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Президент Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС
Президент Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС
Майя Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС
2021-09-07T16:03+0300
2021-09-07T17:17+0300
общество
швеция
послы
майя санду
европейский союз
янис мажейкс
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Глава молдавского государства получила во вторник верительные грамоты от нового посла Королевства Швеция в республике Катарины Фрид и нового посла Европейского союза в Кишиневе Яниса Мажейкса.Глава государства пожелала новым послам успехов в выполнении их мандата и выразила уверенность в будущем плодотворном сотрудничестве.
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швеция, послы, майя санду, европейский союз, янис мажейкс

Президент Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС

16:03 07.09.2021 (обновлено: 17:17 07.09.2021)
139
© Photo : Facebook / Președinția Republicii MoldovaMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Глава государства пожелала новым послам успехов в выполнении их мандата.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Глава молдавского государства получила во вторник верительные грамоты от нового посла Королевства Швеция в республике Катарины Фрид и нового посла Европейского союза в Кишиневе Яниса Мажейкса.

"Я поблагодарила послов за поддержку, оказываемую государствами-членами и институтами ЕС, особенно в преодолении кризиса здравоохранения, а также за помощь, оказываемую Республике Молдова на протяжении многих лет", - заявила Майя Санду.

Глава государства пожелала новым послам успехов в выполнении их мандата и выразила уверенность в будущем плодотворном сотрудничестве.
Петер Михалко - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Политика
Посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко покинет Молдову: он получит новое назначение
5 августа, 14:54
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