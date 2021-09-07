https://ru.sputnik.md/20210907/pogodnye-rekordy-moldovy-7-sentyabrya-44533679.html

Погодные рекорды Молдовы 7 сентября

Погодные рекорды Молдовы 7 сентября

Погодные рекорды Молдовы 7 сентября

2021-09-07T00:01+0300

2021-09-07T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Самое холодное седьмое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1959 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +33,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, климат, погода, рекорды