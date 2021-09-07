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Сохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
Сохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
Эксперт на видео прокомментировал отношения Молдовы и России
2021-09-07T21:32+0300
2021-09-07T21:57+0300
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молдавско-российские отношения
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Тема геополитических отношений на мировой арене приобретает всю большую актуальность и значимость. Основные игроки борются за передел сфер влияния и свои интересы, в то время как небольшие и слабые государства вынуждены лавировать в таких геополитических лабиринтах. "Коллективный Запад" в лице Вашингтона и Брюсселя всеми силами стремится раскрутить ось антироссийского поведения элит в ряде постсоветских стран, Молдова в этом списке – не исключение. О том, как Запад будет действовать во взаимоотношениях с Россией? Какую тактику предпримет в регионе Восточной Европы, и как будет вести себя с Молдовой? Эти и другие вопросы с генеральным директором Института региональных проблем (Москва) Дмитрием Журавлевым.
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в молдове, украина, россия, великобритания, сша, молдавско-российские отношения, видео

Сохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией

21:32 07.09.2021 (обновлено: 21:57 07.09.2021)
158
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Генеральный директор Института региональных проблем прокомментировал, в какой геополитический водоворот может затянуть Молдову при президентстве в США Джо Байдена.
Тема геополитических отношений на мировой арене приобретает всю большую актуальность и значимость. Основные игроки борются за передел сфер влияния и свои интересы, в то время как небольшие и слабые государства вынуждены лавировать в таких геополитических лабиринтах.
"Коллективный Запад" в лице Вашингтона и Брюсселя всеми силами стремится раскрутить ось антироссийского поведения элит в ряде постсоветских стран, Молдова в этом списке – не исключение.
О том, как Запад будет действовать во взаимоотношениях с Россией? Какую тактику предпримет в регионе Восточной Европы, и как будет вести себя с Молдовой? Эти и другие вопросы с генеральным директором Института региональных проблем (Москва) Дмитрием Журавлевым.
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