https://ru.sputnik.md/20210907/skolko-privitykh-umerli-v-moldove-ot-covid-19-utochnenie-agentstva-44571220.html

Сколько привитых умерли в Молдове от COVID-19: уточнение Агентства по здравоохранению

Сколько привитых умерли в Молдове от COVID-19: уточнение Агентства по здравоохранению

Почему умерли привитые от коронавируса

2021-09-07T20:15+0300

2021-09-07T20:15+0300

2021-09-07T20:15+0300

коронавирус

в молдове

вакцинация

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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. По состоянию на вторник, 7 сентября, Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) зарегистрировало и задокументировало 6 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, среди людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Информацию ведомство представило во вторник, отметив, что средства массовой информации зачастую интерпретируют статистические данные некорректно.Так, из 6 умерших 5 получили только одну дозу вакцины ( в том числе 1 с полным циклом вакцинации), а 1 человек получил две дозы вакцины. Трое были привиты вакциной Astra Zeneca, 1 человек - вакциной Pfizer, еще один - вакциной "Спутник -V" и 1 человек - вакциной Janssen.Ведомство обратилось к СМИ с призывом "осознавать важность процесса вакцинации, чтобы избегать неправильных толкований, что может вызвать панику среди населения". НАОЗ отмечает, что наряду с Министерством здравоохранения рекомендует вакцинацию "в качестве безопасной меры профилактики серьезных форм заболевания и летальных исходов, вызванных COVID-19".Ранее во вторник Минздрав также выступил с уточнениями относительно обсуждаемой в обществе информации о возможной кампании по вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет."Принимая во внимание, что мнения членов комитета носят сугубо рекомендательный характер, Министерство здравоохранения Молдовы придерживается своей прежней позиции: в стране прививаются от коронавируса только взрослые", - отметили в ведомстве.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210907/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove-7-sep-44567270.html

https://ru.sputnik.md/20210907/za-nedelyu-v-moldove-chislo-zarazheniy-kovidom-vyroslo-bolee-chem-na-26-44562894.html

https://ru.sputnik.md/20210907/matvienko-zayavila-o-politizatsii-situatsii-s-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v-44565657.html

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2021

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в молдове, вакцинация