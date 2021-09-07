https://ru.sputnik.md/20210907/pervaya-ledi-s-polnoy-zanyatostyu-smi-raskryli-mesto-raboty-dzhill-bayden-44563809.html

Первая леди с полной занятостью: СМИ раскрыли место работы Джилл Байден

Первая леди с полной занятостью: СМИ раскрыли место работы Джилл Байден

Где работает первая леди США Джилл Байден

2021-09-07T19:42+0300

2021-09-07T19:42+0300

2021-09-07T19:42+0300

общество

в мире

сша

первая леди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0d/35105282_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1955d3e7b010e89c1e8e0c93e0d9ba67.jpg

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Первая леди США Джилл Байден вернется к работе преподавателя, став таким образом первой супругой главы государства, которая будет работать полный рабочий день, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.По данным телеканала, Джилл Байден во вторник вернется к работе преподавателя английского языка в аудиториях колледжа Northern Virginia в Вашингтоне, где она работает с 2009 года. Во время пандемии коронавируса первая леди вела уроки онлайн."Она (Джил Байден) станет первой леди, которая покинула Белый дом и будет работать полный рабочий день", - отмечает телеканал.Джилл Байден получила степень доктора педагогических наук в Университете Делавера в 2007 году. Даже будучи второй леди США, когда Байден с 2008 по 2017 год был вице-президентом страны, она продолжала преподавать английский язык в школах и районных колледжах, став первой второй леди в истории Америки, которая сохранила при новом статусе оплачиваемую работу. Когда Байден стал главой государства, она заявляла, что планирует продолжить преподавать, несмотря на переезд в Белый дом.

https://ru.sputnik.md/20210402/Obvela-vokrug-paltsa-kak-pervaya-ledi-usa-vsekh-obmanula-34230874.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, первая леди