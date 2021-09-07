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https://ru.sputnik.md/20210907/vybory-mera-belts-sostoyatsya-21-noyabrya-44553886.html
Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября
Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября
Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября
2021-09-07T11:29+0300
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в молдове
ренато усатый
бельцы
молдова
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании во вторник утвердила дату проведения внеочередных местных выборов на должность мэра муниципия Бельцы на 21 ноября 2021 года.Напомним, досрочное прекращение полномочий мэра произошло в связи с его отставкой.Сообщается, что Бельцы будут не единственным городом, где 21 ноября пройдут местные выборы. Всего в этот день они состоятся в 13 населенных пунктах:
https://ru.sputnik.md/20210902/usatyy-otstavka-44436500.html
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в молдове, ренато усатый, бельцы, молдова

Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября

11:29 07.09.2021 (обновлено: 11:36 07.09.2021)
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© Sputnik / Evghenii PanasencoOrașul Bălți
Orașul Bălți - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
ЦИК Молдовы вынес решение о назначении даты досрочных выборов мэра Бельц.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании во вторник утвердила дату проведения внеочередных местных выборов на должность мэра муниципия Бельцы на 21 ноября 2021 года.
Напомним, досрочное прекращение полномочий мэра произошло в связи с его отставкой.
Renato Usatîi - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
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Ренато Усатый подал в отставку с поста мэра Бельц на городском сходе
2 сентября, 19:08
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Сообщается, что Бельцы будут не единственным городом, где 21 ноября пройдут местные выборы. Всего в этот день они состоятся в 13 населенных пунктах:
в селах Паланка и Штефэнешть Штефан-Водского района;
в селе Бэлчана Хынчештинского района;
в селе Глиная и городе Купчинь Единецкого района;
в коммуне Украинка Каушанского района;
в коммуне Хыртоп Чимишлийского района;
в коммунах Ицкэлэу, Пырлица и селе Кэлинешть Фэлештинского района;
в коммуне Каменка Глодянского района;
в коммуне Негурений Вечь Унгенского района
в муниципии Бельцы.
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