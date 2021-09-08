https://ru.sputnik.md/20210908/glava-mchs-rossia-pogib-44584298.html

Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека

Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека

Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека

2021-09-08T13:31+0300

2021-09-08T13:31+0300

2021-09-08T13:31+0300

россия

мчс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/08/44584101_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_f52d984d0ad4125e211973c04710bbe9.jpg

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, сообщили в ведомстве. Министру было 55 лет.Он спас жизнь человека на межведомственных учениях, передает РИА Новости."МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс россии