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Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет
Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет
Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет
2021-09-07T10:30+0300
2021-09-07T10:37+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Российский препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), демонстрирует хороший эффект в ходе исследований.В настоящее время подходит к концу вторая фаза исследования, после ее завершения будет подан пакет документов на регистрацию препарата, рассказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Она также отметила, что инновационный препарат действует на участок генома вируса, отвечающий за его репликацию, выключает этот участок, и таким образом вирус не может размножаться."Важно то, что путем тщательного подбора наши ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства подобрали такой участок генома вируса, который является наиболее консервативным, то есть не подверженным мутациям", – подчеркнула Крючко."МИР-19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.
https://ru.sputnik.md/20210719/V-Rossii-nachali-ispytaniya-novoy-vaktsiny-ot-COVID-19-35584204.html
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россия, препарат, лечение

Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет

10:30 07.09.2021 (обновлено: 10:37 07.09.2021)
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© Inquam Photos / OCTAV GANEAБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Создатели российского препарата от COVID-19 рассказали о хорошем эффекте, который он показал в ходе исследования.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Российский препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), демонстрирует хороший эффект в ходе исследований.
В настоящее время подходит к концу вторая фаза исследования, после ее завершения будет подан пакет документов на регистрацию препарата, рассказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

"Сейчас подходит к концу вторая фаза клинического исследования, по завершении которой будет подан пакет документов для регистрации. В исследование набрано уже две трети участников, пока препарат демонстрирует хороший эффект, и мы будем надеяться, что так будет и дальше", – сказала Крючко.

Она также отметила, что инновационный препарат действует на участок генома вируса, отвечающий за его репликацию, выключает этот участок, и таким образом вирус не может размножаться.
"Важно то, что путем тщательного подбора наши ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства подобрали такой участок генома вируса, который является наиболее консервативным, то есть не подверженным мутациям", – подчеркнула Крючко.
"МИР-19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
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