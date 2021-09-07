Коронавирус
ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© Sputnik / Alexey Vitvitsky/
Организация отмечает, что еженедельно в мире фиксируется 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, но ситуация в регионах различается, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, ее цитирует РИА Новости.
"Мы достигли плато случаев (COVID-19) во всем мире, но это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", - сообщила представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях организации.
"Мы достигли плато случаев (COVID-19) во всем мире, но это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", - сообщила представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях организации.
Она добавила, что еженедельно в мире фиксируется 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID-19 и смертельных исходов в Южной и Северной Америке. По ее словам, в Европе фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом, но растет число летальных исходов, при этом в Азии смертность и заболеваемость коронавирусом снижаются.