https://ru.sputnik.md/20210908/gagauzia-silikonovaya-dolina-44587866.html

В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина

В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина

В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина

2021-09-08T15:06+0300

2021-09-08T15:06+0300

2021-09-08T15:06+0300

общество

гагаузия

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КОМРАТ, 8 сен - Sputnik, Максим Топал. Индустриализация экономики и развитие информационных технологий. Этим направлениям власти Гагаузской автономии уже несколько лет уделяют особое внимание. Один из амбициозных проектов - создание IT-хаба на базе местного государственного университета. Перспективы инновационного центра оценили эксперты из Татарстана, которые приехали в Комрат поделиться опытом своей республики - признанного лидера в России по развитию IT-отрасли."IT-индустрия — это же не просто сейчас индустрия в вакууме, а ее применение к конкретным отраслям. К аграрной отрасли очень сильно применима индустрия, и здесь может быть отличный полигон для испытания технологий. У Гагаузии есть природный и климатический потенциал. Здесь будет IT-хаб, здесь действительно хорошая площадка для подобных хабов", - говорит директор ГАУ "ИТ-Парк" в городе Казань Александр Борисов.Для реализации намеченного проекта региональные власти прикладывают максимум усилий. Строительство центра создаст условия для открытия новых стартапов, что мотивирует активную молодежь зарабатывать у себя дома.Как рассказала заместитель начальника Агентства по привлечению инвестиций Гагаузии Олеся Коврик, в настоящее время в автономии идут работы над развитием этой отрасли, которую оценивают как "одну из самых перспективных".Инновационные технологии в Гагаузии планируется использовать в сельском хозяйстве, медицине, образовании, промышленности и других сферах жизни.

гагаузия

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гагаузия