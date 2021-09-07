https://ru.sputnik.md/20210907/pridnestrovyu-peredana-ocherednaya-partiya-vaktsin-ot-covid-19-44566074.html
Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
2021-09-07T17:43+0300
2021-09-07T17:43+0300
2021-09-07T18:01+0300
коронавирус
приднестровье
вакцина
вакцинация
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558851_0:240:3073:1968_1920x0_80_0_0_04016226c053af3020e477c3728f98c8.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Власти Кишинева передали медицинским центрам Приднестровского региона 5104 дозы вакцины против COVID-19, из которых 2004 дозы — препарат Pfizer и 3100 — Johnson&Johnson. Вакцины были закуплены правительством страны. Из всех партий гуманитарной помощи, предложенной Молдове, а также за счет партий вакцины, приобретенных на средства государственного бюджета, для жителей Приднестровья было выделено пропорционально численности населения около 190 тысяч доз вакцины против COVID-19.Кроме того, в регион были направлены несколько гуманитарных партий средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.Ожидается, что в ближайшие дни Приднестровью будут переданы 500 тысяч одноразовых масок, 240 тысяч медицинских респираторов и 50 тысяч экспресс-тестов на антиген SARS CoV-2.Ранее в Минздраве сообщали, что Тирасполю предоставляется 10% от любой гуманитарной помощи, переданной Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210907/matvienko-zayavila-o-politizatsii-situatsii-s-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v-44565657.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558851_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_a1ffb8defb5a7ce9c83b98e36bd58d17.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
приднестровье, вакцина, вакцинация, в молдове
Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
17:43 07.09.2021 (обновлено: 18:01 07.09.2021)
Из Кишинева в Тирасполь направлены более 5000 доз вакцин Pfizer и Johnson&Johnson.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Власти Кишинева передали медицинским центрам Приднестровского региона 5104 дозы вакцины против COVID-19, из которых 2004 дозы — препарат Pfizer и 3100 — Johnson&Johnson. Вакцины были закуплены правительством страны.
Из всех партий гуманитарной помощи, предложенной Молдове, а также за счет партий вакцины, приобретенных на средства государственного бюджета, для жителей Приднестровья было выделено пропорционально численности населения около 190 тысяч доз вакцины против COVID-19.
Кроме того, в регион были направлены несколько гуманитарных партий средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.
Ожидается, что в ближайшие дни Приднестровью будут переданы 500 тысяч одноразовых масок, 240 тысяч медицинских респираторов и 50 тысяч экспресс-тестов на антиген SARS CoV-2.
Ранее в Минздраве сообщали, что Тирасполю предоставляется 10% от любой гуманитарной помощи, переданной Молдове.