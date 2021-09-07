https://ru.sputnik.md/20210907/pridnestrovyu-peredana-ocherednaya-partiya-vaktsin-ot-covid-19-44566074.html

Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19

Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19

Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19

2021-09-07T17:43+0300

2021-09-07T17:43+0300

2021-09-07T18:01+0300

коронавирус

приднестровье

вакцина

вакцинация

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Власти Кишинева передали медицинским центрам Приднестровского региона 5104 дозы вакцины против COVID-19, из которых 2004 дозы — препарат Pfizer и 3100 — Johnson&Johnson. Вакцины были закуплены правительством страны. Из всех партий гуманитарной помощи, предложенной Молдове, а также за счет партий вакцины, приобретенных на средства государственного бюджета, для жителей Приднестровья было выделено пропорционально численности населения около 190 тысяч доз вакцины против COVID-19.Кроме того, в регион были направлены несколько гуманитарных партий средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.Ожидается, что в ближайшие дни Приднестровью будут переданы 500 тысяч одноразовых масок, 240 тысяч медицинских респираторов и 50 тысяч экспресс-тестов на антиген SARS CoV-2.Ранее в Минздраве сообщали, что Тирасполю предоставляется 10% от любой гуманитарной помощи, переданной Молдове.

https://ru.sputnik.md/20210907/matvienko-zayavila-o-politizatsii-situatsii-s-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v-44565657.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

приднестровье, вакцина, вакцинация, в молдове