https://ru.sputnik.md/20210907/platnaya-vaktsinatsiya-44522545.html

Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"

Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"

Эксперт прокомментировала информацию о том, что в Молдове из бесплатных вакцин останутся только те, которые одобрил ЕС

2021-09-07T09:00+0300

2021-09-07T09:00+0300

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Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V" Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"

Если исходить из постулата, что вакцинация должна быть бесплатной, то это должно относиться к любой вакцине. И, поскольку еще не все прошли процедуру бесплатной вакцинации, не стоит создавать дефицита одной из вакцин, с тем чтобы потом ее продавать населению. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.По мнению Токарчук, государство должно обеспечить граждан бесплатной вакциной всех видов. В случае спроса на вакцину "Спутник V" необходимо ее закупить, привезти в Молдову и также предложить бесплатно. Ведь вакцинация в Молдове движется медленно именно потому, что страна не предлагает гражданам любые виды вакцин.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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