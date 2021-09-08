https://ru.sputnik.md/20210908/chtoby-ne-vyrubili-v-bristole-desyatki-zhenschin-vyshli-zamuzh-za-derevya-44598365.html

Чтобы не вырубили: в Бристоле десятки женщин вышли замуж за деревья

Чтобы не вырубили: в Бристоле десятки женщин вышли замуж за деревья

В Бристоле 70 женщин вышли замуж за деревья

2021-09-08T22:38+0300

2021-09-08T22:38+0300

2021-09-08T22:38+0300

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В британском Бристоле сразу 70 англичанок "вступили в законный брак" с десятками деревьев в знак протеста против их вырубки, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.По данным издания, 70 местных женщин "вышли замуж" за деревья, чтобы предотвратить их вырубку. На участке леса было запланировано строительство жилых домов общей стоимостью 55 миллионов фунтов. Британская строительная компания подала заявку на возведение в Бристоле 166 домов, в числе которых и люксовые коттеджи. Горожан возмутило, что в заявке не было указано точное число деревьев, которые планируется срубить. Чтобы привлечь внимание правительства и общественности, активисты ради спасения леса организовали необычную свадебную церемонию.Мероприятие состоялось в трейлерном парке на острове Спайк. Пришедшие туда женщины, одетые в свадебные платья, держали в руках фотографии своих "женихов". Торжество прошло по классическому сюжету — с шаферами и свадебными клятвами. Идейный вдохновитель мероприятия Шивон Киранс призналась, что на проведение столь оригинальной церемонии ее вдохновила история женщин из экологического движения "Чипко", которые в 1970-х годах приковали себя к деревьям, чтобы спасти их от уничтожения лесозаготовительными компаниями.В свою очередь, сами участницы акции заявили, что "Бристоль нуждается во взрослых деревьях больше, чем в роскошном частном жилье".

https://ru.sputnik.md/20210521/ekologi-na-mitinge-porochnaya-praktika-vyrubki-lesov-opravdannoe-vorovstvo-34834458.html

https://ru.sputnik.md/20210416/massovaya-vyrubka-lesa-v-gagauzii-kakoy-uron-nanesen-leskhozu-34412308.html

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