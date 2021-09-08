https://ru.sputnik.md/20210908/kabmin-odobrili-proekt-povyshenii-minimalnoy-pensii-44589103.html

В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии

В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии

В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии

2021-09-08T15:11+0300

2021-09-08T15:11+0300

2021-09-08T15:31+0300

в молдове

общество

молдова

пенсии

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве одобрили в среду проект решения о повышении минимальной пенсии с 1088 леев до 2000 леев. Согласно проекту решения, пенсии будут повышены с 1 октября 2021 года, с этого же числа пройдет индексация пенсий. По данным проекта, рост пенсий затронет и тех граждан, кто не имеет полного трудового стажа, - им повысят выплаты в среднем на 398 леев.На эту меру в 2021 году будет выделено 512 миллионов леев, а на 2022 год – 2,1 миллиарда леев из госбюджета.На данный момент минимальная пенсия составляет всего 1088 леев, что ниже прожиточного минимума, и такие выплаты получает порядка 70% пенсионеров.По данным премьер-министра, гражданам, не имеющим полного стажа работы, тоже повысят пенсии, и они будут пропорциональны их стажу. Кроме того, планируется увеличить также пенсии по инвалидности.

https://ru.sputnik.md/20210906/moldova-minimalnaia-pensiya-44526921.html

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в молдове, молдова, пенсии