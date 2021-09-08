https://ru.sputnik.md/20210908/golovatyuk-o-rabote-poslom-russii-ustanovleny-dobrye-otnosheniya-44587599.html

Головатюк - о работе послом в России: установлены добрые отношения

Головатюк - о работе послом в России: установлены добрые отношения

Головатюк о работе послом в России: установлены добрые отношения

2021-09-08T15:25+0300

2021-09-08T15:25+0300

2021-09-08T15:47+0300

политика

в молдове

россия

молдова

владимир головатюк

посольство молдовы в россии

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Владимир Головатюк покинул должность посла Молдовы в России в соответствии с указом президента республики Майи Санду и приказом министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По его словам, за время исполнения мандата были установлены добрые отношения с центральными и региональными органами власти РФ, что является хорошей основой для выстраивания взаимовыгодных отношений между Молдовой и Россией и позволит преемнику обеспечить сближение наших стран."Опираясь на личный опыт контактов с представителями региональных органов власти, могу заявить, что молдавскую продукцию россияне знают, помнят и отдают ей предпочтение", - уточнил Головатюк.По его мнению, именно поэтому молдавский бизнес может успешно конкурировать с иностранными поставщиками.Кроме этого, как отметил бывший посол, молдавские граждане зарекомендовали себя в России как трудолюбивые работники и без особых усилий могут найти себе работу на местном рынке труда."Не говорю уже о том, что без российского газа молдавская экономика не способна функционировать", - добавил Головатюк. Как уверен Головатюк, все перечисленное вместе с многовековой дружбой может стать основой для углубления сотрудничества между Молдовой и Россией."Убежден, что для президента Майи Санду, молдавского парламента и правительства наступил момент истины. От того, как сложатся отношения Кишинева с Москвой, зависит, по большому счету, судьба молдавской государственности", - заявил бывший посол. Он считает, что кредиты западных партнеров Молдовы "не спасут страну, также как и не решат проблемы рынка труда афганские беженцы". В заключение Головатюк отметил, что продолжит вносить посильный вклад в развитие отношений с Россией на благо Молдовы и ее граждан.

https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html

https://ru.sputnik.md/20210906/posol-moldovy-44532465.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, россия, молдова, владимир головатюк, посольство молдовы в россии