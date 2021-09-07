https://ru.sputnik.md/20210907/voz-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-koronavirusom-44570602.html

ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

2021-09-07T21:15+0300

2021-09-07T21:15+0300

2021-09-07T21:15+0300

коронавирус

в мире

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/14/32962424_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b63b58acd4c884218ac82970f7ef3435.jpg

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, но ситуация в регионах различается, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, ее цитирует РИА Новости."Мы достигли плато случаев (COVID-19) во всем мире, но это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", - сообщила представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях организации.Она добавила, что еженедельно в мире фиксируется 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.Представитель ВОЗ подчеркнула, что наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID-19 и смертельных исходов в Южной и Северной Америке. По ее словам, в Европе фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом, но растет число летальных исходов, при этом в Азии смертность и заболеваемость коронавирусом снижаются.

https://ru.sputnik.md/20210907/preparat-koronavirus-44550842.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз