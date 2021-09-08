https://ru.sputnik.md/20210908/genprokuratura-strategiyu-vozvrascheniya-deneg-44592377.html

Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег

Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег

Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег

2021-09-08T16:50+0300

2021-09-08T16:50+0300

2021-09-08T16:50+0300

общество

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Средства, похищенные из банковской системы, могут быть взысканы двумя способами: уголовным и гражданским, такое заявление сделали в Генпрокуратуре в среду. По данным ведомства, в Молдове для достижения этой цели необходимо разработать на уровне парламента и правительства стратегию, предполагающую использование инструментов, которые предусмотрены уголовным и гражданско-процессуальным законодательством, "включая формирование ответственных структур, установление сроков представления информации и лица, ответственного за ведение базы данных по данной теме, а также итоговые данные". Как считают в ведомстве, нужно создать рабочую группу для разработки этой стратегии, а прокуратура назначит представителя из Генпрокуратуры и специализированных прокуроров, занимающихся расследованием фактов банковского мошенничества, и представит позицию структуры.Как добавили в Генпрокуратуре, стратегия возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы, фактически была разработана во время "захваченного государства", при определенных обстоятельствах и неизвестными лицами. По данным Генпрокуратуры, ранее утверждалось, что этот стратегический документ был разработан в июне 2018 года Антикоррупционной прокуратурой, НАЦ и Агентством по возврату имущества (ARBI)."Затем публично представлен бывшим генеральным прокурором Эдуардом Харунженом и бывшим заместителем прокурора по борьбе с коррупцией Адрианой Бецишор, но при этом документ никогда не был зарегистрирован в Антикоррупционной прокуратуре", - говорится в ведомстве. Также как отметили в учреждении, в дальнейшем "никаких следов работы с этим документом выявлено не было".

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https://ru.sputnik.md/20210820/ulanov-nuzhno-sozdat-gruppu-dlya-vozvrata-deneg-44079991.html

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура