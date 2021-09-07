https://ru.sputnik.md/20210907/otstavka-44563113.html

Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку

Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку

Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку

2021-09-07T15:40+0300

2021-09-07T15:40+0300

2021-09-07T15:48+0300

общество

министерство юстиции

тюрьмы

серджиу литвиненко

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений Дорин Лишман во вторник, седьмого сентября, подал в отставку.Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко.По словам главы Минюста, конкурс, который должен определить кандидатуру нового главы администрации, стартовал сегодня.

https://ru.sputnik.md/20210907/glava-nats-44545938.html

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министерство юстиции, тюрьмы, серджиу литвиненко, в молдове, молдова