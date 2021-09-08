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Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
2021-09-08T19:00+0300
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в молдове
молдова
правительство молдовы
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Евгений Русу назначен правительством новым главой Агентства интеллектуальной собственности (AGEPI). Как отмечалось во время заседания правительства в среду, Русу имеет опыт работы в частном и публичном секторе. В AGEPI Русу работает с 2015 года. Также на заседании министры одобрили кандидатуру нового директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Им стал Владислав Котич.Кроме того, была утверждена отставка Лоры Гросу с поста замдиректора территориального офиса в Оргееве и замглавы территориального офиса Сорок Лариса Чолак.
https://ru.sputnik.md/20210908/nachalnik-genshtaba-igor-gorgan-snyat-dolzhnosti-44593460.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, правительство молдовы

Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки

19:00 08.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
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Юлия Липовая
Все материалы
В правительстве продолжают проводить кадровые перестановки.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Евгений Русу назначен правительством новым главой Агентства интеллектуальной собственности (AGEPI).
Как отмечалось во время заседания правительства в среду, Русу имеет опыт работы в частном и публичном секторе. В AGEPI Русу работает с 2015 года.
Также на заседании министры одобрили кандидатуру нового директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Им стал Владислав Котич.
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Кроме того, была утверждена отставка Лоры Гросу с поста замдиректора территориального офиса в Оргееве и замглавы территориального офиса Сорок Лариса Чолак.
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