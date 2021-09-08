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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20210908/genprokuratura-strategiyu-vozvrascheniya-deneg-44592377.html
Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег
Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег
Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег
2021-09-08T16:50+0300
2021-09-08T16:50+0300
общество
в молдове
молдова
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Средства, похищенные из банковской системы, могут быть взысканы двумя способами: уголовным и гражданским, такое заявление сделали в Генпрокуратуре в среду. По данным ведомства, в Молдове для достижения этой цели необходимо разработать на уровне парламента и правительства стратегию, предполагающую использование инструментов, которые предусмотрены уголовным и гражданско-процессуальным законодательством, "включая формирование ответственных структур, установление сроков представления информации и лица, ответственного за ведение базы данных по данной теме, а также итоговые данные". Как считают в ведомстве, нужно создать рабочую группу для разработки этой стратегии, а прокуратура назначит представителя из Генпрокуратуры и специализированных прокуроров, занимающихся расследованием фактов банковского мошенничества, и представит позицию структуры.Как добавили в Генпрокуратуре, стратегия возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы, фактически была разработана во время "захваченного государства", при определенных обстоятельствах и неизвестными лицами. По данным Генпрокуратуры, ранее утверждалось, что этот стратегический документ был разработан в июне 2018 года Антикоррупционной прокуратурой, НАЦ и Агентством по возврату имущества (ARBI)."Затем публично представлен бывшим генеральным прокурором Эдуардом Харунженом и бывшим заместителем прокурора по борьбе с коррупцией Адрианой Бецишор, но при этом документ никогда не был зарегистрирован в Антикоррупционной прокуратуре", - говорится в ведомстве. Также как отметили в учреждении, в дальнейшем "никаких следов работы с этим документом выявлено не было".
https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html
https://ru.sputnik.md/20210820/ulanov-nuzhno-sozdat-gruppu-dlya-vozvrata-deneg-44079991.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура

Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег

16:50 08.09.2021
146
© Sputnik / Mihai CarausГенеральная прокуратура
Генеральная прокуратура - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Генпрокуратуре предложили новые способы возврата украденных средств.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Средства, похищенные из банковской системы, могут быть взысканы двумя способами: уголовным и гражданским, такое заявление сделали в Генпрокуратуре в среду.
По данным ведомства, в Молдове для достижения этой цели необходимо разработать на уровне парламента и правительства стратегию, предполагающую использование инструментов, которые предусмотрены уголовным и гражданско-процессуальным законодательством, "включая формирование ответственных структур, установление сроков представления информации и лица, ответственного за ведение базы данных по данной теме, а также итоговые данные".
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Как считают в ведомстве, нужно создать рабочую группу для разработки этой стратегии, а прокуратура назначит представителя из Генпрокуратуры и специализированных прокуроров, занимающихся расследованием фактов банковского мошенничества, и представит позицию структуры.
Как добавили в Генпрокуратуре, стратегия возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы, фактически была разработана во время "захваченного государства", при определенных обстоятельствах и неизвестными лицами.
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По данным Генпрокуратуры, ранее утверждалось, что этот стратегический документ был разработан в июне 2018 года Антикоррупционной прокуратурой, НАЦ и Агентством по возврату имущества (ARBI).
"Затем публично представлен бывшим генеральным прокурором Эдуардом Харунженом и бывшим заместителем прокурора по борьбе с коррупцией Адрианой Бецишор, но при этом документ никогда не был зарегистрирован в Антикоррупционной прокуратуре", - говорится в ведомстве.
Также как отметили в учреждении, в дальнейшем "никаких следов работы с этим документом выявлено не было".
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