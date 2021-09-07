https://ru.sputnik.md/20210907/premer-gretsii-schitaet-neobkhodimoy-vaktsinatsiyu-ot-covid-detey-ot-12-let-44562586.html

Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет

Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет

Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей от 12 лет

2021-09-07T21:45+0300

2021-09-07T21:45+0300

2021-09-07T22:08+0300

коронавирус

в мире

греция

вакцинация

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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что вакцинация от коронавируса детей с 12 лет необходима, передает РИА Новости. При этом, по мнению премьера, важная роль в этом отводится педиатрам, сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам совещания по вакцинации детей 12-17 лет.Совещание прошло в преддверии начала занятий в школе, которые в Греции стартуют 13 сентября. Мицотакис попросил педиатров убедить родителей в необходимости прививки от коронавируса."Рад, что уже 130 тысяч детей 12-17 лет с согласия родителей поспешили сделать прививку. Однако есть значительный процент родителей и детей, которые еще не приняли это решение, и цель нашей сегодняшней встречи – чтобы вы помогли убедить родителей в том, что они должны принять это решение. Я хочу, чтобы вы помогли нам убедить и педиатров, что им нужно убедить родителей, что это правильное решение для здоровья их детей. Общие информационные кампании, я полагаю, в значительной степени исчерпали свою динамику. Мы сказали все, что могли сказать о пандемии. Но граждане всегда обращаются за советом к специалистам, будь то врачи или педиатры. Так что, несомненно, они будут очень внимательно прислушиваться к мнению педиатров", - сказал Мицотакис.Председатель Национальной комиссии по вакцинации профессор педиатрии Мария Теодориду сказала, что поддержка педиатра очень важна для кампании вакцинации.Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас подчеркнул, что вакцинация детей 12-17 лет будет играть роль катализатора наряду с другими мерами в борьбе с эпидемией.По его словам, высокая заразность штамма коронавируса "дельта" влияет на детей, и поэтому очень важно с открытием школ соблюдать меры предотвращения распространения там вируса. Циодрас сообщил, что трое его детей этого возраста уже вакцинированы. Всего у него семеро детей.

https://ru.sputnik.md/20210907/vaktsinirovat-detey-koronavirus-44556453.html

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в мире, греция, вакцинация