министра экономики — Мохаммад Ханиф;
и. о. министра финансов — Хедаятулла Бадри;
и. о. главы Центробанка Афганистана — Мохаммад Идрис.
Мохаммад Хасан Ахунд возглавлял совет руководства Талибана и был главой МИД в правительстве талибов с 1996 по 2001 год.
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Объявленный состав правительства Афганистана является временным, а не постоянным, заявил на пресс-конференции представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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