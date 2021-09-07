https://ru.sputnik.md/20210907/prezident-sandu-poluchila-veritelnye-gramoty-ot-poslov-shvetsii-i-es-44561912.html
Президент Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС
Президент Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС
Майя Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС
2021-09-07T16:03+0300
2021-09-07T16:03+0300
2021-09-07T17:17+0300
общество
швеция
послы
майя санду
европейский союз
янис мажейкс
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Глава молдавского государства получила во вторник верительные грамоты от нового посла Королевства Швеция в республике Катарины Фрид и нового посла Европейского союза в Кишиневе Яниса Мажейкса.Глава государства пожелала новым послам успехов в выполнении их мандата и выразила уверенность в будущем плодотворном сотрудничестве.
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швеция, послы, майя санду, европейский союз, янис мажейкс
Президент Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС
16:03 07.09.2021 (обновлено: 17:17 07.09.2021)
Глава государства пожелала новым послам успехов в выполнении их мандата.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Глава молдавского государства получила во вторник верительные грамоты от нового посла Королевства Швеция в республике Катарины Фрид и нового посла Европейского союза в Кишиневе Яниса Мажейкса.
"Я поблагодарила послов за поддержку, оказываемую государствами-членами и институтами ЕС, особенно в преодолении кризиса здравоохранения, а также за помощь, оказываемую Республике Молдова на протяжении многих лет", - заявила Майя Санду.
Глава государства пожелала новым послам успехов в выполнении их мандата и выразила уверенность в будущем плодотворном сотрудничестве.