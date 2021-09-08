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В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина
В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина
В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина
2021-09-08T15:06+0300
2021-09-08T15:06+0300
общество
гагаузия
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КОМРАТ, 8 сен - Sputnik, Максим Топал. Индустриализация экономики и развитие информационных технологий. Этим направлениям власти Гагаузской автономии уже несколько лет уделяют особое внимание. Один из амбициозных проектов - создание IT-хаба на базе местного государственного университета. Перспективы инновационного центра оценили эксперты из Татарстана, которые приехали в Комрат поделиться опытом своей республики - признанного лидера в России по развитию IT-отрасли."IT-индустрия — это же не просто сейчас индустрия в вакууме, а ее применение к конкретным отраслям. К аграрной отрасли очень сильно применима индустрия, и здесь может быть отличный полигон для испытания технологий. У Гагаузии есть природный и климатический потенциал. Здесь будет IT-хаб, здесь действительно хорошая площадка для подобных хабов", - говорит директор ГАУ "ИТ-Парк" в городе Казань Александр Борисов.Для реализации намеченного проекта региональные власти прикладывают максимум усилий. Строительство центра создаст условия для открытия новых стартапов, что мотивирует активную молодежь зарабатывать у себя дома.Как рассказала заместитель начальника Агентства по привлечению инвестиций Гагаузии Олеся Коврик, в настоящее время в автономии идут работы над развитием этой отрасли, которую оценивают как "одну из самых перспективных".Инновационные технологии в Гагаузии планируется использовать в сельском хозяйстве, медицине, образовании, промышленности и других сферах жизни.
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гагаузия

В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина

15:06 08.09.2021
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© Photo : Maxim TopalЗаместитель начальника Агентства по привлечению инвестиций Гагаузии Олеся Коврик
Заместитель начальника Агентства по привлечению инвестиций Гагаузии Олеся Коврик - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Photo : Maxim Topal
В Гагаузии намерены развивать IT-сферу, и в этом властям региона помогают специалисты из Республики Татарстан.
КОМРАТ, 8 сен - Sputnik, Максим Топал. Индустриализация экономики и развитие информационных технологий. Этим направлениям власти Гагаузской автономии уже несколько лет уделяют особое внимание. Один из амбициозных проектов - создание IT-хаба на базе местного государственного университета.
Перспективы инновационного центра оценили эксперты из Татарстана, которые приехали в Комрат поделиться опытом своей республики - признанного лидера в России по развитию IT-отрасли.
© Photo : Maxim TopalIT-хаб в Комрате
IT-хаб в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
IT-хаб в Комрате
© Photo : Maxim Topal
"IT-индустрия — это же не просто сейчас индустрия в вакууме, а ее применение к конкретным отраслям. К аграрной отрасли очень сильно применима индустрия, и здесь может быть отличный полигон для испытания технологий. У Гагаузии есть природный и климатический потенциал. Здесь будет IT-хаб, здесь действительно хорошая площадка для подобных хабов", - говорит директор ГАУ "ИТ-Парк" в городе Казань Александр Борисов.
Для реализации намеченного проекта региональные власти прикладывают максимум усилий. Строительство центра создаст условия для открытия новых стартапов, что мотивирует активную молодежь зарабатывать у себя дома.
Как рассказала заместитель начальника Агентства по привлечению инвестиций Гагаузии Олеся Коврик, в настоящее время в автономии идут работы над развитием этой отрасли, которую оценивают как "одну из самых перспективных".
"Нам очень важен опыт наших коллег, нам важна их поддержка в разработке самого проекта и внедрения данного концепта у нас в Гагаузии. Мы сегодня работаем над тем, чтобы этот проект был максимально эффективным и долгосрочным. Заработные платы в этой сфере очень высокие", - подчеркнула Олеся Коврик.
Инновационные технологии в Гагаузии планируется использовать в сельском хозяйстве, медицине, образовании, промышленности и других сферах жизни.
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