https://ru.sputnik.md/20210907/slezhka-sudya-44556809.html

Дело о слежке за судьей завершено и передано в суд

Дело о слежке за судьей завершено и передано в суд

Дело о слежке за судьей завершено и передано в суд

2021-09-07T14:42+0300

2021-09-07T14:42+0300

2021-09-07T15:42+0300

общество

слежка

прокуратура

судья

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело по обвинению шестерых мужчин в незаконном сборе информации, касающейся личной жизни судьи, работающего в Кишиневе.Уголовное расследование проводилось при оперативной поддержке сотрудников Службы информации и безопасности.Следствие установило, что данные о частной и профессиональной жизни судьи обвиняемые собирали с помощью спецсредств, предназначенных для тайного получения информации.Обвиняемые — граждане Молдовы в возрасте от 25 до 40 лет, один из них ранее был осужден и отбывал наказание за другое преступление. Некоторые из них сотрудничали со следствием и сообщили подробности об организации преступной группы. Все шестеро находятся под подпиской о невыезде.Если их вина будет доказана, обвиняемым грозит штраф в размере до 37 500 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества продолжительностью до 240 часов.

https://ru.sputnik.md/20210617/za-organizaciyu-slezhki-za-sudej-arestovany-pyatero-podozrevaemyh-35152428.html

молдова

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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слежка, прокуратура, судья, в молдове, молдова