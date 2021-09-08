https://ru.sputnik.md/20210908/dvoe-moldavskikh-alpinistov-georgia-nashli-mertvymi-44581721.html
МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии
МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии
МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии
2021-09-08T11:40+0300
2021-09-08T11:40+0300
2021-09-08T12:10+0300
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В грузинской прессе сообщили о гибели двух молдавских альпинистов, пропавших в горах в Грузии. Однако эту информацию пока не подтверждают в молдавском Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). "Ответственные в посольстве находятся на постоянной связи со спасателями. По официальным каналам эта информация не подтверждается", - заявил пресс-секретарь МИДЕИ Данил Водэ.В ведомстве пообещали сразу сообщать новую информацию.Напомним, ранее появилась информация, что двое молдавских альпинистов пропали в Грузии на горе Ушба (высокогорный край Сванети). Последний раз молдавские спортсмены-альпинисты выходили на связь более 10 дней назад.Сообщалось, что спасательные работы затруднены из-за сложных метеоусловий, полеты вертолетов невозможны.
https://ru.sputnik.md/20210907/dvoikh-moldavskikh-alpinistov-v-gorakh-gruzii-nayti-poka-ne-udalos-44573195.html
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Юлия Липовая
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молдова, грузия, в молдове
МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии
11:40 08.09.2021 (обновлено: 12:10 08.09.2021)
Поиски молдавских альпинистов продолжаются.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В грузинской прессе сообщили о гибели двух молдавских альпинистов, пропавших в горах в Грузии.
Однако эту информацию пока не подтверждают в молдавском Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
"Ответственные в посольстве находятся на постоянной связи со спасателями. По официальным каналам эта информация не подтверждается", - заявил пресс-секретарь МИДЕИ Данил Водэ.
В ведомстве пообещали сразу сообщать новую информацию.
Напомним, ранее появилась информация, что двое молдавских альпинистов пропали в Грузии на горе Ушба (высокогорный край Сванети).
Последний раз молдавские спортсмены-альпинисты выходили на связь более 10 дней назад.
Сообщалось, что спасательные работы затруднены из-за сложных метеоусловий, полеты вертолетов невозможны.