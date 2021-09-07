https://ru.sputnik.md/20210907/premer-ministr-kanada-44552941.html

Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга

Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга

Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга

2021-09-07T10:56+0300

2021-09-07T10:56+0300

2021-09-07T10:59+0300

общество

канада

джастин трюдо

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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Инцидент произошел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал CBC, протестующие бросили в него горсть мелких камней во время предвыборного митинга.Инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. Премьера окружили протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса, после чего из толпы в него полетела горсть гравия.По словам Трюдо, он не пострадал.Сообщается, что это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее один из митингов даже пришлось отменить из-за протестов.Досрочные парламентские выборы должны пройти в Канаде 20 сентября.

https://ru.sputnik.md/20210902/tysyachi-protivnikov-vaktsinatsii-vyshli-na-protesty-v-kanade-44410301.html

канада

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канада, джастин трюдо