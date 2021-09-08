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В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
2021-09-08T15:11+0300
2021-09-08T15:31+0300
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пенсии
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве одобрили в среду проект решения о повышении минимальной пенсии с 1088 леев до 2000 леев. Согласно проекту решения, пенсии будут повышены с 1 октября 2021 года, с этого же числа пройдет индексация пенсий. По данным проекта, рост пенсий затронет и тех граждан, кто не имеет полного трудового стажа, - им повысят выплаты в среднем на 398 леев.На эту меру в 2021 году будет выделено 512 миллионов леев, а на 2022 год – 2,1 миллиарда леев из госбюджета.На данный момент минимальная пенсия составляет всего 1088 леев, что ниже прожиточного минимума, и такие выплаты получает порядка 70% пенсионеров.По данным премьер-министра, гражданам, не имеющим полного стажа работы, тоже повысят пенсии, и они будут пропорциональны их стажу. Кроме того, планируется увеличить также пенсии по инвалидности.
https://ru.sputnik.md/20210906/moldova-minimalnaia-pensiya-44526921.html
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в молдове, молдова, пенсии

В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии

15:11 08.09.2021 (обновлено: 15:31 08.09.2021)
268
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове минимальная пенсия для граждан с полным трудовым стажем повысится.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве одобрили в среду проект решения о повышении минимальной пенсии с 1088 леев до 2000 леев.

"Считаю важным внести разъяснения по поводу пенсии. Корректировка пенсии с учетом инфляции - это индексация. В октябре мы произведем индексацию пенсий на 3,86%", - уточнила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Согласно проекту решения, пенсии будут повышены с 1 октября 2021 года, с этого же числа пройдет индексация пенсий.
По данным проекта, рост пенсий затронет и тех граждан, кто не имеет полного трудового стажа, - им повысят выплаты в среднем на 398 леев.
На эту меру в 2021 году будет выделено 512 миллионов леев, а на 2022 год – 2,1 миллиарда леев из госбюджета.
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На данный момент минимальная пенсия составляет всего 1088 леев, что ниже прожиточного минимума, и такие выплаты получает порядка 70% пенсионеров.
По данным премьер-министра, гражданам, не имеющим полного стажа работы, тоже повысят пенсии, и они будут пропорциональны их стажу. Кроме того, планируется увеличить также пенсии по инвалидности.
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