https://ru.sputnik.md/20210907/sokhranit-moldova-zdravyy-smysl-otnosheniyakh-rosia-44573761.html
Сохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
Сохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
Эксперт на видео прокомментировал отношения Молдовы и России
2021-09-07T21:32+0300
2021-09-07T21:32+0300
2021-09-07T21:57+0300
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молдавско-российские отношения
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Тема геополитических отношений на мировой арене приобретает всю большую актуальность и значимость. Основные игроки борются за передел сфер влияния и свои интересы, в то время как небольшие и слабые государства вынуждены лавировать в таких геополитических лабиринтах. "Коллективный Запад" в лице Вашингтона и Брюсселя всеми силами стремится раскрутить ось антироссийского поведения элит в ряде постсоветских стран, Молдова в этом списке – не исключение. О том, как Запад будет действовать во взаимоотношениях с Россией? Какую тактику предпримет в регионе Восточной Европы, и как будет вести себя с Молдовой? Эти и другие вопросы с генеральным директором Института региональных проблем (Москва) Дмитрием Журавлевым.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, украина, россия, великобритания, сша, молдавско-российские отношения, видео
Сохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
21:32 07.09.2021 (обновлено: 21:57 07.09.2021)
Генеральный директор Института региональных проблем прокомментировал, в какой геополитический водоворот может затянуть Молдову при президентстве в США Джо Байдена.
Тема геополитических отношений на мировой арене приобретает всю большую актуальность и значимость. Основные игроки борются за передел сфер влияния и свои интересы, в то время как небольшие и слабые государства вынуждены лавировать в таких геополитических лабиринтах.
"Коллективный Запад" в лице Вашингтона и Брюсселя всеми силами стремится раскрутить ось антироссийского поведения элит в ряде постсоветских стран, Молдова в этом списке – не исключение.
О том, как Запад будет действовать во взаимоотношениях с Россией? Какую тактику предпримет в регионе Восточной Европы, и как будет вести себя с Молдовой? Эти и другие вопросы с генеральным директором Института региональных проблем (Москва) Дмитрием Журавлевым.