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https://ru.sputnik.md/20210908/golovatyuk-o-rabote-poslom-russii-ustanovleny-dobrye-otnosheniya-44587599.html
Головатюк - о работе послом в России: установлены добрые отношения
Головатюк - о работе послом в России: установлены добрые отношения
Головатюк о работе послом в России: установлены добрые отношения
2021-09-08T15:25+0300
2021-09-08T15:47+0300
политика
в молдове
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молдова
владимир головатюк
посольство молдовы в россии
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Владимир Головатюк покинул должность посла Молдовы в России в соответствии с указом президента республики Майи Санду и приказом министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По его словам, за время исполнения мандата были установлены добрые отношения с центральными и региональными органами власти РФ, что является хорошей основой для выстраивания взаимовыгодных отношений между Молдовой и Россией и позволит преемнику обеспечить сближение наших стран."Опираясь на личный опыт контактов с представителями региональных органов власти, могу заявить, что молдавскую продукцию россияне знают, помнят и отдают ей предпочтение", - уточнил Головатюк.По его мнению, именно поэтому молдавский бизнес может успешно конкурировать с иностранными поставщиками.Кроме этого, как отметил бывший посол, молдавские граждане зарекомендовали себя в России как трудолюбивые работники и без особых усилий могут найти себе работу на местном рынке труда."Не говорю уже о том, что без российского газа молдавская экономика не способна функционировать", - добавил Головатюк. Как уверен Головатюк, все перечисленное вместе с многовековой дружбой может стать основой для углубления сотрудничества между Молдовой и Россией."Убежден, что для президента Майи Санду, молдавского парламента и правительства наступил момент истины. От того, как сложатся отношения Кишинева с Москвой, зависит, по большому счету, судьба молдавской государственности", - заявил бывший посол. Он считает, что кредиты западных партнеров Молдовы "не спасут страну, также как и не решат проблемы рынка труда афганские беженцы". В заключение Головатюк отметил, что продолжит вносить посильный вклад в развитие отношений с Россией на благо Молдовы и ее граждан.
https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html
https://ru.sputnik.md/20210906/posol-moldovy-44532465.html
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Юлия Липовая
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в молдове, россия, молдова, владимир головатюк, посольство молдовы в россии

Головатюк - о работе послом в России: установлены добрые отношения

15:25 08.09.2021 (обновлено: 15:47 08.09.2021)
171
© Sputnik / Miroslav RotariВладимир Головатюк
Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Владимир Головатюк отчитался о своей работе на должности посла Молдовы в России.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Владимир Головатюк покинул должность посла Молдовы в России в соответствии с указом президента республики Майи Санду и приказом министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.

"Пробыв на этом посту всего несколько месяцев, ответственно заявляю, что государственность Молдовы и устойчивость нашей экономики в значительной степени могут быть обеспечены лишь при сохранении и укреплении дружеских отношений с Россией", - написал Головатюк на своей странице в Facebook.

По его словам, за время исполнения мандата были установлены добрые отношения с центральными и региональными органами власти РФ, что является хорошей основой для выстраивания взаимовыгодных отношений между Молдовой и Россией и позволит преемнику обеспечить сближение наших стран.
"Опираясь на личный опыт контактов с представителями региональных органов власти, могу заявить, что молдавскую продукцию россияне знают, помнят и отдают ей предпочтение", - уточнил Головатюк.
По его мнению, именно поэтому молдавский бизнес может успешно конкурировать с иностранными поставщиками.
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Кроме этого, как отметил бывший посол, молдавские граждане зарекомендовали себя в России как трудолюбивые работники и без особых усилий могут найти себе работу на местном рынке труда.
"Не говорю уже о том, что без российского газа молдавская экономика не способна функционировать", - добавил Головатюк.
Как уверен Головатюк, все перечисленное вместе с многовековой дружбой может стать основой для углубления сотрудничества между Молдовой и Россией.
"Убежден, что для президента Майи Санду, молдавского парламента и правительства наступил момент истины. От того, как сложатся отношения Кишинева с Москвой, зависит, по большому счету, судьба молдавской государственности", - заявил бывший посол.
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Он считает, что кредиты западных партнеров Молдовы "не спасут страну, также как и не решат проблемы рынка труда афганские беженцы". В заключение Головатюк отметил, что продолжит вносить посильный вклад в развитие отношений с Россией на благо Молдовы и ее граждан.
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