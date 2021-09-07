https://ru.sputnik.md/20210907/platnaya-vaktsinatsiya-44522545.html
Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Эксперт прокомментировала информацию о том, что в Молдове из бесплатных вакцин останутся только те, которые одобрил ЕС
2021-09-07T09:00+0300
2021-09-07T09:00+0300
2021-09-07T09:00+0300
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Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Если исходить из постулата, что вакцинация должна быть бесплатной, то это должно относиться к любой вакцине. И, поскольку еще не все прошли процедуру бесплатной вакцинации, не стоит создавать дефицита одной из вакцин, с тем чтобы потом ее продавать населению. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.По мнению Токарчук, государство должно обеспечить граждан бесплатной вакциной всех видов. В случае спроса на вакцину "Спутник V" необходимо ее закупить, привезти в Молдову и также предложить бесплатно. Ведь вакцинация в Молдове движется медленно именно потому, что страна не предлагает гражданам любые виды вакцин.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, вакцинация
Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Эксперт прокомментировала информацию о том, что скоро в Молдове из бесплатных вакцин останутся только те, которые одобрил Европейский союз.
Если исходить из постулата, что вакцинация должна быть бесплатной, то это должно относиться к любой вакцине. И, поскольку еще не все прошли процедуру бесплатной вакцинации, не стоит создавать дефицита одной из вакцин, с тем чтобы потом ее продавать населению. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.
"Это неэтично, с моей точки зрения, потому что пандемия представляет угрозу для всего общества. Поэтому стоит учитывать, что мы все разные и у нас разные пожелания. Если государство удовлетворяет желание одной части населения в какой-то вакцине, то зеркально нужно удовлетворить и желание другой его части в какой-то другой вакцине", – считает эксперт.
По мнению Токарчук, государство должно обеспечить граждан бесплатной вакциной всех видов. В случае спроса на вакцину "Спутник V" необходимо ее закупить, привезти в Молдову и также предложить бесплатно. Ведь вакцинация в Молдове движется медленно именно потому, что страна не предлагает гражданам любые виды вакцин.
"Цель оправдывает средства. Нам нужно вакцинировать как можно больше людей, чтобы снять нагрузку с системы здравоохранения", – заключила собеседник.