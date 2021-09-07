https://ru.sputnik.md/20210907/prognoz-pogody-moldove-zamorozki-44535967.html
Самый точный прогноз погоды: по Молдове ударят заморозки
Самый точный прогноз погоды: по Молдове ударят заморозки
Какой будет погода в Молдове 7 8 и 9 августа
2021-09-07T07:00+0300
2021-09-07T07:00+0300
2021-09-07T08:13+0300
прогноз погоды
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Утром местами в низинах на почве возможны слабые заморозки. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на седьмое сентября: ночью от +5 до +7, днем от +20 до +22.Далее, по данным синоптиков, немного потеплеет. Так, 8 сентября средняя температура в дневные часы достигнет +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов. С 9 до 13 сентября температура будет постепенно расти, пока не достигнет +29. Ночью в эти дни потеплеет до +12..+17. Праздники и народные приметыВ этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным и говорили: "Святой Тит последний гриб растит". Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.
https://ru.sputnik.md/20210520/vrach-izmeneniya-pogody-ne-dolzhny-vliyat-na-samochuvstvie-34811420.html
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прогноз погоды, в молдове
Самый точный прогноз погоды: по Молдове ударят заморозки
07:00 07.09.2021 (обновлено: 08:13 07.09.2021)
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Утром местами в низинах на почве возможны слабые заморозки. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на седьмое сентября: ночью от +5 до +7, днем от +20 до +22.
Далее, по данным синоптиков, немного потеплеет. Так, 8 сентября средняя температура в дневные часы достигнет +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов. С 9 до 13 сентября температура будет постепенно расти, пока не достигнет +29. Ночью в эти дни потеплеет до +12..+17.
Праздники и народные приметы
В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным и говорили: "Святой Тит последний гриб растит".
Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.