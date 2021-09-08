https://ru.sputnik.md/20210908/chetvero-deputatov-pas-slozhili-svoi-mandaty-44584165.html
Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь
Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь
Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь
2021-09-08T13:02+0300
2021-09-08T13:02+0300
2021-09-08T13:02+0300
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серджиу литвиненко
наталья гаврилица
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думитру будянски
политика
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Члены парламентской Комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету одобрили на заседании заявления об отставке, поданные Натальей Гаврилицей, Серджиу Литвиненко, Андреем Спыну и Думитру Будянски.Наталья Гаврилица подала в отставку после назначения премьер-министром. Андрей Спыну является вице-премьер-министром, министром инфраструктуры и регионального развития, Серджиу Литвиненко - министром юстиции, а Думитру Будянски - министром финансов.Просьбы об отставке должны быть одобрены парламентом, и освободившиеся мандаты будут объявлены вакантными. Четыре депутатских мандата займут следующие кандидаты в избирательном списке партии.
https://ru.sputnik.md/20210908/prezident-moldovy-naznachila-novogo-chlena-tsentrizbirkoma-44580349.html
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в молдове, молдова, серджиу литвиненко, наталья гаврилица, андрей спыну, думитру будянски
Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь
Четыре депутатских мандата станут вакантными после утверждения отставки депутатов в парламенте.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Члены парламентской Комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету одобрили на заседании заявления об отставке, поданные Натальей Гаврилицей, Серджиу Литвиненко, Андреем Спыну и Думитру Будянски.
Наталья Гаврилица подала в отставку после назначения премьер-министром. Андрей Спыну является вице-премьер-министром, министром инфраструктуры и регионального развития, Серджиу Литвиненко - министром юстиции, а Думитру Будянски - министром финансов.
Просьбы об отставке должны быть одобрены парламентом, и освободившиеся мандаты будут объявлены вакантными.
Четыре депутатских мандата займут следующие кандидаты в избирательном списке партии.