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Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Эксперт прокомментировала информацию о том, что в Молдове из бесплатных вакцин останутся только те, которые одобрил ЕС
2021-09-07T09:00+0300
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Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Если исходить из постулата, что вакцинация должна быть бесплатной, то это должно относиться к любой вакцине. И, поскольку еще не все прошли процедуру бесплатной вакцинации, не стоит создавать дефицита одной из вакцин, с тем чтобы потом ее продавать населению. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.По мнению Токарчук, государство должно обеспечить граждан бесплатной вакциной всех видов. В случае спроса на вакцину "Спутник V" необходимо ее закупить, привезти в Молдову и также предложить бесплатно. Ведь вакцинация в Молдове движется медленно именно потому, что страна не предлагает гражданам любые виды вакцин.
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Валентина Топоривская
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Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"

09:00 07.09.2021
114
Радио
Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт прокомментировала информацию о том, что скоро в Молдове из бесплатных вакцин останутся только те, которые одобрил Европейский союз.
Если исходить из постулата, что вакцинация должна быть бесплатной, то это должно относиться к любой вакцине. И, поскольку еще не все прошли процедуру бесплатной вакцинации, не стоит создавать дефицита одной из вакцин, с тем чтобы потом ее продавать населению. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.

"Это неэтично, с моей точки зрения, потому что пандемия представляет угрозу для всего общества. Поэтому стоит учитывать, что мы все разные и у нас разные пожелания. Если государство удовлетворяет желание одной части населения в какой-то вакцине, то зеркально нужно удовлетворить и желание другой его части в какой-то другой вакцине", – считает эксперт.

По мнению Токарчук, государство должно обеспечить граждан бесплатной вакциной всех видов. В случае спроса на вакцину "Спутник V" необходимо ее закупить, привезти в Молдову и также предложить бесплатно. Ведь вакцинация в Молдове движется медленно именно потому, что страна не предлагает гражданам любые виды вакцин.

"Цель оправдывает средства. Нам нужно вакцинировать как можно больше людей, чтобы снять нагрузку с системы здравоохранения", – заключила собеседник.

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