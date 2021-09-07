Коронавирус
Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет
21:45 07.09.2021 (обновлено: 22:08 07.09.2021)
173
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Председатель греческого правительства попросил педиатров убедить родителей в необходимости прививки от коронавируса.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что вакцинация от коронавируса детей с 12 лет необходима, передает РИА Новости. При этом, по мнению премьера, важная роль в этом отводится педиатрам, сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам совещания по вакцинации детей 12-17 лет.
"Единодушное мнение о том, что педиатры должны играть более активную роль в вакцинации молодых людей в возрасте 12-17 лет, высказали представители педиатрических учреждений, которые участвовали в совещании под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в резиденции премьера Дворце Макиса. Во время встречи было объявлено, что педиатры смогут сами делать вакцины в своем кабинете, когда будут решены некоторые технические вопросы. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время", - сообщила пресс-служба.
Совещание прошло в преддверии начала занятий в школе, которые в Греции стартуют 13 сентября. Мицотакис попросил педиатров убедить родителей в необходимости прививки от коронавируса.
"Рад, что уже 130 тысяч детей 12-17 лет с согласия родителей поспешили сделать прививку. Однако есть значительный процент родителей и детей, которые еще не приняли это решение, и цель нашей сегодняшней встречи – чтобы вы помогли убедить родителей в том, что они должны принять это решение. Я хочу, чтобы вы помогли нам убедить и педиатров, что им нужно убедить родителей, что это правильное решение для здоровья их детей. Общие информационные кампании, я полагаю, в значительной степени исчерпали свою динамику. Мы сказали все, что могли сказать о пандемии. Но граждане всегда обращаются за советом к специалистам, будь то врачи или педиатры. Так что, несомненно, они будут очень внимательно прислушиваться к мнению педиатров", - сказал Мицотакис.
"Рад, что уже 130 тысяч детей 12-17 лет с согласия родителей поспешили сделать прививку. Однако есть значительный процент родителей и детей, которые еще не приняли это решение, и цель нашей сегодняшней встречи – чтобы вы помогли убедить родителей в том, что они должны принять это решение. Я хочу, чтобы вы помогли нам убедить и педиатров, что им нужно убедить родителей, что это правильное решение для здоровья их детей. Общие информационные кампании, я полагаю, в значительной степени исчерпали свою динамику. Мы сказали все, что могли сказать о пандемии. Но граждане всегда обращаются за советом к специалистам, будь то врачи или педиатры. Так что, несомненно, они будут очень внимательно прислушиваться к мнению педиатров", - сказал Мицотакис.
Председатель Национальной комиссии по вакцинации профессор педиатрии Мария Теодориду сказала, что поддержка педиатра очень важна для кампании вакцинации.
Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас подчеркнул, что вакцинация детей 12-17 лет будет играть роль катализатора наряду с другими мерами в борьбе с эпидемией.
По его словам, высокая заразность штамма коронавируса "дельта" влияет на детей, и поэтому очень важно с открытием школ соблюдать меры предотвращения распространения там вируса. Циодрас сообщил, что трое его детей этого возраста уже вакцинированы. Всего у него семеро детей.
Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас подчеркнул, что вакцинация детей 12-17 лет будет играть роль катализатора наряду с другими мерами в борьбе с эпидемией.
По его словам, высокая заразность штамма коронавируса "дельта" влияет на детей, и поэтому очень важно с открытием школ соблюдать меры предотвращения распространения там вируса. Циодрас сообщил, что трое его детей этого возраста уже вакцинированы. Всего у него семеро детей.