https://ru.sputnik.md/20210907/rost-tsen-toplivo-44555916.html

НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США

НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США

НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США

2021-09-07T14:14+0300

2021-09-07T14:14+0300

2021-09-07T14:14+0300

экономика

бензин

азс

дизтопливо

бензин a-95 цена

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) вновь повысило максимальные розничные цены на основные нефтепродукты.Таким образом, цена 95-го бензина составит 20,53 лея за литр, а дизельного топлива — 16,63 лея за литр.НАРЭ объясняет новое повышение ростом цен на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин. Цены поднимаются вследствие сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье США и задержек с возобновлением производства топлива в Мексиканском заливе.Как устанавливаются предельные цены на топливо в МолдовеНачиная со 2 сентября НАРЭ публикует на своем официальном сайте максимальные розничные цены на основные нефтепродукты типового образца. Это бензин А95 и дизельное топливо. Опубликованные цены являются предельными для всех АЗС в стране.Ранее агентство изменило свое предыдущее решение, по которому устанавливались наценки для оптовой торговли основными нефтепродуктами, а также для оптовой и розничной продажи сжиженного газа.

https://ru.sputnik.md/20210906/moldova-podorozhaet-toplivo-nare-44532701.html

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2021

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бензин, азс, дизтопливо, бензин a-95 цена, в молдове, молдова