Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210907/premer-gretsii-schitaet-neobkhodimoy-vaktsinatsiyu-ot-covid-detey-ot-12-let-44562586.html
Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет
Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет
Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей от 12 лет
2021-09-07T21:45+0300
2021-09-07T22:08+0300
коронавирус
в мире
греция
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35526989_0:0:2493:1403_1920x0_80_0_0_b24ec13b826b37d98e75c2a0d9475c6f.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что вакцинация от коронавируса детей с 12 лет необходима, передает РИА Новости. При этом, по мнению премьера, важная роль в этом отводится педиатрам, сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам совещания по вакцинации детей 12-17 лет.Совещание прошло в преддверии начала занятий в школе, которые в Греции стартуют 13 сентября. Мицотакис попросил педиатров убедить родителей в необходимости прививки от коронавируса."Рад, что уже 130 тысяч детей 12-17 лет с согласия родителей поспешили сделать прививку. Однако есть значительный процент родителей и детей, которые еще не приняли это решение, и цель нашей сегодняшней встречи – чтобы вы помогли убедить родителей в том, что они должны принять это решение. Я хочу, чтобы вы помогли нам убедить и педиатров, что им нужно убедить родителей, что это правильное решение для здоровья их детей. Общие информационные кампании, я полагаю, в значительной степени исчерпали свою динамику. Мы сказали все, что могли сказать о пандемии. Но граждане всегда обращаются за советом к специалистам, будь то врачи или педиатры. Так что, несомненно, они будут очень внимательно прислушиваться к мнению педиатров", - сказал Мицотакис.Председатель Национальной комиссии по вакцинации профессор педиатрии Мария Теодориду сказала, что поддержка педиатра очень важна для кампании вакцинации.Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас подчеркнул, что вакцинация детей 12-17 лет будет играть роль катализатора наряду с другими мерами в борьбе с эпидемией.По его словам, высокая заразность штамма коронавируса "дельта" влияет на детей, и поэтому очень важно с открытием школ соблюдать меры предотвращения распространения там вируса. Циодрас сообщил, что трое его детей этого возраста уже вакцинированы. Всего у него семеро детей.
https://ru.sputnik.md/20210907/vaktsinirovat-detey-koronavirus-44556453.html
греция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35526989_0:0:2241:1681_1920x0_80_0_0_6a0d0863bd30e09f7a9e2e236d4c916b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, греция, вакцинация

Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет

21:45 07.09.2021 (обновлено: 22:08 07.09.2021)
173
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Председатель греческого правительства попросил педиатров убедить родителей в необходимости прививки от коронавируса.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что вакцинация от коронавируса детей с 12 лет необходима, передает РИА Новости. При этом, по мнению премьера, важная роль в этом отводится педиатрам, сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам совещания по вакцинации детей 12-17 лет.
"Единодушное мнение о том, что педиатры должны играть более активную роль в вакцинации молодых людей в возрасте 12-17 лет, высказали представители педиатрических учреждений, которые участвовали в совещании под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в резиденции премьера Дворце Макиса. Во время встречи было объявлено, что педиатры смогут сами делать вакцины в своем кабинете, когда будут решены некоторые технические вопросы. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время", - сообщила пресс-служба.
Совещание прошло в преддверии начала занятий в школе, которые в Греции стартуют 13 сентября. Мицотакис попросил педиатров убедить родителей в необходимости прививки от коронавируса.

"Рад, что уже 130 тысяч детей 12-17 лет с согласия родителей поспешили сделать прививку. Однако есть значительный процент родителей и детей, которые еще не приняли это решение, и цель нашей сегодняшней встречи – чтобы вы помогли убедить родителей в том, что они должны принять это решение. Я хочу, чтобы вы помогли нам убедить и педиатров, что им нужно убедить родителей, что это правильное решение для здоровья их детей. Общие информационные кампании, я полагаю, в значительной степени исчерпали свою динамику. Мы сказали все, что могли сказать о пандемии. Но граждане всегда обращаются за советом к специалистам, будь то врачи или педиатры. Так что, несомненно, они будут очень внимательно прислушиваться к мнению педиатров", - сказал Мицотакис.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Коронавирус
Будут ли в Молдове вакцинировать детей от коронавируса
13:18
481
Председатель Национальной комиссии по вакцинации профессор педиатрии Мария Теодориду сказала, что поддержка педиатра очень важна для кампании вакцинации.

Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас подчеркнул, что вакцинация детей 12-17 лет будет играть роль катализатора наряду с другими мерами в борьбе с эпидемией.

По его словам, высокая заразность штамма коронавируса "дельта" влияет на детей, и поэтому очень важно с открытием школ соблюдать меры предотвращения распространения там вируса. Циодрас сообщил, что трое его детей этого возраста уже вакцинированы. Всего у него семеро детей.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:45Афганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров
22:30Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют
22:20Даниил Медведев прошел в полуфинал US Open
21:45Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет
21:32Сохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
21:15ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
21:03Двоих молдавских альпинистов в горах Грузии найти пока не удалось
20:50Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
20:44Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям
20:15Сколько привитых умерли в Молдове от COVID-19: уточнение Агентства по здравоохранению
19:42Первая леди с полной занятостью: СМИ раскрыли место работы Джилл Байден
19:15Объявлен новый состав правительства Афганистана
18:43Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
18:25Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых
18:15Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы
18:04Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:43Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
17:15Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"
17:05За неделю в Молдове число заражений ковидом выросло более чем на 26%
16:50"Для Бордина – ключевой матч". Эксперты – о поединке Фареры – Молдова