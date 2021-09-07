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Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
2021-09-07T17:43+0300
2021-09-07T18:01+0300
коронавирус
приднестровье
вакцина
вакцинация
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Власти Кишинева передали медицинским центрам Приднестровского региона 5104 дозы вакцины против COVID-19, из которых 2004 дозы — препарат Pfizer и 3100 — Johnson&amp;Johnson. Вакцины были закуплены правительством страны. Из всех партий гуманитарной помощи, предложенной Молдове, а также за счет партий вакцины, приобретенных на средства государственного бюджета, для жителей Приднестровья было выделено пропорционально численности населения около 190 тысяч доз вакцины против COVID-19.Кроме того, в регион были направлены несколько гуманитарных партий средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.Ожидается, что в ближайшие дни Приднестровью будут переданы 500 тысяч одноразовых масок, 240 тысяч медицинских респираторов и 50 тысяч экспресс-тестов на антиген SARS CoV-2.Ранее в Минздраве сообщали, что Тирасполю предоставляется 10% от любой гуманитарной помощи, переданной Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210907/matvienko-zayavila-o-politizatsii-situatsii-s-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v-44565657.html
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приднестровье, вакцина, вакцинация, в молдове

Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19

17:43 07.09.2021 (обновлено: 18:01 07.09.2021)
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Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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Из Кишинева в Тирасполь направлены более 5000 доз вакцин Pfizer и Johnson&Johnson.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Власти Кишинева передали медицинским центрам Приднестровского региона 5104 дозы вакцины против COVID-19, из которых 2004 дозы — препарат Pfizer и 3100 — Johnson&Johnson. Вакцины были закуплены правительством страны.
Из всех партий гуманитарной помощи, предложенной Молдове, а также за счет партий вакцины, приобретенных на средства государственного бюджета, для жителей Приднестровья было выделено пропорционально численности населения около 190 тысяч доз вакцины против COVID-19.
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Кроме того, в регион были направлены несколько гуманитарных партий средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.
Ожидается, что в ближайшие дни Приднестровью будут переданы 500 тысяч одноразовых масок, 240 тысяч медицинских респираторов и 50 тысяч экспресс-тестов на антиген SARS CoV-2.
Ранее в Минздраве сообщали, что Тирасполю предоставляется 10% от любой гуманитарной помощи, переданной Молдове.
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