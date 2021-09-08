https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html
Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
2021-09-08T19:00+0300
2021-09-08T19:00+0300
2021-09-08T19:00+0300
общество
в молдове
молдова
правительство молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1f/33105356_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f63c5ec10c8f24583a72f6f4e743c421.jpg
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Евгений Русу назначен правительством новым главой Агентства интеллектуальной собственности (AGEPI). Как отмечалось во время заседания правительства в среду, Русу имеет опыт работы в частном и публичном секторе. В AGEPI Русу работает с 2015 года. Также на заседании министры одобрили кандидатуру нового директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Им стал Владислав Котич.Кроме того, была утверждена отставка Лоры Гросу с поста замдиректора территориального офиса в Оргееве и замглавы территориального офиса Сорок Лариса Чолак.
https://ru.sputnik.md/20210908/nachalnik-genshtaba-igor-gorgan-snyat-dolzhnosti-44593460.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1f/33105356_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bcba51e477ac50b82c1e66998ca3f135.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, правительство молдовы
Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
В правительстве продолжают проводить кадровые перестановки.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Евгений Русу назначен правительством новым главой Агентства интеллектуальной собственности (AGEPI).
Как отмечалось во время заседания правительства в среду, Русу имеет опыт работы в частном и публичном секторе. В AGEPI Русу работает с 2015 года.
Также на заседании министры одобрили кандидатуру нового директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Им стал Владислав Котич.
Кроме того, была утверждена отставка Лоры Гросу с поста замдиректора территориального офиса в Оргееве и замглавы территориального офиса Сорок Лариса Чолак.