https://ru.sputnik.md/20210908/chetvero-deputatov-pas-slozhili-svoi-mandaty-44584165.html

Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь

Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь

Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь

2021-09-08T13:02+0300

2021-09-08T13:02+0300

2021-09-08T13:02+0300

в молдове

молдова

серджиу литвиненко

наталья гаврилица

андрей спыну

думитру будянски

политика

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Члены парламентской Комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету одобрили на заседании заявления об отставке, поданные Натальей Гаврилицей, Серджиу Литвиненко, Андреем Спыну и Думитру Будянски.Наталья Гаврилица подала в отставку после назначения премьер-министром. Андрей Спыну является вице-премьер-министром, министром инфраструктуры и регионального развития, Серджиу Литвиненко - министром юстиции, а Думитру Будянски - министром финансов.Просьбы об отставке должны быть одобрены парламентом, и освободившиеся мандаты будут объявлены вакантными. Четыре депутатских мандата займут следующие кандидаты в избирательном списке партии.

https://ru.sputnik.md/20210908/prezident-moldovy-naznachila-novogo-chlena-tsentrizbirkoma-44580349.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, серджиу литвиненко, наталья гаврилица, андрей спыну, думитру будянски