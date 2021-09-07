https://ru.sputnik.md/20210907/prezident-rumynii-prinyal-glavu-midei-moldovy-44566767.html

Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы

Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы

Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы

2021-09-07T18:15+0300

2021-09-07T18:15+0300

2021-09-07T18:15+0300

политика

румыния

клаус йоханнис

нику попеску

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КШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис принял главу МИДЕИ Молдовы Нику Попеску.После встречи Попеску сообщил, что обсудил с главой румынского государства совместные действия в духе стратегического партнерства. Попеску также подтвердил в беседе с Йоханнисом, что Молдова стремится создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и улучшения деловой среды.Попеску находится в Румынии по приглашению МИД соседней страны. В Бухаресте он провел несколько двусторонних встреч, а также участвовал в ежегодном собрании румынской дипломатии.

https://ru.sputnik.md/20210906/glava-midei-moldovy-popesku-vstretitsya-s-prezidentom-rumynii-yokhanissom--44535642.html

румыния

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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румыния, клаус йоханнис, нику попеску