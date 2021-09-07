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НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США
НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США
НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США
2021-09-07T14:14+0300
2021-09-07T14:14+0300
экономика
бензин
азс
дизтопливо
бензин a-95 цена
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) вновь повысило максимальные розничные цены на основные нефтепродукты.Таким образом, цена 95-го бензина составит 20,53 лея за литр, а дизельного топлива — 16,63 лея за литр.НАРЭ объясняет новое повышение ростом цен на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин. Цены поднимаются вследствие сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье США и задержек с возобновлением производства топлива в Мексиканском заливе.Как устанавливаются предельные цены на топливо в МолдовеНачиная со 2 сентября НАРЭ публикует на своем официальном сайте максимальные розничные цены на основные нефтепродукты типового образца. Это бензин А95 и дизельное топливо. Опубликованные цены являются предельными для всех АЗС в стране.Ранее агентство изменило свое предыдущее решение, по которому устанавливались наценки для оптовой торговли основными нефтепродуктами, а также для оптовой и розничной продажи сжиженного газа.
https://ru.sputnik.md/20210906/moldova-podorozhaet-toplivo-nare-44532701.html
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бензин, азс, дизтопливо, бензин a-95 цена, в молдове, молдова

НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США

14:14 07.09.2021
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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Александр Исаев
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После вступления в силу поправок к закону о рынке нефтепродуктов бензин и дизтопливо продолжают дорожать.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) вновь повысило максимальные розничные цены на основные нефтепродукты.
Таким образом, цена 95-го бензина составит 20,53 лея за литр, а дизельного топлива — 16,63 лея за литр.
НАРЭ объясняет новое повышение ростом цен на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин. Цены поднимаются вследствие сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье США и задержек с возобновлением производства топлива в Мексиканском заливе.

Как устанавливаются предельные цены на топливо в Молдове

Начиная со 2 сентября НАРЭ публикует на своем официальном сайте максимальные розничные цены на основные нефтепродукты типового образца. Это бензин А95 и дизельное топливо. Опубликованные цены являются предельными для всех АЗС в стране.
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Экономика
В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
Вчера, 17:15
265
Ранее агентство изменило свое предыдущее решение, по которому устанавливались наценки для оптовой торговли основными нефтепродуктами, а также для оптовой и розничной продажи сжиженного газа.
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