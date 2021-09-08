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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове 8 сентября
2021-09-08T17:59+0300
2021-09-08T18:06+0300
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 790 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 677 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено 20 случаев импорта инфекции: по четыре - из Румынии и Турции, по два - из Украины, Великобритании и Италии, по одному из Германии, Болгарии, Чехии, Швейцарии, Финляндии и России.Общее число случаев заражения в стране достигло 272 325.У медработников выявили пять случаев инфицирования коронавирусом: у одного врача, двух медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5820 тестов.Всего в больницах находится 1171 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 95 (из них 8 подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровел 531 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 260 508.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 11 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6466.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210907/minzdrav-o-vaktsinatsii-detey-v-moldove-privivaem-ot-covid-19-tolko-vzroslykh-44568440.html
https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-skonchalis-shest-chelovek-privitykh-ot-koronavirusa-44585880.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

17:59 08.09.2021 (обновлено: 18:06 08.09.2021)
320
© Inquam Photos / OCTAV GANEAМолдавские врачи
Молдавские врачи - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 790 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 677 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечено 20 случаев импорта инфекции: по четыре - из Румынии и Турции, по два - из Украины, Великобритании и Италии, по одному из Германии, Болгарии, Чехии, Швейцарии, Финляндии и России.
Общее число случаев заражения в стране достигло 272 325.
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У медработников выявили пять случаев инфицирования коронавирусом: у одного врача, двух медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 5820 тестов.
Всего в больницах находится 1171 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 95 (из них 8 подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровел 531 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 260 508.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 11 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6466.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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