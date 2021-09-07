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Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
2021-09-07T18:43+0300
2021-09-07T18:43+0300
фото
в мире
фестиваль
венецианский кинофестиваль
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В конце концов было принято решение о том, что фестиваль все-таки пройдет, правда, зрители на красные дорожки показов допущены не будут.К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.Вот тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую – лучшее средство защиты. Кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда (правда, тут преобладал в основном черный цвет). А кто-то устроил целый перформанс: это же все-таки Венеция – самое место для масок!
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фото, в мире, фестиваль, венецианский кинофестиваль

Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

18:43 07.09.2021
178
Венецианский кинофестиваль – главное культурное событие сезона. Организаторы долго думали, стоит ли проводить его в очном формате и насколько это безопасно.
В конце концов было принято решение о том, что фестиваль все-таки пройдет, правда, зрители на красные дорожки показов допущены не будут.
К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.
Вот тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую – лучшее средство защиты. Кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда (правда, тут преобладал в основном черный цвет). А кто-то устроил целый перформанс: это же все-таки Венеция – самое место для масок!
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер и сценарист Барбара Пас (справа) в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас (справа) в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас (справа) в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин на красной дорожке фильма "Закат" (Sundown). На время фотосессии можно временно маску снять.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин на красной дорожке фильма &quot;Закат&quot; (Sundown). На время фотосессии можно временно маску снять. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин на красной дорожке фильма "Закат" (Sundown). На время фотосессии можно временно маску снять.

© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Дакота Джонсон и стильная черная маска.

Актриса Дакота Джонсон и стильная черная маска. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Дакота Джонсон и стильная черная маска.

© REUTERS / Yara Nardi

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках.

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках. - Sputnik Молдова
4/8
© REUTERS / Yara Nardi

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках.

© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?..

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?.. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?..

© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе с черной маской.

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе с черной маской. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе с черной маской.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера "Холодный расчет" (The Card Counter) в прыжке и с маской в руке.

Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера &quot;Холодный расчет&quot; (The Card Counter) в прыжке и с маской в руке. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера "Холодный расчет" (The Card Counter) в прыжке и с маской в руке.

© REUTERS / Yara Nardi

Актер Бенедикт Камбербэтч и маска веселенькой расцветки.

Актер Бенедикт Камбербэтч и маска веселенькой расцветки. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Yara Nardi

Актер Бенедикт Камбербэтч и маска веселенькой расцветки.

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