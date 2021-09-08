https://ru.sputnik.md/20210908/dvoe-moldavskikh-alpinistov-georgia-nashli-mertvymi-44581721.html

МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии

МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии

МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии

2021-09-08T11:40+0300

2021-09-08T11:40+0300

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В грузинской прессе сообщили о гибели двух молдавских альпинистов, пропавших в горах в Грузии. Однако эту информацию пока не подтверждают в молдавском Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). "Ответственные в посольстве находятся на постоянной связи со спасателями. По официальным каналам эта информация не подтверждается", - заявил пресс-секретарь МИДЕИ Данил Водэ.В ведомстве пообещали сразу сообщать новую информацию.Напомним, ранее появилась информация, что двое молдавских альпинистов пропали в Грузии на горе Ушба (высокогорный край Сванети). Последний раз молдавские спортсмены-альпинисты выходили на связь более 10 дней назад.Сообщалось, что спасательные работы затруднены из-за сложных метеоусловий, полеты вертолетов невозможны.

https://ru.sputnik.md/20210907/dvoikh-moldavskikh-alpinistov-v-gorakh-gruzii-nayti-poka-ne-udalos-44573195.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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