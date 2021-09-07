https://ru.sputnik.md/20210907/preparat-koronavirus-44550842.html

Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет

Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет

Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет

2021-09-07T10:30+0300

2021-09-07T10:30+0300

2021-09-07T10:37+0300

коронавирус

россия

препарат

лечение

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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Российский препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), демонстрирует хороший эффект в ходе исследований.В настоящее время подходит к концу вторая фаза исследования, после ее завершения будет подан пакет документов на регистрацию препарата, рассказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Она также отметила, что инновационный препарат действует на участок генома вируса, отвечающий за его репликацию, выключает этот участок, и таким образом вирус не может размножаться."Важно то, что путем тщательного подбора наши ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства подобрали такой участок генома вируса, который является наиболее консервативным, то есть не подверженным мутациям", – подчеркнула Крючко."МИР-19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.

https://ru.sputnik.md/20210719/V-Rossii-nachali-ispytaniya-novoy-vaktsiny-ot-COVID-19-35584204.html

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