https://ru.sputnik.md/20210908/glava-mchs-rossia-pogib-44584298.html
Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
2021-09-08T13:31+0300
2021-09-08T13:31+0300
2021-09-08T13:31+0300
россия
мчс россии
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, сообщили в ведомстве. Министру было 55 лет.Он спас жизнь человека на межведомственных учениях, передает РИА Новости."МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.
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мчс россии
Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, сообщили в ведомстве. Министру было 55 лет.
Он спас жизнь человека на межведомственных учениях, передает РИА Новости
.
"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.