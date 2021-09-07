Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210907/voz-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-koronavirusom-44570602.html
ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
2021-09-07T21:15+0300
2021-09-07T21:15+0300
коронавирус
в мире
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/14/32962424_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b63b58acd4c884218ac82970f7ef3435.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, но ситуация в регионах различается, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, ее цитирует РИА Новости."Мы достигли плато случаев (COVID-19) во всем мире, но это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", - сообщила представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях организации.Она добавила, что еженедельно в мире фиксируется 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.Представитель ВОЗ подчеркнула, что наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID-19 и смертельных исходов в Южной и Северной Америке. По ее словам, в Европе фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом, но растет число летальных исходов, при этом в Азии смертность и заболеваемость коронавирусом снижаются.
https://ru.sputnik.md/20210907/preparat-koronavirus-44550842.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/14/32962424_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_44ef010329f2ba2583bb91413c49451f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, воз

ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

21:15 07.09.2021
192
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Организация отмечает, что еженедельно в мире фиксируется 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, но ситуация в регионах различается, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, ее цитирует РИА Новости.

"Мы достигли плато случаев (COVID-19) во всем мире, но это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", - сообщила представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях организации.
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Коронавирус
Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет
10:30
287
Она добавила, что еженедельно в мире фиксируется 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID-19 и смертельных исходов в Южной и Северной Америке. По ее словам, в Европе фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом, но растет число летальных исходов, при этом в Азии смертность и заболеваемость коронавирусом снижаются.
110000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:45Афганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров
22:30Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют
22:20Даниил Медведев прошел в полуфинал US Open
21:45Премьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет
21:32Сохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
21:15ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
21:03Двоих молдавских альпинистов в горах Грузии найти пока не удалось
20:50Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
20:44Игорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям
20:15Сколько привитых умерли в Молдове от COVID-19: уточнение Агентства по здравоохранению
19:42Первая леди с полной занятостью: СМИ раскрыли место работы Джилл Байден
19:15Объявлен новый состав правительства Афганистана
18:43Аксессуар эпохи: защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
18:25Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых
18:15Президент Румынии принял главу МИДЕИ Молдовы
18:04Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:43Приднестровью передана очередная партия вакцин от COVID-19
17:15Матвиенко заявила о политизации ситуации с российской вакциной "Спутник V"
17:05За неделю в Молдове число заражений ковидом выросло более чем на 26%
16:50"Для Бордина – ключевой матч". Эксперты – о поединке Фареры – Молдова