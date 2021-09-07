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Дело о слежке за судьей завершено и передано в суд
Дело о слежке за судьей завершено и передано в суд
Дело о слежке за судьей завершено и передано в суд
2021-09-07T14:42+0300
2021-09-07T15:42+0300
общество
слежка
прокуратура
судья
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело по обвинению шестерых мужчин в незаконном сборе информации, касающейся личной жизни судьи, работающего в Кишиневе.Уголовное расследование проводилось при оперативной поддержке сотрудников Службы информации и безопасности.Следствие установило, что данные о частной и профессиональной жизни судьи обвиняемые собирали с помощью спецсредств, предназначенных для тайного получения информации.Обвиняемые — граждане Молдовы в возрасте от 25 до 40 лет, один из них ранее был осужден и отбывал наказание за другое преступление. Некоторые из них сотрудничали со следствием и сообщили подробности об организации преступной группы. Все шестеро находятся под подпиской о невыезде.Если их вина будет доказана, обвиняемым грозит штраф в размере до 37 500 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества продолжительностью до 240 часов.
https://ru.sputnik.md/20210617/za-organizaciyu-slezhki-za-sudej-arestovany-pyatero-podozrevaemyh-35152428.html
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Александр Исаев
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слежка, прокуратура, судья, в молдове, молдова

Дело о слежке за судьей завершено и передано в суд

14:42 07.09.2021 (обновлено: 15:42 07.09.2021)
225
© Inquam Photos / Octav GaneaМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Inquam Photos / Octav Ganea
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Шестерым обвиняемым грозит штраф или неоплачиваемые работы в пользу общества.
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело по обвинению шестерых мужчин в незаконном сборе информации, касающейся личной жизни судьи, работающего в Кишиневе.

Уголовное расследование проводилось при оперативной поддержке сотрудников Службы информации и безопасности.

Следствие установило, что данные о частной и профессиональной жизни судьи обвиняемые собирали с помощью спецсредств, предназначенных для тайного получения информации.
Бинокль - Sputnik Молдова, 1920, 17.06.2021
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За организацию слежки за судьей арестованы пятеро подозреваемых
17 июня, 13:54
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Обвиняемые — граждане Молдовы в возрасте от 25 до 40 лет, один из них ранее был осужден и отбывал наказание за другое преступление. Некоторые из них сотрудничали со следствием и сообщили подробности об организации преступной группы. Все шестеро находятся под подпиской о невыезде.
Если их вина будет доказана, обвиняемым грозит штраф в размере до 37 500 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества продолжительностью до 240 часов.
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