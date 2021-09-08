https://ru.sputnik.md/20210908/deyatelnost-nats-budet-pod-parlamentskim-kontrolem-44594319.html

Деятельность НАЦ будет под парламентским контролем

Деятельность НАЦ будет под парламентским контролем

Деятельность НАЦ будет под парламентским контролем

2021-09-08T17:45+0300

2021-09-08T17:45+0300

2021-09-08T18:05+0300

общество

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Деятельность Национального антикоррупционного центра (НАЦ) будет находиться под парламентским контролем.Соответствующий проект решения был принят в среду на заседании парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Авторы документа утверждают, что введение парламентского контроля за деятельностью НАЦ обосновано "необходимостью оценки деятельности учреждения в сфере предотвращения и противодействия коррупции".Согласно документу, отчет о проведенном парламентском контроле должен быть представлен в течение 30 дней на пленарном заседании парламента. Проект решения должен быть рассмотрен Комиссией национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а затем обсужден на пленарном заседании.

https://ru.sputnik.md/20210907/glava-nats-44545938.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр