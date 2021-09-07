https://ru.sputnik.md/20210907/vaktsinirovat-detey-koronavirus-44556453.html

Будут ли в Молдове вакцинировать детей от коронавируса

Будут ли в Молдове вакцинировать детей от коронавируса

Будут ли в Молдове вакцинировать детей от коронавируса

2021-09-07T13:18+0300

2021-09-07T13:18+0300

2021-09-07T13:18+0300

коронавирус

дети

минздрав молдовы

вакцинация

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения РМ Диана Бланару сообщила Спутник Молдова, что власти изучают возможность проведения кампании по вакцинации детей старше 12 лет от коронавируса. Кроме того, Бланару подтвердила, что в данный момент в ведомстве обсуждается также возможность вакцинации населения республики третьей дозой вакцины. Но и по этой теме решение еще не принято.Между тем эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Вячеслав Гуцу в эфире одного из молдавских телеканалов заявил, что вакцинация детей должна начаться уже на этой неделе – сразу после того, как в страну поступит партия из 80 тысяч доз вакцины Pfizer, уже закупленной правительством.Гуцу утверждает, что еще в конце августа Национальный экспертный комитет в области иммунизации обсуждал эту тему и принял положительное решение на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.Корреспондент Sputnik Молдова попытался связаться с координатором кампании по вакцинации в Молдове Нинель Ревенко, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о кампании по иммунизации детей. Однако госпожа Ревенко на звонки и сообщения не ответила.

https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html

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дети, минздрав молдовы, вакцинация, в молдове, молдова