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Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
2021-09-08T13:31+0300
2021-09-08T13:31+0300
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, сообщили в ведомстве. Министру было 55 лет.Он спас жизнь человека на межведомственных учениях, передает РИА Новости."МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.
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мчс россии

Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека

13:31 08.09.2021
244
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕвгений Зиничев
Евгений Зиничев - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, сообщили в ведомстве. Министру было 55 лет.
Он спас жизнь человека на межведомственных учениях, передает РИА Новости.
"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.
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