Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

В конце концов было принято решение о том, что фестиваль все-таки пройдет, правда, зрители на красные дорожки показов допущены не будут.К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.Вот тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую – лучшее средство защиты. Кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда (правда, тут преобладал в основном черный цвет). А кто-то устроил целый перформанс: это же все-таки Венеция – самое место для масок!
Венецианский кинофестиваль – главное культурное событие сезона. Организаторы долго думали, стоит ли проводить его в очном формате и насколько это безопасно.
В конце концов было принято решение о том, что фестиваль все-таки пройдет, правда, зрители на красные дорожки показов допущены не будут.
К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.
Вот тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую – лучшее средство защиты. Кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда (правда, тут преобладал в основном черный цвет). А кто-то устроил целый перформанс: это же все-таки Венеция – самое место для масок!