https://ru.sputnik.md/20210907/zapad-popytalsya-obmanut-44556044.html

"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай

"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай

"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай

2021-09-07T13:45+0300

2021-09-07T13:45+0300

2021-09-07T13:45+0300

аналитика

россия

китай

афганистан

колумнистика

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Афганская тема используется Западом для игр с Россией и Китаем, причем в примитивно-бестактной форме, пишет колумнист РИА Новости.Внезапно выясняется, что на 8 сентября назначена встреча "Большой семерки" для обсуждения ситуации в Афганистане. Она пройдет в онлайн-формате на уровне министров иностранных дел и ее организатором будет американский госсекретарь Энтони Блинкен.Казалось бы, что здесь странного? После падения проамериканского режима и вывода западных войск Афганистан действительно стал темой номер один для всего мира, и вполне логично желание обсудить его в формате главного западного клуба. К тому же две недели назад "Большая семерка" даже провела экстренный саммит на высшем уровне (тоже в онлайн-формате), специально посвященный этой стране. Пускай еще пообсуждают — тем более что влияния на ситуацию там у Запада практически не осталось.Но дело в том, что на этот раз Запад хочет говорить с теми, у кого оно есть: как сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, на консультации соберутся дипломаты более чем из двадцати стран."Для обсуждения ситуации в Афганистане "Большая семерка" проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран".Мотэги подчеркнул важность участия в такой встрече делегаций из России и КНР, "у которых есть определенное влияние на Афганистан".Однако это что-то новое в мировой дипломатии — объявлять об участии России и Китая без их ведома.В том-то и дело, что ни Москва, ни Пекин не собираются участвовать в заседании западного клуба, то есть "Большой семерки". Потому что это чужой клуб.Формат "Большой восьмерки" с участием России умер в 2014 году (формально он был приостановлен Западом после Крыма), а Китай никогда и не входил в этот "клуб избранных". Ни о каком возвращении России в него (о чем периодически говорили некоторые европейские лидеры, да и Дональд Трамп) не может быть и речи — об этом неоднократно заявляли и Путин, и Лавров.Поэтому вполне естественно, что и сейчас в Москве отреагировали, мягко говоря, с удивлением. Представитель российского МИД заявила:"Партнеры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о "семерке" не шло. Затем последовало заявление Токио — уже в контексте "семерки". Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате... Данная ситуация демонстрирует отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира".Проблема не в том, что Россия не хочет обсуждать с Западом Афганистан, — вопрос в том, в каком формате это делать. И это вопрос вовсе не протокольного масштаба. Нас категорически не устраивает приглашение на консультации в западный клуб: это не то, что подходит для России и Китая. Неделю назад турецкий министр Мевлют Чавушоглу участвовал в подобной видеоконференции с главами МИД стран "Большой семерки" — ну так Турция и в НАТО входит. Вызывать же Москву и Пекин на консультации в чужие клубы — не просто бесполезно, но и оскорбительно.Именно поэтому встречу и пытались замаскировать под что-то другое — то есть из Берлина и Парижа Москву информировали о подготовке многосторонних консультаций по Афганистану. И получили предварительное согласие, после чего уже о реальном формате встречи проговорился откровенный японский министр.Так что же, теперь ничего не будет? Есть два варианта развития событий. Первый: "Большая семерка" собирается без России и Китая, но с участием других стран, которых тоже планировали пригласить. Наверняка среди них есть и Пакистан, и Турция, и Саудовская Аравия, и Катар, и Индия. В каком ключе тогда пойдет обсуждение афганской темы?Может быть, в том, о котором говорил вскоре после экстренной встречи глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель. Он тогда заявил, что "ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать". Правда, Боррель также признал, что Европа должна "активно сотрудничать с ключевыми международными партнерами, которые имеют влияние на Афганистан. Турция, Китай, Россия получили новые возможности усилить свое влияние в Афганистане. Иран, Пакистан, Индия также имеют значительное влияние в регионе". То есть после ухода американцев именно европейцы хотят защищать западные интересы в Афганистане, но действуя при этом в сотрудничестве с соседями Афганистана, влиятельными державами региона и Россией. Понятное желание, особенно учитывая, что самостоятельно Запад действовать в новом Афганистане практически не может: талибы еще долго будут воспринимать и американцев, и европейцев как недавних оккупантов.Однако обсуждая афганские дела без России и Китая, но с привлечением влиятельных мусульманских стран и Индии, "Большая семерка" в любом случае настраивает Москву и Пекин против себя. Потому что Россию и Китай будет очень сложно убедить в том, что главной темой консультаций не было обсуждение вариантов того, как лучше противодействовать их влиянию на Афганистан. Очередное проявление политики сдерживания Москвы и Пекина. Причем со стороны тех, кто двадцать лет оккупировал Афганистан и породил нынешний кризис.Поэтому единственным конструктивным вариантом проведения глобальных консультаций всех ключевых сил по Афганистану является отказ от формата "Большая семерка" и ее гости". Можно организовать консультации в формате "Большой двадцатки" — тем более именно это и предлагает ее нынешний председатель Италия. Премьер Марио Драги уже ведет переговоры об этом с мировыми столицами — изначально предполагалось, что онлайн-встречу удастся назначить уже на этой неделе или в конце следующей. Но в итоге стало понятно, что она возможна только после 27 сентября, когда завершится сессия Генассамблеи ООН, на которой будут выступать многие мировые лидеры."Большая двадцатка" идеально подходит для многосторонних консультаций великих держав, ведь она как раз и является их клубом. В нее входят не только все страны "Большой семерки", Китай и Россия, но и Индия, и Турция, и Саудовская Аравия — а Пакистан, Катар и Иран можно будет пригласить дополнительно. Без Ирана вообще невозможно обсуждать Афганистан, а в формате "Большой семерки" его точно не будет (Тегеран не пойдет на "совет нечестивых", да Вашингтон его и не пригласит).Россия уже не раз говорила о том, что именно "Большая двадцатка" является главным международным форматом. А афганская тема является хорошим поводом, чтобы усилить этот ежегодный клуб, изначально создававшийся для обсуждения проблем мировой экономики (но давно уже превратившийся в важнейший мировой саммит). Причем не факт, что нужно так уж торопиться с внеочередным мероприятием, — ведь плановый должен пройти в Риме в конце октября.Правда, до сих пор нет ясности, в каком формате он пройдет: очном или опять онлайн. Учитывая, что мировые лидеры не виделись уже два года, все хотят собраться вместе, но в случае новой волны пандемии в Европе придется снова общаться по видеосвязи.Есть и еще один вариант проведения консультаций мирового масштаба — а точнее, между Западом и Востоком. Тут даже "Большую семерку" можно использовать, если организовать встречу в формате совместного заседания "семерки" и ШОС (для начала — глав МИД, а потом можно и глав государств). Да, Шанхайская организация сотрудничества как раз объединяет всех тех, для кого афганский вопрос действительно является вопросом национальной безопасности, — Россию, Китай, Пакистан, страны Центральной Азии и Индию. Еще и Иран скоро будет переведен из наблюдателей в постоянные члены ШОС. Собственно говоря, из всего региона только сам Афганистан остается в качестве наблюдателя — и лишь потому, что при американской оккупации Россия и Китай не хотели видеть кабульские власти в составе организации, главная цель которой состоит в поддержании мира в Азии силами самих азиатских государств. Кстати, ближайший саммит ШОС — причем в очном формате — состоится уже через десять дней в Душанбе.Так что у Запада и Востока есть много возможностей для переговоров и консультаций — не только по афганской проблеме. Главное, чтобы при их подготовке Запад не претендовал на статус хозяина: ни хозяина клуба, ни хозяина казино. Потому что односторонняя игра, как и атлантический мир, давно закончилась, и протокольные формальности должны отражать реальный статус главных мировых игроков, а не их собственное представление о своем величии.

https://ru.sputnik.md/20210903/putin-prizval-izmenit-politiku-posle-vyvoda-voysk-ssha-iz-afganistana-44455760.html

https://ru.sputnik.md/20210831/zaversheny-konsultatsii-po-novomu-pravitelstvu-afganistana-44367397.html

https://ru.sputnik.md/20200729/pereputal-nato-s-torgovley-pochemu-russia-ne-khochet-v-g7-31104624.html

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аналитика , россия, китай, афганистан, колумнистика