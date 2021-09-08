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https://ru.sputnik.md/20210908/irina-vlakh-popala-v-bolnitsu-s-perelomom-44590151.html
Ирина Влах попала в больницу с переломом
Ирина Влах попала в больницу с переломом
Ирина Влах попала в больницу с переломом
2021-09-08T15:45+0300
2021-09-08T15:45+0300
общество
ирина влах
травма
гагаузия
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах попала в больницу — у нее перелом ноги. Сообщается, что травму она получила во время рабочей поездки.Глава автономии госпитализирована в районную больницу Комрата и перенесла хирургическое вмешательство.Несколько ближайших дней Ирина Влах проведет под наблюдением врачей. Ей рекомендовано уменьшить передвижение до минимума.
https://ru.sputnik.md/20210906/temp-nedostatochen-vlakh-obsudila-nizkie-pokazateli-vaktsinatsii-v-gagauzii-44528307.html
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ирина влах, травма, гагаузия, в молдове

Ирина Влах попала в больницу с переломом

15:45 08.09.2021
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© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ
Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Сообщается, что травму глава Гагаузской автономии получила во время рабочей поездки.
КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах попала в больницу — у нее перелом ноги. Сообщается, что травму она получила во время рабочей поездки.
Глава автономии госпитализирована в районную больницу Комрата и перенесла хирургическое вмешательство.
"Ирина Влах чувствует себя хорошо, осуществляет свои рабочие обязанности, правда, удаленно", — сообщил прессе советник башкана Андрей Ведутенко.
Несколько ближайших дней Ирина Влах проведет под наблюдением врачей. Ей рекомендовано уменьшить передвижение до минимума.
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6 сентября, 16:45
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