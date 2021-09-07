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https://ru.sputnik.md/20210907/otstavka-44563113.html
Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку
Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку
Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку
2021-09-07T15:40+0300
2021-09-07T15:48+0300
общество
министерство юстиции
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серджиу литвиненко
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений Дорин Лишман во вторник, седьмого сентября, подал в отставку.Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко.По словам главы Минюста, конкурс, который должен определить кандидатуру нового главы администрации, стартовал сегодня.
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министерство юстиции, тюрьмы, серджиу литвиненко, в молдове, молдова

Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку

15:40 07.09.2021 (обновлено: 15:48 07.09.2021)
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© Sputnik / Anatolii KiriakДорин Лишман
Дорин Лишман - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В данный момент должность остается вакантной, объявлен конкурс на ее замещение.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений Дорин Лишман во вторник, седьмого сентября, подал в отставку.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко.
По словам главы Минюста, конкурс, который должен определить кандидатуру нового главы администрации, стартовал сегодня.
НЦБК - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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