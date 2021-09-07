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Первая леди с полной занятостью: СМИ раскрыли место работы Джилл Байден
Первая леди с полной занятостью: СМИ раскрыли место работы Джилл Байден
Где работает первая леди США Джилл Байден
2021-09-07T19:42+0300
2021-09-07T19:42+0300
общество
в мире
сша
первая леди
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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Первая леди США Джилл Байден вернется к работе преподавателя, став таким образом первой супругой главы государства, которая будет работать полный рабочий день, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.По данным телеканала, Джилл Байден во вторник вернется к работе преподавателя английского языка в аудиториях колледжа Northern Virginia в Вашингтоне, где она работает с 2009 года. Во время пандемии коронавируса первая леди вела уроки онлайн."Она (Джил Байден) станет первой леди, которая покинула Белый дом и будет работать полный рабочий день", - отмечает телеканал.Джилл Байден получила степень доктора педагогических наук в Университете Делавера в 2007 году. Даже будучи второй леди США, когда Байден с 2008 по 2017 год был вице-президентом страны, она продолжала преподавать английский язык в школах и районных колледжах, став первой второй леди в истории Америки, которая сохранила при новом статусе оплачиваемую работу. Когда Байден стал главой государства, она заявляла, что планирует продолжить преподавать, несмотря на переезд в Белый дом.
https://ru.sputnik.md/20210402/Obvela-vokrug-paltsa-kak-pervaya-ledi-usa-vsekh-obmanula-34230874.html
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в мире, сша, первая леди

Первая леди с полной занятостью: СМИ раскрыли место работы Джилл Байден

19:42 07.09.2021
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© REUTERS / Patrick Semansky/Pool Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл на саммите G7 в Великобритании
Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл на саммите G7 в Великобритании - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Patrick Semansky/Pool
Один из американских телеканалов сообщил, что Джилл Байден вернется к работе преподавателя.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Первая леди США Джилл Байден вернется к работе преподавателя, став таким образом первой супругой главы государства, которая будет работать полный рабочий день, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, Джилл Байден во вторник вернется к работе преподавателя английского языка в аудиториях колледжа Northern Virginia в Вашингтоне, где она работает с 2009 года. Во время пандемии коронавируса первая леди вела уроки онлайн.
"Есть вещи, которые нельзя заменить. Я с нетерпением жду возвращения в классы", - цитирует телеканал одно из недавних интервью Байден.
"Она (Джил Байден) станет первой леди, которая покинула Белый дом и будет работать полный рабочий день", - отмечает телеканал.
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2 апреля, 15:17
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Джилл Байден получила степень доктора педагогических наук в Университете Делавера в 2007 году. Даже будучи второй леди США, когда Байден с 2008 по 2017 год был вице-президентом страны, она продолжала преподавать английский язык в школах и районных колледжах, став первой второй леди в истории Америки, которая сохранила при новом статусе оплачиваемую работу. Когда Байден стал главой государства, она заявляла, что планирует продолжить преподавать, несмотря на переезд в Белый дом.
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