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https://ru.sputnik.md/20210907/prezident-rumynii-prinyal-glavu-midei-moldovy-44566767.html
Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы
Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы
Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы
2021-09-07T18:15+0300
2021-09-07T18:15+0300
политика
румыния
клаус йоханнис
нику попеску
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КШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис принял главу МИДЕИ Молдовы Нику Попеску.После встречи Попеску сообщил, что обсудил с главой румынского государства совместные действия в духе стратегического партнерства. Попеску также подтвердил в беседе с Йоханнисом, что Молдова стремится создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и улучшения деловой среды.Попеску находится в Румынии по приглашению МИД соседней страны. В Бухаресте он провел несколько двусторонних встреч, а также участвовал в ежегодном собрании румынской дипломатии.
https://ru.sputnik.md/20210906/glava-midei-moldovy-popesku-vstretitsya-s-prezidentom-rumynii-yokhanissom--44535642.html
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румыния, клаус йоханнис, нику попеску

Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы

18:15 07.09.2021
85
© Photo : Facebook / Nicu PopescuГлава МИДЕИ Нику Попеску встретился с президентом Румынии
Глава МИДЕИ Нику Попеску встретился с президентом Румынии - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Photo : Facebook / Nicu Popescu
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Бухаресте Нику Попеску принял участие в ежегодном собрании румынских дипломатов.
КШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис принял главу МИДЕИ Молдовы Нику Попеску.
После встречи Попеску сообщил, что обсудил с главой румынского государства совместные действия в духе стратегического партнерства.
"Мы договорились ускорять двусторонние проекты, направленные на объединение Республики Молдова с пространством Европейского союза", — сказал министр.
Попеску также подтвердил в беседе с Йоханнисом, что Молдова стремится создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и улучшения деловой среды.
Nicu Popescu - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Политика
Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
Вчера, 18:00
147
Попеску находится в Румынии по приглашению МИД соседней страны. В Бухаресте он провел несколько двусторонних встреч, а также участвовал в ежегодном собрании румынской дипломатии.
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