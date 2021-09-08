https://ru.sputnik.md/20210908/kabmin-odobrili-proekt-povyshenii-minimalnoy-pensii-44589103.html
В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
2021-09-08T15:11+0300
2021-09-08T15:11+0300
2021-09-08T15:31+0300
в молдове
общество
молдова
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34582644_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7aadb0168803690530738ebfe3bb62f.jpg
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве одобрили в среду проект решения о повышении минимальной пенсии с 1088 леев до 2000 леев. Согласно проекту решения, пенсии будут повышены с 1 октября 2021 года, с этого же числа пройдет индексация пенсий. По данным проекта, рост пенсий затронет и тех граждан, кто не имеет полного трудового стажа, - им повысят выплаты в среднем на 398 леев.На эту меру в 2021 году будет выделено 512 миллионов леев, а на 2022 год – 2,1 миллиарда леев из госбюджета.На данный момент минимальная пенсия составляет всего 1088 леев, что ниже прожиточного минимума, и такие выплаты получает порядка 70% пенсионеров.По данным премьер-министра, гражданам, не имеющим полного стажа работы, тоже повысят пенсии, и они будут пропорциональны их стажу. Кроме того, планируется увеличить также пенсии по инвалидности.
https://ru.sputnik.md/20210906/moldova-minimalnaia-pensiya-44526921.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34582644_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_803ecb8ff1401c0e37d28100c5cebd7b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, пенсии
В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
15:11 08.09.2021 (обновлено: 15:31 08.09.2021)
В Молдове минимальная пенсия для граждан с полным трудовым стажем повысится.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве одобрили в среду проект решения о повышении минимальной пенсии с 1088 леев до 2000 леев.
"Считаю важным внести разъяснения по поводу пенсии. Корректировка пенсии с учетом инфляции - это индексация. В октябре мы произведем индексацию пенсий на 3,86%", - уточнила премьер-министр Наталья Гаврилица.
Согласно проекту решения, пенсии будут повышены с 1 октября 2021 года, с этого же числа пройдет индексация пенсий.
По данным проекта, рост пенсий затронет и тех граждан, кто не имеет полного трудового стажа, - им повысят выплаты в среднем на 398 леев.
На эту меру в 2021 году будет выделено 512 миллионов леев, а на 2022 год – 2,1 миллиарда леев из госбюджета.
На данный момент минимальная пенсия составляет всего 1088 леев, что ниже прожиточного минимума, и такие выплаты получает порядка 70% пенсионеров.
По данным премьер-министра, гражданам, не имеющим полного стажа работы, тоже повысят пенсии, и они будут пропорциональны их стажу. Кроме того, планируется увеличить также пенсии по инвалидности.