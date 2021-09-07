https://ru.sputnik.md/20210907/vinice-festival-44559535.html

Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

2021-09-07T18:43+0300

2021-09-07T18:43+0300

2021-09-07T18:43+0300

фото

в мире

фестиваль

венецианский кинофестиваль

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В конце концов было принято решение о том, что фестиваль все-таки пройдет, правда, зрители на красные дорожки показов допущены не будут.К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.Вот тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую – лучшее средство защиты. Кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда (правда, тут преобладал в основном черный цвет). А кто-то устроил целый перформанс: это же все-таки Венеция – самое место для масок!

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2021

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фото, в мире, фестиваль, венецианский кинофестиваль