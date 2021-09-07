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За неделю в Молдове число заражений ковидом выросло более чем на 26%
За неделю в Молдове число заражений ковидом выросло более чем на 26%
Как выросло число заражений коронавирусом в Молдове за неделю
2021-09-07T17:05+0300
2021-09-07T17:05+0300
коронавирус
в молдове
минздрав
вакцинация
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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. За семь дней, с 30 августа по 5 сентября, число заражений коронавирусом в Молдове выросло на 26,4% в сравнении с предыдущей неделей, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.По данным ведомства, количество заражений за указанный период составило 3231 случай, 84% из которых пришлись на непривитых граждан республики. У большинства (80,1%) пациентов выявлены легкие или бессимптомные формы ковида, 13,4% переносят среднюю форму, 6,5% - тяжелую. За указанную неделю от коронавируса вылечились 2047 человек, всего с начала пандемии - 259 161.Также за неделю от осложнений на фоне ковида умерли 42 человека, всего за время эпидемии - 6436. По информации Минздрава, наиболее пострадавшими от коронавируса административными единицами Молдовы признаны Леовский район, Кагул, Комрат, Кишинев и Вулканешты. С момента старта в республике кампании по массовой вакцинации, второго марта этого года, введено 1 306 726 доз вакцины. На сегодняшний день обеими дозами в Молдове привито 20,61%. Самые высокие показатели вакцинации в Кишиневе - 33%, Сороках - 23%, Дубоссарах - 23%, Оргеевском районе - 22%.Хуже всего кампании по вакцинации продвигается в Леовском районе и в Гагаузии.
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в молдове, минздрав, вакцинация

За неделю в Молдове число заражений ковидом выросло более чем на 26%

17:05 07.09.2021
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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Дмитрий Терехов
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Молдавский Минздрав настаивает, что самой надежной защитой от коронавируса остается вакцинация.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. За семь дней, с 30 августа по 5 сентября, число заражений коронавирусом в Молдове выросло на 26,4% в сравнении с предыдущей неделей, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, количество заражений за указанный период составило 3231 случай, 84% из которых пришлись на непривитых граждан республики. У большинства (80,1%) пациентов выявлены легкие или бессимптомные формы ковида, 13,4% переносят среднюю форму, 6,5% - тяжелую.
Башкан Гагаузии Ирина Влах провела заседание по теме вакцинации от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Вчера, 16:45
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За указанную неделю от коронавируса вылечились 2047 человек, всего с начала пандемии - 259 161.
Также за неделю от осложнений на фоне ковида умерли 42 человека, всего за время эпидемии - 6436.
По информации Минздрава, наиболее пострадавшими от коронавируса административными единицами Молдовы признаны Леовский район, Кагул, Комрат, Кишинев и Вулканешты.
С момента старта в республике кампании по массовой вакцинации, второго марта этого года, введено 1 306 726 доз вакцины. На сегодняшний день обеими дозами в Молдове привито 20,61%. Самые высокие показатели вакцинации в Кишиневе - 33%, Сороках - 23%, Дубоссарах - 23%, Оргеевском районе - 22%.
Хуже всего кампании по вакцинации продвигается в Леовском районе и в Гагаузии.
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