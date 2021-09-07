https://ru.sputnik.md/20210907/premer-ministr-kanada-44552941.html
Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга
Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга
Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга
2021-09-07T10:56+0300
2021-09-07T10:56+0300
2021-09-07T10:59+0300
общество
канада
джастин трюдо
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Инцидент произошел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал CBC, протестующие бросили в него горсть мелких камней во время предвыборного митинга.Инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. Премьера окружили протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса, после чего из толпы в него полетела горсть гравия.По словам Трюдо, он не пострадал.Сообщается, что это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее один из митингов даже пришлось отменить из-за протестов.Досрочные парламентские выборы должны пройти в Канаде 20 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210902/tysyachi-protivnikov-vaktsinatsii-vyshli-na-protesty-v-kanade-44410301.html
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канада, джастин трюдо
Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга
10:56 07.09.2021 (обновлено: 10:59 07.09.2021)
Протестующие против вакцинации от коронавируса забросали мелкими камнями премьер-министра Канады Трюдо.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik.
Инцидент произошел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на местный телеканал CBC, протестующие бросили в него горсть мелких камней во время предвыборного митинга.
Инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. Премьера окружили протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса, после чего из толпы в него полетела горсть гравия.
По словам Трюдо, он не пострадал.
Сообщается, что это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее один из митингов даже пришлось отменить из-за протестов.
Досрочные парламентские выборы должны пройти в Канаде 20 сентября.