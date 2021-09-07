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Объявлен новый состав правительства Афганистана
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Состав кабинета министров огласил представитель "Талибана"* Муджахид.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана, передает РИА Новости.
Ключевые посты заняли:
и. о. премьер-министра — Хасан Ахунд (глава совета руководства "Талибана"*, глава МИД с 1996 по 2001 год);
и. о. вице-премьера — мулла Абдул Гани Барадар (глава политофиса движения);
и. о. второго вице-премьера — Абдул Салам Ханафи (замглавы политофиса);
и. о. министра обороны — Мохаммад Якуб (заместитель лидера талибов);
и. о. главы МВД — Сараджуддин Хаккани;
и. о. главы разведки — Абдул Хак Васик;
и. о. главы МИД — Амир Хан Мутаки;
и. о. министра экономики — Мохаммад Ханиф;
и. о. министра финансов — Хедаятулла Бадри;
и. о. главы Центробанка Афганистана — Мохаммад Идрис.
Мохаммад Хасан Ахунд возглавлял совет руководства Талибана и был главой МИД в правительстве талибов с 1996 по 2001 год.
Объявленный состав правительства Афганистана является временным, а не постоянным, заявил на пресс-конференции представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.
* Террористическая организация, запрещенная в России