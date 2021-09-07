Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210907/priznaniye-vaktsina-44561722.html
Матвиенко рассказала о перспективе признания вакцины "Спутник V" в ЕС
Матвиенко рассказала о перспективе признания вакцины "Спутник V" в ЕС
Матвиенко рассказала о перспективе признания вакцины "Спутник V" в ЕС
2021-09-07T15:11+0300
2021-09-07T15:25+0300
коронавирус
россия
европа
воз
вакцина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558722_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fe6072e697cd619a270b5be7806310a9.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе. По ее словам, Москва продолжает работать над признанием российской вакцины в странах ЕС, и перспективы есть. "Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами", – сказала Матвиенко журналистам. Пока что сроки признания российского препарата назвать нельзя, добавила она.Она также подчеркнула, что Россия продолжит работу над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с европейскими государствами.
россия
европа
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558722_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_aa94b8ab8645ed399cf040a6f7b9bda2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, европа, воз, вакцина

Матвиенко рассказала о перспективе признания вакцины "Спутник V" в ЕС

15:11 07.09.2021 (обновлено: 15:25 07.09.2021)
260
© Sputnik / Mihai CarausВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Спикер Совфеда России уверена том, что "Спутник V" будет признан в Европе.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе. По ее словам, Москва продолжает работать над признанием российской вакцины в странах ЕС, и перспективы есть.
"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами", – сказала Матвиенко журналистам.
Пока что сроки признания российского препарата назвать нельзя, добавила она.
"Поверьте, у нас хватит для этого терпения", – заявила Матвиенко.
Она также подчеркнула, что Россия продолжит работу над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с европейскими государствами.
100002
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:15Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"
17:05За неделю в Молдове число заражений ковидом выросло более чем на 26%
16:50"Для Бордина – ключевой матч". Эксперты – о поединке Фареры – Молдова
16:33Обещания и реальность: ждут ли Молдову в Евросоюзе
16:03Президент Санду получила верительные грамоты от послов Швеции и ЕС
15:40Директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений подал в отставку
15:11Матвиенко рассказала о перспективе признания вакцины "Спутник V" в ЕС
14:42Дело о слежке за судьей завершено и передано в суд
14:14НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США
13:45"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай
13:18Будут ли в Молдове вакцинировать детей от коронавируса
12:50"Локдаун не переживем": рестораторы Гагаузии – о предстоящих ковид-ограничениях
12:22Лидер Приднестровья встретился с главой миссии ОБСЕ
11:55Мэр Кишинева вводит мораторий на застройку в центре столицы
11:29Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября
10:56Премьер-министр Канады попал под град камней после предвыборного митинга
10:30Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет
09:58Где в Кишиневе 7 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Стамате: деятельность главы НАЦ будет проверена
09:15Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы