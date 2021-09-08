https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html

Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки

Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки

Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки

2021-09-08T19:00+0300

2021-09-08T19:00+0300

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Евгений Русу назначен правительством новым главой Агентства интеллектуальной собственности (AGEPI). Как отмечалось во время заседания правительства в среду, Русу имеет опыт работы в частном и публичном секторе. В AGEPI Русу работает с 2015 года. Также на заседании министры одобрили кандидатуру нового директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Им стал Владислав Котич.Кроме того, была утверждена отставка Лоры Гросу с поста замдиректора территориального офиса в Оргееве и замглавы территориального офиса Сорок Лариса Чолак.

https://ru.sputnik.md/20210908/nachalnik-genshtaba-igor-gorgan-snyat-dolzhnosti-44593460.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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