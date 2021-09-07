https://ru.sputnik.md/20210907/vybory-mera-belts-sostoyatsya-21-noyabrya-44553886.html

Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября

Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября

Выборы мэра Бельц состоятся 21 ноября

2021-09-07T11:29+0300

2021-09-07T11:29+0300

2021-09-07T11:36+0300

в молдове

ренато усатый

бельцы

молдова

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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании во вторник утвердила дату проведения внеочередных местных выборов на должность мэра муниципия Бельцы на 21 ноября 2021 года.Напомним, досрочное прекращение полномочий мэра произошло в связи с его отставкой.Сообщается, что Бельцы будут не единственным городом, где 21 ноября пройдут местные выборы. Всего в этот день они состоятся в 13 населенных пунктах:

https://ru.sputnik.md/20210902/usatyy-otstavka-44436500.html

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в молдове, ренато усатый, бельцы, молдова