https://ru.sputnik.md/20210907/razveyan-mif-o-glavnom-priznake-bolezni-altsgeymera-44570274.html

Развеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера

Развеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера

Развеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера

2021-09-07T23:15+0300

2021-09-07T23:15+0300

2021-09-07T23:15+0300

общество

в мире

болезнь альцгеймера

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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Когнитивные нарушения, включающие в себя потерю памяти, далеко не всегда можно расценивать как основной признак развития болезни Альцгеймера. Об этом, пишет РИА Новости, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте NCBI.Ученые из университета Бедфордшир в Англии проанализировали специальную литературу за период с 1937 по 2016 год. Таким образом они попытались задокументировать весь перечень симптомов, предшествующих выявлению болезни.Специалисты установили, что депрессия и когнитивные дисфункции проявлялись в 98,5% и 99,1% случаев соответственно при позднем обнаружении недуга, и в 9% и 80% – при ранней диагностике заболевания.Отмечается, что депрессивные проявления при болезни Альцгеймера могут исчезать и вновь возвращаться, а также зачастую они протекают не так серьезно, как у людей, которым не был поставлен такой диагноз. В частности, страдающие от Альцгеймера пациенты с меньшей вероятностью будут говорить или пытаться совершить самоубийство, говорится в статье.Эксперты также подчеркнули, что когнитивные нарушения, с которыми сталкиваются люди с болезнью Альцгеймера, часто мешают им выразить свою печаль, ощущение безнадежности, вины и другие чувства, связанные с депрессией.

https://ru.sputnik.md/20191007/Uchenye-obnaruzhili-istochnik-zarozhdeniya-bolezni-Altsgeymera-27792454.html

https://ru.sputnik.md/20210725/kogda-bolit-dusha-psikholog-rasskazala-o-prichinakh-i-priznakakh-fatalnoy-depressii-43138356.html

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в мире, болезнь альцгеймера