https://ru.sputnik.md/20210908/ekonomist-ne-povysit-pensii-v-moldove-bylo-by-amoralno-44601427.html

Экономист: не повысить пенсии в Молдове было бы аморально

Экономист: не повысить пенсии в Молдове было бы аморально

Сколько будут получать пенсионеры в Молдове с октября после повышения пенсий

2021-09-08T20:33+0300

2021-09-08T20:33+0300

2021-09-08T21:23+0300

общество

в молдове

правительство

индексация

пенсионеры

павел филип

михаил пойсик

ион кику

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Молдавское правительство в среду одобрило проект решения о повышении минимальной пенсии с 1088 леев до 2000 леев. Новые суммы пенсионеры начнут получать с первого октября нынешнего года, этой же датой пройдет и очередная индексация пенсий.Именно для того, чтобы компенсировать недостаточные темпы роста пенсий, утверждает экономист, "социалистический" кабинет Кику ввел практику единовременных выплат пенсионерам по 900 леев два раза в год.Ионицэ говорит, что ныне действующее в Молдове правительство действительно пошло на значительное в постсоветской истории республики повышение минимальной пенсии, но просит не путать с повышением пенсий вообще.При этом, по его мнению, кабинет Гаврилицы, рапортуя о "беспрецедентном" повышении пенсий, забыл упомянуть об одном печальном обстоятельстве."На сегодняшний день вся система индексаций пенсии в Молдове – дискриминационная. Представьте себе, что в этом году человек выходит на пенсию, проработав 40 лет. Он будет получать 2000 леев. И есть другой человек, который проработал те же 40 лет на том же предприятии, в той же должности, с той же зарплатой, но вышел на пенсию десять лет назад – он сегодня получает 1300 леев. С каждым годом индексация пенсий все больше отстает от роста средней зарплаты. И уже через 13 лет после выхода на пенсию человек получает в два раза меньше денег, чем "свежий" пенсионер", – утверждает эксперт.По его мнению, в реалиях сегодняшней Молдовы и система индексации пенсий не может быть иной, и у правительства Гаврилицы в свете необходимости повысить пенсии вариантов не было.В 1952 году Международная организация труда создала конвенцию, согласно которой средняя пенсия не может составлять менее 40% от средней же заработной платы. К сегодняшнему дню к этому документу уже присоединились, например, Румыния и Россия. Молдова конвенцию не подписала по сей день.Пенсия в современной Молдове, говорит Ионицэ, составляет примерно 24% от зарплаты. Лучшим в постсоветской истории республики этот показатель был в 2010 году, когда держался на уровне 29%. Соответственно, сегодня молдавские пенсионеры недополучают почти половину положенных им денег.Ионицэ отмечает, что молдавский Пенсионный фонд сейчас покрывает не более 60% нужд своих "подопечных". Остальные 40% государство вынуждено изымать из казны, чтобы свои деньги могли получить все пенсионеры Молдовы."В 1991 году на полтора миллиона работающих приходилось полмиллиона пенсионеров, соотношение было 1 к 3. На сегодняшний день на 600 тысяч человек занятых в молдавской экономике приходится 530 тысяч пенсионеров. За три десятка лет независимости нагрузка на работника увеличилась втрое. Неудивительно, что Пенсионный фонд РМ ныне фактически банкрот", – говорит Ионицэ.Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, анонсируя "хорошие новости для пенсионеров", довольно туманно обозначила "внутренние ресурсы, которые позволят покрыть все расходы". На поверку означенные внутренние ресурсы, скорее всего, окажутся деньгами внешних доноров.Действительно, любая финансовая помощь или займы, предоставляемые Молдове иностранными партнерами, даже если транши оговариваются жесткими условиями, косвенно становятся ресурсом для пенсионных выплат. Такие вливания всегда ослабляют давление на государственный бюджет, а значит, на пенсии можно перенаправить "внутренние" деньги, изначально пенсионерам не предназначавшиеся.При этом Пойсик отмечает особо: свободных денег в молдавской экономике нет, а нынешний рост минимальной пенсии, к сожалению, неминуемо ляжет дополнительным грузом на внешний долг республики.При этом он считает, что забота о пенсионерах не заканчивается на конкретных решениях правительства, но должна выражаться даже, например, во внешнеполитической деятельности государства."Инфляция, рост цен на продукты питания, коммунальные услуги не могут не касаться пенсионеров, не так ли? Вот, скажем, за газ Молдова сейчас платит примерно 130 долларов за кубометр. Глава "Молдовагаза" уже заявил, что по окончании текущего контракта цены на российский газ вырастут до 200 долларов. Но ведь и эта цена для Молдовы льготная. А что если придется перейти на европейские цены в 600 долларов за кубометр? Такая цена рикошетом пройдется по всей молдавской экономике, цены взлетят на все, и первыми это почувствуют именно пенсионеры. Судя по тому, как официальные власти Молдовы ведут себя с Россией, как стараются "сблизиться", подобный сценарий исключать нельзя. А значит, инфляция легко "съест" и нынешнее повышение пенсий", – мрачно прогнозирует экономист.Впрочем, хотя бы в какой-то мере не увеличить сегодня пенсии в Молдове, по словам Пойсика, "было бы аморально".

https://ru.sputnik.md/20210908/kabmin-odobrili-proekt-povyshenii-minimalnoy-pensii-44589103.html

https://ru.sputnik.md/20210703/pensionery-prodayut-svoi-veschi-chtoby-ne-umeret-s-golodu-35351863.html

https://ru.sputnik.md/20210829/kiku-povyshenie-pensii-zaym-bomba-44325906.html

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в молдове, правительство, индексация, пенсионеры, павел филип, михаил пойсик, ион кику, наталья гаврилица