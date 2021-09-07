https://ru.sputnik.md/20210907/priznaniye-vaktsina-44561722.html

Матвиенко рассказала о перспективе признания вакцины "Спутник V" в ЕС

Матвиенко рассказала о перспективе признания вакцины "Спутник V" в ЕС

Матвиенко рассказала о перспективе признания вакцины "Спутник V" в ЕС

2021-09-07T15:11+0300

2021-09-07T15:11+0300

2021-09-07T15:25+0300

коронавирус

россия

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вакцина

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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе. По ее словам, Москва продолжает работать над признанием российской вакцины в странах ЕС, и перспективы есть. "Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами", – сказала Матвиенко журналистам. Пока что сроки признания российского препарата назвать нельзя, добавила она.Она также подчеркнула, что Россия продолжит работу над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с европейскими государствами.

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россия, европа, воз, вакцина