https://ru.sputnik.md/20210907/otstavka-44563113.html
Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку
Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку
Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку
2021-09-07T15:40+0300
2021-09-07T15:40+0300
2021-09-07T15:48+0300
общество
министерство юстиции
тюрьмы
серджиу литвиненко
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений Дорин Лишман во вторник, седьмого сентября, подал в отставку.Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко.По словам главы Минюста, конкурс, который должен определить кандидатуру нового главы администрации, стартовал сегодня.
https://ru.sputnik.md/20210907/glava-nats-44545938.html
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министерство юстиции, тюрьмы, серджиу литвиненко, в молдове, молдова
Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку
15:40 07.09.2021 (обновлено: 15:48 07.09.2021)
В данный момент должность остается вакантной, объявлен конкурс на ее замещение.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений Дорин Лишман во вторник, седьмого сентября, подал в отставку.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко.
По словам главы Минюста, конкурс, который должен определить кандидатуру нового главы администрации, стартовал сегодня.