https://ru.sputnik.md/20210907/obyavlen-novyy-sostav-pravitelstva-afganistana-44568549.html

Объявлен новый состав правительства Афганистана

Объявлен новый состав правительства Афганистана

Объявлен новый состав правительства Афганистана

2021-09-07T19:15+0300

2021-09-07T19:15+0300

2021-09-07T19:15+0300

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афганистан

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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана, передает РИА Новости.Ключевые посты заняли:Мохаммад Хасан Ахунд возглавлял совет руководства Талибана и был главой МИД в правительстве талибов с 1996 по 2001 год.Объявленный состав правительства Афганистана является временным, а не постоянным, заявил на пресс-конференции представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210826/evakuatsiya-afganistan-44276211.html

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в мире, правительство, афганистан