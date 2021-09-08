https://ru.sputnik.md/20210908/deyatelnost-nats-budet-pod-parlamentskim-kontrolem-44594319.html
Деятельность НАЦ будет под парламентским контролем
Деятельность НАЦ будет под парламентским контролем
Деятельность НАЦ будет под парламентским контролем
2021-09-08T17:45+0300
2021-09-08T17:45+0300
2021-09-08T18:05+0300
общество
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Деятельность Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет находиться под парламентским контролем.Соответствующий проект решения был принят в среду на заседании парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Авторы документа утверждают, что введение парламентского контроля за деятельностью НАЦ обосновано "необходимостью оценки деятельности учреждения в сфере предотвращения и противодействия коррупции".Согласно документу, отчет о проведенном парламентском контроле должен быть представлен в течение 30 дней на пленарном заседании парламента. Проект решения должен быть рассмотрен Комиссией национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а затем обсужден на пленарном заседании.
https://ru.sputnik.md/20210907/glava-nats-44545938.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр
Деятельность НАЦ будет под парламентским контролем
17:45 08.09.2021 (обновлено: 18:05 08.09.2021)
В законодательном органе страны решили провести проверку деятельности НАЦ.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Деятельность Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет находиться под парламентским контролем.
Соответствующий проект решения был принят в среду на заседании парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.
Авторы документа утверждают, что введение парламентского контроля за деятельностью НАЦ обосновано "необходимостью оценки деятельности учреждения в сфере предотвращения и противодействия коррупции".
Согласно документу, отчет о проведенном парламентском контроле должен быть представлен в течение 30 дней на пленарном заседании парламента.
Проект решения должен быть рассмотрен Комиссией национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а затем обсужден на пленарном заседании.