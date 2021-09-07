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Погодные рекорды Молдовы 7 сентября
Погодные рекорды Молдовы 7 сентября
Погодные рекорды Молдовы 7 сентября
2021-09-07T00:01+0300
2021-09-07T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Самое холодное седьмое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1959 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +33,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 7 сентября

00:01 07.09.2021
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© Sputnik / Irina LeahovaДнестр мелеет
Днестр мелеет - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Irina Leahova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Самое холодное седьмое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1959 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +33,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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