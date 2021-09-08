https://ru.sputnik.md/20210908/irina-vlakh-popala-v-bolnitsu-s-perelomom-44590151.html

Ирина Влах попала в больницу с переломом

Ирина Влах попала в больницу с переломом

Ирина Влах попала в больницу с переломом

2021-09-08T15:45+0300

2021-09-08T15:45+0300

2021-09-08T15:45+0300

общество

ирина влах

травма

гагаузия

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах попала в больницу — у нее перелом ноги. Сообщается, что травму она получила во время рабочей поездки.Глава автономии госпитализирована в районную больницу Комрата и перенесла хирургическое вмешательство.Несколько ближайших дней Ирина Влах проведет под наблюдением врачей. Ей рекомендовано уменьшить передвижение до минимума.

https://ru.sputnik.md/20210906/temp-nedostatochen-vlakh-obsudila-nizkie-pokazateli-vaktsinatsii-v-gagauzii-44528307.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

ирина влах, травма, гагаузия, в молдове