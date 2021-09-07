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Развеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера
Развеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера
Развеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера
2021-09-07T23:15+0300
2021-09-07T23:15+0300
общество
в мире
болезнь альцгеймера
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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Когнитивные нарушения, включающие в себя потерю памяти, далеко не всегда можно расценивать как основной признак развития болезни Альцгеймера. Об этом, пишет РИА Новости, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте NCBI.Ученые из университета Бедфордшир в Англии проанализировали специальную литературу за период с 1937 по 2016 год. Таким образом они попытались задокументировать весь перечень симптомов, предшествующих выявлению болезни.Специалисты установили, что депрессия и когнитивные дисфункции проявлялись в 98,5% и 99,1% случаев соответственно при позднем обнаружении недуга, и в 9% и 80% – при ранней диагностике заболевания.Отмечается, что депрессивные проявления при болезни Альцгеймера могут исчезать и вновь возвращаться, а также зачастую они протекают не так серьезно, как у людей, которым не был поставлен такой диагноз. В частности, страдающие от Альцгеймера пациенты с меньшей вероятностью будут говорить или пытаться совершить самоубийство, говорится в статье.Эксперты также подчеркнули, что когнитивные нарушения, с которыми сталкиваются люди с болезнью Альцгеймера, часто мешают им выразить свою печаль, ощущение безнадежности, вины и другие чувства, связанные с депрессией.
https://ru.sputnik.md/20191007/Uchenye-obnaruzhili-istochnik-zarozhdeniya-bolezni-Altsgeymera-27792454.html
https://ru.sputnik.md/20210725/kogda-bolit-dusha-psikholog-rasskazala-o-prichinakh-i-priznakakh-fatalnoy-depressii-43138356.html
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в мире, болезнь альцгеймера

Развеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера

23:15 07.09.2021
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе
Нейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Британские ученые выяснили, какие признаки могут сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Когнитивные нарушения, включающие в себя потерю памяти, далеко не всегда можно расценивать как основной признак развития болезни Альцгеймера. Об этом, пишет РИА Новости, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте NCBI.
Ученые из университета Бедфордшир в Англии проанализировали специальную литературу за период с 1937 по 2016 год. Таким образом они попытались задокументировать весь перечень симптомов, предшествующих выявлению болезни.
Врач смотрит на рентген снимки мозга. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2019
Ученые обнаружили "источник" зарождения болезни Альцгеймера
7 октября 2019, 22:33
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Специалисты установили, что депрессия и когнитивные дисфункции проявлялись в 98,5% и 99,1% случаев соответственно при позднем обнаружении недуга, и в 9% и 80% – при ранней диагностике заболевания.
Отмечается, что депрессивные проявления при болезни Альцгеймера могут исчезать и вновь возвращаться, а также зачастую они протекают не так серьезно, как у людей, которым не был поставлен такой диагноз. В частности, страдающие от Альцгеймера пациенты с меньшей вероятностью будут говорить или пытаться совершить самоубийство, говорится в статье.
Грусть, тоска, депрессия - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Общество
Когда болит душа: психолог рассказала о причинах и признаках фатальной депрессии
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Эксперты также подчеркнули, что когнитивные нарушения, с которыми сталкиваются люди с болезнью Альцгеймера, часто мешают им выразить свою печаль, ощущение безнадежности, вины и другие чувства, связанные с депрессией.
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